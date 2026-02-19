Auditeeritud majandusaasta aruanne 2025

TKM Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 19.02.2026, toimunud koosolekul heaks TKM Grupp AS-i 2025. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 16. jaanuaril 2026 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

TKM Grupp AS-i 2025. majandusaasta auditeeritud aruande originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna börsile ja allkirjastatud digitaalselt (Link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE0000001105/reports).

TKM Grupp AS-i 2025. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 919,6 miljonit eurot. Müügitulu langes 2,6% (2024. aasta müügitulu oli 944,6 miljonit eurot).

TKM Grupp AS-i 2025. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 17,5 miljonit eurot (2024. aasta puhaskasum oli 27,5 miljonit eurot). Seejuures teenisid TKM Grupi ärisegmendid 2025. aastal puhaskasumit (-kahjumit) järgnevalt:

Supermarketid 9,5 miljonit eurot

Kaubamaja -0,5 miljonit eurot

Autokaubandus 4,3 miljonit eurot

Turvasegment 0,0 miljonit eurot

Kinnisvara 6,3 miljonit eurot

IFRS16-ga seotud kasumimuudatus -2,1 miljonit eurot

TKM Grupp AS-i juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2025. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

maksta dividende 0,60 eurot aktsia kohta kokku summas 24,4 miljonit eurot, mille korral dividendidelt makstav tulumaks kokku on 6,7 miljonit eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 30. märts 2026. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. aasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 7. aprillil 2026.

TKM Grupp AS on üks suurimaid eestimaisel kapitalil põhinevaid jaekaubanduskontserne Eestis, kuhu kuuluvad Selver AS, Kaubamaja AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Walde AS, TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, Motus auto UAB, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, TKM Finants AS ning Rävala Parkla AS. Aruandeaasta lõpul oli TKM Grupi püsikliente arv üle 750 tuhande.

