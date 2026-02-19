Nova Bus remporte une commande d’Academy Bus aux États‑Unis

SAINT-EUSTACHE, Québec, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Bus, une entreprise du groupe Volvo, a reçu une commande ferme de 15 autobus Nova LFS de la part d’Academy Bus, l’une des plus importantes entreprises privées de transport terrestre aux États‑Unis et le plus grand propriétaire privé d’autobus dotés de la plateforme Nova LFS dans ce pays. L’entreprise exploite plus de 20 installations, de Boston à Miami, et possède un parc de 1 100 autobus. 10 des 15 véhicules commandés seront déployés à Orlando, en Floride, et 5 serviront au transport des étudiants sur le campus d’une importante université du New Jersey. Les livraisons doivent débuter au début de l’année 2027.





Nova Bus, fournisseur privilégié des entreprises en quête d’autobus fiables, durables et sécuritaires

Nova Bus poursuit l’expansion de son réseau de clients et partenaires de valeur aux États‑Unis, en offrant à des opérateurs comme Academy Bus des véhicules adaptés à leurs besoins, ainsi qu’un excellent service personnalisé tout au long du cycle de vie de leurs autobus. Reconnus pour leur fiabilité, leur durabilité, leur sécurité et le confort offert aux passagers, les produits Nova Bus répondent aux attentes de nombreuses sociétés de transport en Amérique du Nord.

“La fiabilité et la qualité sont d’une importance capitale concernant nos services de transport, tant à Disney World que sur les campus universitaires, et les autobus de la plateforme Nova LFS répondent parfaitement à toutes nos exigences. Nous apprécions également le service à la clientèle hors-pair offert par Nova Bus”, a déclaré David Lehmkuhl, vice‑président d’Academy Bus.

“Nous sommes très heureux de fournir à Academy Bus des solutions d’autobus sur mesure, efficaces et à la satisfaction du client. Grâce à notre plateforme Nova LFS, nous proposons des produits qui se distinguent autant par l’expérience utilisateur que par la fiabilité”, a affirmé Paul Le Houillier, président de Nova Bus.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Depuis 30 ans, grâce à une équipe dédiée et professionnelle, Nova Bus offre des solutions innovantes, variées, sécuritaires et fiables pour soutenir le transport collectif en milieu urbain et optimiser l’expérience des usagers, notamment avec sa plateforme Nova LFS. Alliée des sociétés de transport et des opérateurs de parcs d’autobus, Nova Bus s’engage à les soutenir, à leur rythme, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d’informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com .

Pour plus d’information :

Christos Kritsidimas

Vice-président des affaires juridiques, publiques et communications externes

Téléphone : +1 (438) 350-0454

Courriel : christos.kritsidimas@volvo.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/458d3367-659a-4dd2-963e-7356ed3bc1f2/fr