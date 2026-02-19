Acronis, VirtualTech y PSICORP Group amplían la educación digital en la Escuela Rural Productiva y continúan apoyando a las comunidades mexicanas

TEPETZINTAN, México, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Programa Acronis Cyber Foundation, iniciativa de responsabilidad social corporativa de Acronis enfocada en ampliar el acceso a la educación y al desarrollo de habilidades en TI, así como en apoyar iniciativas de preservación ambiental, junto con su socio en México, VirtualTech, inauguró oficialmente una nueva aula de cómputo en la Escuela Rural Productiva. Esta iniciativa refleja el compromiso continuo de ambas organizaciones con el crecimiento de la escuela y la ampliación del acceso a la educación digital, la conectividad confiable y la formación en ciberseguridad para los estudiantes de nivel medio superior en la comunidad rural de Tepetzintan, en Cuetzalan del Progreso, Puebla, donde los recursos educativos siguen siendo limitados.

El nuevo salón de cómputo está equipado con computadoras portátiles completamente nuevas, una impresora y otros dispositivos esenciales para un entorno de aprendizaje moderno, todos donados por Acronis y VirtualTech. El socio canadiense PSICORP Group, junto con varios colaboradores de Acronis, también donó laptops reacondicionadas adicionales para crear más estaciones de trabajo para los estudiantes. Asimismo, los socios de Acronis contribuyeron con útiles escolares, incluyendo papelería y libros. Por último, pero no menos importante, también se donó nuevo mobiliario para el aula, con el fin de crear un espacio de aprendizaje funcional y acogedor.





“En Acronis creemos que la ciberprotección comienza con el acceso: acceso a la tecnología, a la educación y a las habilidades necesarias para desenvolverse con seguridad en el mundo digital actual”, señaló Agustín Beveraggi, General Manager LATAM de Acronis. “Los estudiantes de la Escuela Rural Productiva han demostrado una determinación extraordinaria para construir su propio futuro. Al equipar esta aula de cómputo e incorporar educación en ciberseguridad, nos enorgullece apoyar su camino y contribuir a que puedan participar con confianza en la economía digital, al tiempo que preservan su valioso patrimonio cultural.”

La ceremonia de inauguración, celebrada el 17 de febrero, reunió a representantes de Acronis y VirtualTech; a directivos de ITCloud, Annie Auger y Danick Paquette; a la organización aliada Hábitat Comunal y Vivienda A.C. (Comunal); así como a docentes, estudiantes y familias de la comunidad. El evento incluyó el tradicional corte de listón, espacios de diálogo con los estudiantes y una sesión lúdica de ciberseguridad, diseñada para que los alumnos inicien su camino en el mundo digital de manera segura y con confianza.

Este logro se suma a la colaboración iniciada en 2024 , cuando Acronis y VirtualTech cofinanciaron la finalización de dos aulas que se encontraban inconclusas y la construcción de una tercera en la escuela. En 2025, los socios reforzaron aún más las capacidades del plantel al financiar el desarrollo de esta nueva aula de cómputo, incluyendo la instalación de electricidad y acceso confiable a internet.

“Para VirtualTech, este proyecto representa el poder de la colaboración y el compromiso a largo plazo”, afirmó Omar Navarro, CEO de VirtualTech. “Hemos sido testigos de primera mano de la dedicación de los estudiantes, las familias y los docentes en Tepetzintan. Ampliar el acceso digital a través de esta aula de cómputo abrirá nuevas oportunidades educativas y profesionales para estos jóvenes, fortaleciendo tanto a la escuela como a la comunidad en general.”

La Escuela Rural Productiva fue fundada por la comunidad de Tepetzintan, luego de que los jóvenes de la localidad no contaran con opciones adecuadas para continuar sus estudios más allá de la secundaria. Decididos a generar oportunidades en su propia comunidad, los estudiantes se acercaron a la organización Comunal para recibir apoyo en el diseño y la construcción de su propia preparatoria. Junto con sus familias, aportaron terreno comunal, materiales locales y trabajo voluntario, lo que permitió reducir los costos de construcción en un 23 por ciento.

Actualmente, la escuela atiende a aproximadamente 80 estudiantes de Tepetzintan y de comunidades vecinas, algunos de los cuales caminan hasta una hora y media por trayecto para asistir a clases. Además de operar como preparatoria, la institución brinda apoyo educativo a 12 comunidades de la región, con un impacto social estimado que alcanza a alrededor de 5 mil personas.

El modelo único de “escuela productiva” de la institución combina la educación académica moderna con la preservación de la lengua, la cultura y los conocimientos agrícolas ancestrales de los pueblos indígenas. Los estudiantes aprenden asignaturas académicas junto con habilidades prácticas, como la producción de miel de melipona, la elaboración de artesanías de bambú, el procesamiento de alimentos y la medicina herbal tradicional, asegurando así la continuidad cultural mientras se preparan para futuras oportunidades laborales.

Acronis y VirtualTech eligieron apoyar a la Escuela Rural Productiva debido al compromiso extraordinario de sus estudiantes y familias, la necesidad urgente de infraestructura educativa y digital esencial, y la importancia de preservar el patrimonio indígena de la región. Al brindar acceso a herramientas digitales y educación en ciberseguridad, los socios buscan capacitar a los estudiantes con habilidades preparadas para el futuro, al tiempo que fortalecen la resiliencia de la comunidad. Esta nueva aula de cómputo representa una inversión continua en educación, inclusión digital y oportunidades a largo plazo para los estudiantes de Tepetzintan.

El Programa Acronis Cyber Foundation se centra en establecer alianzas con otras organizaciones para generar un impacto conjunto. Acronis invita a todas las empresas, grandes o pequeñas, a sumarse a proyectos colaborativos. Para unirse a nuestra misión o para obtener más información, visite https://acronis.events/event/foundation-teamup/ .

Acerca de VirtualTech

VirtualTech se especializa en gestión de riesgos y vulnerabilidades, ofreciendo soluciones personalizadas para mitigar amenazas, prevenir ataques y garantizar la continuidad operativa. Su equipo de expertos trabaja incansablemente para brindar servicios que incluyen protección contra ransomware, escaneo automatizado de vulnerabilidades y respaldos avanzados.

Acerca de PSICORP Group

PSICORP Group es una empresa canadiense de tecnología y servicios digitales que proporciona soporte de TI, soluciones web y servicios de medios a empresas y organizaciones. Fundada en Calgary, Alberta, PSICORP Group opera como un socio digital integral, ofreciendo soluciones técnicas personalizadas que respaldan las operaciones diarias, la transformación digital y el crecimiento a largo plazo de sus clientes en Canadá e internacionalmente.

Acerca de Hábitat Comunal y Vivienda A.C.

Hábitat Comunal y Vivienda A.C. es una organización sin fines de lucro fundada por las arquitectas Mariana Ordóñez Grajales y Jesica Amescua Carrera en Ciudad de México, dedicada a abordar la arquitectura desde la perspectiva de la justicia social y la equidad de género. Como equipo liderado por mujeres, desafían prácticas patriarcales y coloniales que marginan a las comunidades. Al adoptar la Arquitectura Participativa y la Producción Social del Hábitat, colocan a los residentes en el centro de la toma de decisiones. Al rechazar las prácticas verticales, promueven la colaboración, el intercambio de conocimientos y el respeto intercultural, transformando la arquitectura en una herramienta de empoderamiento social.

Acerca del Programa Acronis Cyber Foundation

Acronis está comprometida con retribuir a la sociedad mediante la inversión en educación en comunidades desatendidas del Sur Global. A través del Programa Acronis Cyber Foundation, lanzado en 2018, la compañía se enfoca en la construcción de escuelas, alfabetización digital, capacitación en ciberseguridad y otras iniciativas educativas y humanitarias para niños y adultos. Hasta la fecha, el programa ha apoyado la construcción de más de 40 escuelas y aulas de cómputo en todo el mundo, alcanzando a más de 65,000 personas mediante sus iniciativas educativas.

Acerca de Acronis

Acronis es una empresa global de ciberprotección que ofrece soluciones integradas de ciberseguridad, protección de datos y gestión de endpoints para proveedores de servicios gestionados (MSP), pequeñas y medianas empresas (PYMES) y departamentos de TI empresariales. Las soluciones de Acronis son altamente eficientes y están diseñadas para identificar, prevenir, detectar, responder, remediar y recuperar información frente a amenazas cibernéticas modernas con un tiempo mínimo de inactividad, garantizando la integridad de los datos y la continuidad del negocio. Acronis ofrece la solución de seguridad más completa del mercado para MSP, con su capacidad única de atender las necesidades de entornos de TI diversos y distribuidos.

Empresa suiza fundada en Singapur en 2003, Acronis cuenta con 15 oficinas en todo el mundo y empleados en más de 50 países. Acronis Cyber Protect está disponible en 26 idiomas en 150 países y es utilizado por más de 21,000 proveedores de servicios para proteger a más de 750,000 empresas. Para más información, visite www.acronis.com.

Acronis Press Contact:

Julia Carfagno

Senior Global Communications Manager

Julia.Carfagno@acronis.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93bcf8d1-c270-42ad-9b3f-73cc3678f78e/es