Årsrapport 2025 for Værdipapirfonden Independent Invest

 | Source: Værdipapirfonden Independent Invest Værdipapirfonden Independent Invest

Resultater for 2025

Aktieafdelinger:
Independent Global -8,50 %
Udbytte per andel 6.675,00 DKK

Independent Generations -7,55 %
Udbytte per andel 1.475,00 DKK

Virksomhedsobligationer:
Independent Bond 3,50 %
Udbytte per andel 850,00 DKK

Afdelingerne handles ex-udbytte 7. april med disposition 9. april 2026.

Årsrapporten samt bilag med supplerende oplysninger i henhold til disclosureforordningen (SFDR) kan også se på https://www.independentinvest.dk/dokumenter

Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til fondens investeringsforvaltningsselskab Tiedemann Independent A/S.

Venlig hilsen
Christian Tiedemann

Tiedemann Independent A/S
Tlf. nr. 33 15 60 15

Vedhæftet fil


Attachments

Independent Invest - Årsrapport 2025 - incl. SFDR
GlobeNewswire

Recommended Reading