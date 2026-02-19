TKM Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

TKM Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 17. märtsil 2026. aastal algusega kell 12:00 hotellis Nordic Hotel Forum (aadress Viru väljak 3, Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17. märtsil 2026 kell 11:30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 10. märtsil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäri õiguste kasutamiseks on lisaks kohapeal osalemisele võimalus hääletada ka enne üldkoosolekut e-posti või posti teel. Täpsem ülevaade enne üldkoosolekut hääletamise võimalustest on esitatud käesoleva teate osas „Korralduslikud küsimused“. Üldkoosoleku kajastamist veebiseminaril ei toimu.

TKM Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. TKM Grupp AS 2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada TKM Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2025. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt TKM Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2025 on 697 975 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 919 648 tuhat eurot ning puhaskasum 17 527 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada TKM Grupp AS 2025. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 106 701 tuhat eurot

2025. aasta puhaskasum 17 527 tuhat eurot

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2025 124 228 tuhat eurot

Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta 24 438 tuhat eurot

Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 99 790 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 07. aprillil 2026 ülekandega aktsionäri pangaarvele.





3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud TKM Grupp AS tasustamispoliitika.

Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

Korralduslikud küsimused

Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 02.03.2026. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 13.03.2026. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 2931 lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on kättesaadav TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (https://nasdaqbaltic.com/) avaldatud börsiteatele lisatult. TKM Grupp AS kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub.

Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine. TKM Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, TKM Grupp AS tasustamispoliitika ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil info@tkmgrupp.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav TKM Grupp AS-i kodulehel (https://www.tkmgrupp.ee) ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil info@tkmgrupp.ee hiljemalt 16. märtsil 2026. aastal kella 12:00-ks. Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata juhatusele postiga hiljemalt 16. märtsil 2026. aastal kella 12:00-ks aadressil TKM Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143. Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud aktsionäride teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Esindaja määramine. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil info@tkmgrupp.ee või saates nimetatud dokumendi(d) posti teel hiljemalt 13. märtsiks 2026 aadressil TKM Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143, kasutades selleks blankette, mis on avaldatud TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimisel palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kirjalik volikiri;

juriidilisest isikust aktsionäril – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (v.a Eestis registreeritud juriidilised isikud) ja seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. TKM Grupp AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Lugupidamisega

TKM Grupp AS juhatus

info@tkmgrupp.ee

66 73 300

Manused