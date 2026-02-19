Kapitalforeningen Independent Invest Årsrapport 2025

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Independent Invest har på bestyrelsesmøde 19. februar 2026 godkendt årsrapport for 2025, og indstiller den til godkendelse på den ordinære generalforsamling fredag d. 20. marts 2026.

Resultatet for 2025 efter omkostninger blev i afdelingen Independent Mix Akk -5,45 %.

Årsrapporten kan også downloades på https://www.independentinvest.dk/dokumenter

Spørgsmål til årets resultat kan rettes til foreningens forvalter Tiedemann Independent A/S.

Venlig hilsen

Christian Tiedemann

Tiedemann Independent A/S

Tlf. nr. 33 15 60 15

