Air Canada élargit les options de voyage à destination de la Türkiye grâce à un nouveau partenariat avec Pegasus Airlines

Un nouveau partenariat interligne permettra des correspondances pratiques pour Istanbul et Izmir

Les clients d’Air Canada auront dorénavant accès à neuf liaisons exploitées par Pegasus Airlines

Les deux transporteurs entendent approfondir le partenariat jusqu’à la conclusion d’un accord d’exploitation à code multiple et de reconnaissance de leur programme respectif de fidélité





MONTRÉAL, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada et Pegasus Airlines ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat qui permettra aux voyageurs de se rendre plus facilement dans les villes les plus recherchées en Türkiye.





Grâce à un nouvel accord interligne, les clients d’Air Canada pourront réserver des places sur neuf liaisons exploitées par Pegasus, permettant des correspondances fluides via d’importantes villes-portes en Europe à destination d’Istanbul et d’Izmir, sur la côte égéenne. Ce partenariat renforce la connectivité d’Air Canada vers un marché dynamique, dans le but d’offrir aux clients plus de choix et de flexibilité.

« La stratégie d’Air Canada est fondée sur les liens entre les gens, les marchés et les occasions qui se présentent partout dans le monde, a déclaré Mary-Jane Lorette, vice-présidente – Gestion du chiffre d’affaires, Partenariats et Affaires internationales d’Air Canada. Notre partenariat avec Pegasus Airlines élargit notre portée en Türkiye, offrant aux clients davantage de façons d’explorer l’une des régions les plus dynamiques du monde tout en asseyant sa place de chef de file mondial du transport aérien. »

« Nous sommes heureux de devenir partenaires d’Air Canada dans le but de renforcer la connectivité entre le Canada et la Türkiye. Cet accord interligne assure aux voyageurs un accès pratique à Istanbul et à Izmir via les principales villes-portes européennes, pour une flexibilité accrue et une plus grande facilité de voyage. Nous avons hâte de pousser ce partenariat plus loin alors que nous continuons d’étendre notre réseau international », a déclaré Onur Dedeköylü, chef des Affaires commerciales de Pegasus Airlines.

Grâce à ce partenariat, les clients voyageant avec Air Canada à destination des villes-portes européennes d’Amsterdam, de Francfort, de Copenhague, de Munich, de Genève, de Vienne, de Zurich et d’Athènes pourront facilement effectuer une correspondance pour l’aéroport Sabiha Gökçen d’Istanbul, ou pour l’aéroport Adnan Menderes d’Izmir au départ de Francfort. En plus d’un choix élargi de vols, les clients bénéficieront de la simplicité d’un seul itinéraire et de la facilité d’avoir des bagages enregistrés jusqu’à la destination finale. Air Canada et Pegasus Airlines envisagent également de renforcer leur partenariat par la conclusion d’un accord complet d’exploitation à code multiple, incluant la reconnaissance mutuelle des avantages de leurs programmes de fidélité respectifs et une coopération renforcée entre les réseaux internationaux des deux transporteurs.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».



À propos de Pegasus Airlines

Fondée en 1990, Pegasus a été acquise par ESAS Holding en 2005 et a adopté le modèle économique à faibles coûts. En tant que leader des sociétés aériennes à bas prix préconisant l’usage du numérique, Pegasus croit que tout le monde a le droit de voler et offre à ses clients la possibilité de voyager à des tarifs avantageux et avec de jeunes avions. Le réseau de Pegasus s’étend sur 158 destinations dans 55 pays, dont 39 destinations intérieures (en Türkiye) et 119 routes internationales. Opérant principalement depuis sa plaque tournante principale à l’aéroport d’Istanbul Sabiha Gökçen, ainsi que d’autres aéroports turcs, Pegasus offre à ses passagers des correspondances fluides entre la Türkiye, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie. Pegasus propose des technologies numériques et des innovations uniques qui améliorent l’expérience client et déploie des efforts complets pour un avenir plus propre, plus égalitaire et harmonieux, avec pour mission de « Progresser vers un avenir durable ». Pour plus d’informations sur l’importance de la durabilité pour Pegasus et ses activités dans ce domaine, veuillez consulter le Hub de Durabilité de Pegasus Airlines (en anglais seulement). Pour de plus amples renseignements sur Pegasus Airlines, visitez le site Web du transporteur.

Renseignements : media@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d’Air Canada : aircanada.com

À l’intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73a18eed-de79-4567-9df9-792654ba0cd6/fr