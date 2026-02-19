Ársreikningur Landsvirkjunar

Góð afkoma á krefjandi rekstrarári
- Hagnaður af grunnrekstri Landsvirkjunar á síðasta ári nam 287 milljónum bandaríkjadala eða sem nemur tæplega 36 milljörðum króna.
- Fjárhagur fyrirtækisins er áfram sterkur, eiginfjárhlutfall 64,5% og skuldsetning 1,7-faldur rekstrarhagnaður fyrir afskriftir.
- Stjórn leggur til greiðslu 165 milljóna bandaríkjadala arðs í ríkissjóð.
Hörður Arnarson, forstjóri:
Rekstur Landsvirkjunar gekk vel á árinu 2025 og endurspeglaði traustan grunn og sterka fjárhagsstöðu fyrirtækisins. Þótt aðstæður hafi verið krefjandi á köflum var afkoman góð, sem sýnir að kjarnastarfsemin stendur styrkum fótum. Vatnsbúskapur var óvenjulegur og sveiflukenndur; í upphafi árs voru erfiðar aðstæður eftir langvarandi þurrka, en staðan batnaði verulega þegar leið á árið og í árslok var staðan í lónum Landsvirkjunar orðin mjög góð.
Mikið reyndi á rekstur aflstöðva á árinu, ekki síst vegna bilana og krefjandi aðstæðna á Þjórsársvæðinu. Starfsfólk Landsvirkjunar sýndi í verki þá fagmennsku og ábyrgð sem þarf til að tryggja vinnslu raforku í einangruðu orkukerfi, þar sem við höfum lítið svigrúm til mistaka. Reksturinn stóðst álagið og allar skuldbindingar voru uppfylltar.
Á árinu 2025 var einnig stigið mikilvægt skref inn í framkvæmdatímabil sem verður eitt það umfangsmesta í sögu fyrirtækisins. Framkvæmdir við Vaðölduver gengu vel, undirbúningsframkvæmdir við Hvammsvirkjun héldu áfram og á næstu mánuðum hefjast framkvæmdir vegna stækkunar Sigölduvirkjunar og Þeistareykjavirkjunar.
Fjárhagsleg staða Landsvirkjunar er sterk og gefur fyrirtækinu bolmagn til að ráðast í þær framkvæmdir sem mikilvægar eru til að mæta vaxandi orkuþörf atvinnulífsins, styðja við orkuskipti og stuðla að orkuöryggi til framtíðar. Stjórn félagsins fyrirhugar að gera tillögu á aðalfundi um arðgreiðslu til eigenda að fjárhæð 165 milljónir bandaríkjadala. Arðgreiðslur fyrirtækisins eru reiknaðar í bandaríkjadölum og geta því tekið breytingum eftir gengi en miðað við núverandi gengi nemur greiðslan um 20 milljörðum króna. Þá er stjórnin einnig með til skoðunar að leggja til sérstaka arðgreiðslu fyrir aðalfund í apríl.
Viðhengi