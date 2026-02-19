Monument Mining Limited reconnue parmi les 50 meilleures sociétés cotées à la Bourse de croissance TSX

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) « Monument » ou la « Société » est heureuse dʼannoncer qu’elle a été désignée comme lʼune des sociétés les plus performantes cotées à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») pour lʼannée 2025 et quʼelle figure au classement TSX Venture 50™ 2026 (voir la présentation de Cathy Zhai, Présidente-directrice générale, dans le cadre du classement TSX Venture 50™ à lʼadresse suivante : https://monumentmining.com/videos/ ).

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale de Monument, a déclaré : « Nous sommes fiers de figurer parmi celles et ceux qui ont été sélectionnés par Venture 50™ au regard de nos performances exceptionnelles en 2025, notamment en termes de hausse de 328 % du cours de notre action et de 350 % de notre capitalisation boursière. Cette réussite est le fruit du dévouement de notre équipe, de la pertinence de notre stratégie et du soutien à long terme apporté par nos actionnaires. »

Et celle-ci d’ajouter : « À lʼhorizon 2026, nous poursuivons nos efforts en matière de production maîtrisée et à faible coût, de gestion avisée de la trésorerie et de croissance durable afin de créer de la valeur à long terme et de satisfaire nos actionnaires. » Notre objectif est dʼassurer la croissance de Monument en déployant stratégiquement des capitaux dans trois domaines essentiels :

La prolongation de la durée de vie de la mine grâce au programme dʼexploration à Selinsing.

Le développement de nos projets en Australie-Occidentale afin de générer de nouveaux flux de trésorerie.

La poursuite dʼopportunités commerciales visant à accroître la valeur de lʼentreprise et les retours sur investissement des actionnaires.



Le TSX Venture 50™ est un classement annuel qui récompense les sociétés à petite capitalisation les plus performantes cotées à la Bourse de croissance TSX, issues du Canada et du monde entier. Ces sociétés émettrices se distinguent par leur innovation, leur croissance et leurs performances boursières exceptionnelles. Cette nomination souligne le succès continu de Monument dans sa capacité à tirer parti des marchés publics pour atteindre ses objectifs stratégiques, renforcer ses activités et générer une valeur durable pour ses actionnaires.

Les entreprises figurant sur la liste 2026 ont généré une appréciation moyenne du cours de leurs actions de 431 % pour les investisseurs, dépassant largement les 207 % enregistrés lʼannée précédente. De plus, le groupe détient une capitalisation boursière combinée de plus de 21,5 milliards de dollars, soit une augmentation sans précédent de 17,9 milliards de dollars au cours de lʼannée 2025, les entreprises ayant vu leur valeur boursière augmenter en moyenne de 775 % en glissement annuel.

Le classement est basé sur trois critères pondérés de manière égale : lʼappréciation du cours de lʼaction sur un an, la croissance de la capitalisation boursière et la valeur consolidée des transactions canadiennes au 31 décembre 2025. Pour en savoir plus sur le classement TSX Venture 50™ 2026, rendez-vous sur : www.tsx.com/Venture50 .

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 280 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.monumentmining.com ou contactez :

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 Ext. 102 rcushing@monumentmining.com

« La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation (tel que défini dans les politiques de TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. »

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives.

Ce communiqué de presse exprime des déclarations empreintes d’informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des plans de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes envers l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès des fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés cités dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « entend » ou à l’inverse « n’entend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens, mais aussi par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s mesures, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales, les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles, les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de la mine de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs, les risques liés aux opérations réalisées à l’étranger, les autres risques propres à l’industrie minière et ceux détaillés dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs retenus pour formuler les déclarations prospectives du présent communiqué de presse comprennent les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent échapper au contrôle de Monument, les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société, les hypothèses sur le cours futur de l’or et d’autres minéraux, le calendrier et la hauteur estimée de la production future, les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun, le budget des activités futures, les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation, le succès des activités d’exploration, les problèmes d’exploitation minière ou de traitement, les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou objectifs. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes dans la mesure où les résultats réels et les événements à venir pourraient considérablement différer de ceux qui y sont anticipés. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

L’illustration 1 est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb05f294-eaf9-4b25-b986-eb303a5df3f0

L’illustration 2 est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8be26cc-eefc-4641-9b74-445d7b2a9651

L’illustration 3 est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/355cf939-9e4c-4806-bc4a-b84d8b957511