Monument Mining Limited als eines der 50 führenden Unternehmen der TSX Venture Exchange ausgezeichnet

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) „Monument” oder das „Unternehmen” gibt bekannt, dass es als eines der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange („TSXV”) für das Jahr 2025 ausgezeichnet wurde und einen Platz auf der TSX Venture 50™-Liste für 2026 erhalten hat (Präsentation von Präsidentin und CEO Cathy Zhai für TSX Venture 50™ unter: https://monumentmining.com/videos/ ).

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO von Monument, dazu: „Wir sind stolz darauf, für unsere herausragende Aktienperformance im Jahr 2025, die sich durch einen Anstieg unseres Aktienkurses um 328 % und eine Steigerung der Marktkapitalisierung um 350 % auszeichnet, in die Venture 50™ aufgenommen worden zu sein. Diese Leistung reflektiert das Engagement unseres Teams, die Stärke unserer Strategie und die kontinuierliche Unterstützung unserer Aktionäre.“

Cathy Zhai weiter: „Mit Blick auf das Jahr 2026 konzentrieren wir uns weiterhin auf eine disziplinierte, kostengünstige Produktion, ein umsichtiges Cash-Management und nachhaltiges Wachstum, um langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Unser Ziel ist es, das Wachstum von Monument durch den strategischen Einsatz von Kapital in drei Schlüsselbereichen zu erreichen:

Programme zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine durch Exploration in Selinsing.

Entwicklung unserer Projekte in Westaustralien zur Generierung neuer Cashflows.

Verfolgung von Unternehmensmöglichkeiten zur Steigerung des Unternehmenswertes und der Aktionärsrendite.



Die TSX Venture 50™ ist ein jährliches Ranking, das die leistungsstärksten Small-Cap-Unternehmen an der TSX Venture Exchange aus ganz Kanada und der ganzen Welt auszeichnet. Diese Emittenten bestechen durch außergewöhnliche Innovationskraft, signifikantes Wachstum sowie eine exzellente Marktperformance. Die Aufnahme in diese Liste verdeutlicht den anhaltenden Erfolg von Monument bei der Nutzung öffentlicher Märkte zur Förderung seiner strategischen Ziele, zur Stärkung seiner Geschäftstätigkeit und zur Schaffung eines nachhaltigen Werts für seine Aktionäre.

Die Unternehmen auf der Liste für 2026 erzielten für Anleger einen durchschnittlichen Kursanstieg von 431 % und übertrafen damit deutlich die im Vorjahr verzeichnete Steigerung von 207 %. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über eine kombinierte Marktkapitalisierung von mehr als 21,5 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem beispiellosen Anstieg von 17,9 Milliarden US-Dollar im Laufe des Jahres 2025. Die Unternehmen konnten ihren Marktwert im Jahresvergleich um durchschnittlich 775 % steigern.

Die Rangliste basiert auf drei gleichgewichteten Kriterien: der Aktienkurssteigerung innerhalb eines Jahres, dem Wachstum der Marktkapitalisierung und dem konsolidierten Handelswert in Kanada zum 31. Dezember 2025. Weitere Informationen zur TSX Venture 50™-Liste 2026 finden Sie unter: www.tsx.com/Venture50 .

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung, einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580–1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder kontaktieren Sie:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan, Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetieren“, „vorgesehen“, „schätzt“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „erhofft“ oder „erhofft nicht“ oder „glaubt“ sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar. Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse „unternommen“, „eintreten“ oder „erreicht“ werden „können“, „könnten“ oder „würden“. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

