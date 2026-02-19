Eik fasteignafélag hf.: Útboð skuldabréfa 25. febrúar 2026 – skiptiútboð

Eik fasteignafélag hf. („Eik“) efnir til útboðs á skuldabréfum miðvikudaginn 25. febrúar 2026. Í útboðinu verður boðinn til sölu skuldabréfaflokkurinn EIK 120266.
Útboðið er skiptiútboð, þar sem eigendum skuldabréfaflokksins EIK 050726 býðst að skipta bréfum sínum í þeim flokki fyrir kaup á skuldabréfum í útboðinu, þ.e. EIK 120266. Greiðsla vegna útboðsins fer því eingöngu fram með afhendingu skuldabréfa í flokknum EIK 050726 á móti skuldabréfum í EIK 120266 og er greiðsla með reiðufé ekki í boði. Vegna nafnverðseininga skuldabréfaflokka skuldabréfaflokkana, sem eru 20 m.kr. í báðum tilvikum, kann þó að myndast uppgjörsmismunur, m.a. vegna verðs eða uppsafnaðra vaxta sem verður jafnaður með reiðufé við uppgjör. Félagið mun að hámarki selja skuldabréf fyrir 1.500 m.kr. að nafnvirði í útboðinu.
Hreint verð í skiptiútboðinu er 100,00, sem samsvarar 2,72% ávöxtunarkröfu miðað við uppgjör þann 4. mars 2026
Skuldabréfaflokkurinn EIK 120266 er óuppgreiðanlegur, ber fasta verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur afborgana og vaxta á sex (6) mánaða fresti, með lokagjalddaga 2066.
Fyrirkomulag útboðsins verður með þeim hætti að öll samþykkt tilboð verða tekin á hæstu samþykktu ávöxtunarkröfu. Eik áskilur sér rétt til þess að samþykkja öll tilboð, hafna öllum tilboðum eða taka tilboðum að hluta.
Skuldabréfaflokkurinn deilir veðsafni með áður útgefnum skuldabréfaflokkum félagsins EIK 050726, EIK 050749, EIK 161047, EIK 100346, EIK 100327, EIK 141233, EIK 050734 og EIK 150536, auk tiltekinna lána frá fjármálastofnunum.
Áætlaður uppgjörsdagur skuldabréfaútboðsins er 4. mars 2026.
Markaðsviðskipti Arion banka hafa umsjón með útboðinu. Tilboðum skal skilað á netfangið: skuldabrefamidlun@arionbanki.is fyrir kl. 16:00 þann 25. febrúar 2026.
Nánari upplýsingar veitir:
Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is, s. 820-8980