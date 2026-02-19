Årsrapport 2025 for Værdipapirfonden Independent Invest

Resultater for 2025
Aktieafdelinger:
Independent Global -8,50 %
Udbytte per andel 6.675,00 DKK
Independent Generations -7,55 %
Udbytte per andel 1.475,00 DKK
Virksomhedsobligationer:
Independent Bond 3,50 %
Udbytte per andel 850,00 DKK
Afdelingerne handles ex-udbytte 7. april med disposition 9. april 2026.
Årsrapporten samt bilag med supplerende oplysninger i henhold til disclosureforordningen (SFDR) kan også se på https://www.independentinvest.dk/dokumenter
Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til fondens investeringsforvaltningsselskab Tiedemann Independent A/S.
Venlig hilsen
Christian Tiedemann
Tiedemann Independent A/S
Tlf. nr. 33 15 60 15
