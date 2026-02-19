GTT : Résultats annuels 2025 - Chiffre d’affaires (+25%) et EBITDA (+40%) en forte croissance pour la troisième année consécutive.

Résultats annuels 2025

Chiffre d’affaires (+25%) et EBITDA (+40%) en forte croissance pour la troisième année consécutive.

Forte reprise des commandes de navires

depuis le quatrième trimestre 2025.

Dividende record en 2025 à 8,94€ par action.

Paris – Le 19 février 2026. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2025.

Chiffres-clés de l’exercice 2025

2024 2025 2025/2024 Chiffre d'affaires consolidé 641 M€ 803 M€ +25% EBITDA consolidé 388 M€ 542 M€ +40% Dividende proposé 7,50 €

par action 8,94 €

par action +19%

Faits marquants

45 commandes reçues au cours de l’exercice, incluant 37 commandes de méthaniers dont 18 au quatrième trimestre

Carnet de commandes de 288 unités pour l’activité principale et 48 unités pour l’activité GNL carburant Record de décisions finales d’investissement pour de nouvelles usines de liquéfaction (84 Mtpa) en 2025, devant entraîner une augmentation significative des besoins de nouveaux méthaniers Accélération et changement d’échelle dans le domaine des solutions maritimes et digitales avec l’acquisition de Danelec Recentrage du modèle d’affaires d’Elogen et mise en place des mesures prévues dans le cadre de la revue stratégique







Objectifs 2026 :

Chiffre d’affaires consolidé 2026 compris dans une fourchette de 740 à 780 M€ ;

EBITDA consolidé 2026 compris dans une fourchette de 490 à 530 M€ ;

Maintien de la politique de distribution de dividendes.





Commentant ces résultats, François Michel, Directeur général de GTT, a déclaré :



« GTT tire parti de la dynamique mondiale en faveur du gaz naturel liquéfié et affiche, en 2025, une performance financière record pour la troisième année consécutive. Après une période d’incertitude liée au contexte international qui a pesé sur la première partie de l’année, les fondamentaux de la demande de GNL ont conduit à un volume record de décisions d’investissement pour de nouvelles unités de liquéfaction, renforçant ainsi la visibilité sur notre potentiel de croissance.

La forte reprise des commandes de méthaniers au cours du quatrième trimestre 2025 et au début de l’année 2026 pour répondre à l’essor de la demande de GNL rappelle le rôle central de GTT dans cette chaîne de valeur. Nous continuerons à porter une attention particulière à l’évolution des besoins de nos clients et de nos parties prenantes dans l’industrie de l’énergie et du transport maritime. La combinaison de cette proximité et de notre expertise constitue le socle de notre stratégie d’innovation, dont les réalisations ont à nouveau été distinguées par plusieurs sociétés de classification tout au long de l’année. Le Groupe a également poursuivi ses investissements dans les technologies avancées.

Notre pôle maritime et digital a été renforcé grâce à l’acquisition de Danelec fin juillet. Nous complétons ainsi notre plateforme de services permettant aux armateurs et affréteurs de bénéficier de notre expertise et de notre assistance pour optimiser au mieux l’exploitation de leur flotte.

Sur le plan financier, GTT affiche un chiffre d’affaires en augmentation de 25%. Cette performance est le fruit du niveau particulièrement important de commandes obtenues en 2022 et 2023 et de l’engagement continu des équipes de GTT, que je remercie tout particulièrement. L’EBITDA affiche une forte hausse de 40%, confirmant la discipline du Groupe en matière de contrôle des coûts et sa capacité à assurer la profitabilité de son activité. »

Evolution des activités du Groupe au cours de l’exercice 2025

Systèmes de confinement et services aux opérations





- Méthaniers et éthaniers : solide performance dans un environnement contrasté en 2025

À la suite de trois années record en termes de prise de commandes, et dans un contexte géopolitique incertain, GTT a réalisé au cours de l’exercice 2025 une performance commerciale solide sur son activité principale avec 37 commandes de méthaniers et sept commandes d’éthaniers de grande capacité (VLEC). Cette dynamique confirme la résilience de la demande mondiale de transport de GNL, soutenue par des décisions d’investissement massives dans de nouveaux projets de liquéfaction. La livraison de ces 37 méthaniers est prévue entre 2027 et 2031.

A noter, parmi ces 37 commandes de méthaniers, celles de six navires de très grande capacité

(271 000 m3 contre 174 000 m3 pour les navires standards), auprès du chantier naval chinois Hudong- Zhonghua, qui intégreront le système de confinement à membranes NO96 Super+.

Les sept éthaniers de grande capacité commandés offriront chacun une capacité totale de 100 000 m3, soit la plus grande à ce jour pour un VLEC, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III. La livraison de ces éthaniers interviendra en 2027 et en 2028, confirmant la montée en puissance du marché de l’éthane, porté par le développement de la pétrochimie mondiale.

Sur la période, GTT a également reçu une commande pour la conception des cuves d’une unité flottante de liquéfaction (FLNG) d’une capacité totale de 238 700 m³. Commandée par Samsung Heavy Industries, cette unité sera déployée en Afrique.

Par ailleurs, depuis le début de l’année 2026, GTT a annoncé 14 commandes de méthaniers, dont quatre d’une capacité de 200 000 m3, ainsi que deux commandes d’éthaniers de grande capacité, confirmant ainsi la dynamique observée en fin d’année précédente.

- GNL carburant : performance en progression sur un marché porteur

En 2025, GTT a enregistré un total de 18 commandes pour la conception des réservoirs cryogéniques de nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL, en hausse par rapport aux 13 commandes reçues en 2024. Parmi les commandes notifiées en 2025, douze réservoirs d’une capacité unitaire de 12 750 m3 ont été commandés par le chantier coréen HD Hyundai Heavy Industries, et six réservoirs cryogéniques d’une capacité unitaire de 8 000 m3 ont été commandés par HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering.

Ces réservoirs seront tous équipés du système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT ainsi que du design « 1 barg »1, qui permet une pression d’exploitation portée à 1 barg, contre

0,7 barg auparavant. Cette innovation technique répond aux futures réglementations sur le raccordement électrique des navires à quai, confirmant sa valeur ajoutée pour l’industrie maritime. Les navires seront livrés entre le deuxième trimestre 2027 et le quatrième trimestre 2028.

Au troisième trimestre 2025, GTT a également reçu de la part de Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd., une commande pour la conception des cuves d’un navire de soutage GNL d’une capacité totale de 18 600 m³, dont la livraison est prévue au premier trimestre 2028.

- Services aux navires équipés de systèmes de confinement à membrane

Le chiffre d’affaires de l’activité de services s’est maintenu à 23 millions d’euros en 2025 (contre 23,3 millions d’euros en 2024), la baisse des études d’avant-projet, qui sont intermittentes par nature, ayant été compensée par la progression de l’activité d’homologation de fournisseurs. Ces homologations ont particulièrement concerné les fournisseurs des chantiers chinois en soutien de l’activité de construction de méthaniers et de la structuration de la chaîne d’approvisionnement locale.

Solutions marines et digitales : un changement d’échelle et une proposition de valeur renforcée





L’acquisition de la société danoise Danelec, un acteur majeur dans la collecte et l’analyse des données maritimes, enrichit significativement l’offre digitale de GTT. Finalisée le 31 juillet 2025, cette opération permet à GTT de répondre plus largement aux besoins des armateurs en proposant désormais des produits et services visant à optimiser la performance des navires, renforcer la sécurité des flottes et proposer des applications dédiées aux acteurs de la chaîne de valeur du GNL.

Le Groupe est aujourd’hui le leader mondial de la gestion de la performance des navires, et se hisse parmi les tout premiers acteurs sur le segment critique des enregistreurs de données de voyage (VDR2), couvrant désormais 15 %3 de la flotte mondiale. Initiée dès le mois d’août 2025, l’intégration de Danelec progresse comme prévu. Elle vise une accélération de la croissance du pôle Solutions marines et digitales grâce à des ventes croisées atteignant une fourchette estimée entre 25 et 30 millions d’euros en 2030.

Les solutions digitales de GTT (hardware et software) affichent une performance commerciale solide, illustrée par la signature de plusieurs contrats témoignant de la valeur ajoutée des solutions proposées. Le groupe TMS a ainsi choisi Ascenz Marorka pour équiper l’ensemble de sa flotte, soit plus de 130 navires (pétroliers, vraquiers, transporteurs de gaz liquéfiés et porte-conteneurs), avec ses solutions de smart shipping. L’offre de services digitaux dédiés aux acteurs du GNL a également rencontré des succès commerciaux : China Merchants Energy Shipping (CMES) a retenu Ascenz Marorka pour équiper huit méthaniers, avec une suite complète de systèmes embarqués. Par ailleurs, le contrat signé avec Hudong- Zhonghua Shipbuilding, partenaire de longue date de GTT, pour équiper 24 méthaniers avec son système Sloshield™, souligne la force de l’offre intégrée de GTT, alliant les solutions numériques développées au sein de son pôle Digital, et son expertise historique dans la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques.

Le chiffre d’affaires du pôle Solutions marines et digitales de GTT a plus que doublé en 2025 : il atteint 36,1 millions d’euros contre 15,6 millions d’euros en 2024. Au 31 décembre 2025 ce pôle comprend les activités des filiales Ascenz Marorka, VPS, et Danelec depuis le mois d’août 2025. La contribution de Danelec sur les cinq mois de l’exercice 2025 s’élève à 16,1 millions d’euros.

Elogen : aboutissement du plan de recentrage des activités





À la suite des conclusions de la revue stratégique des activités de sa filiale Elogen, le Groupe a mené à terme les mesures prévues dans le cadre de la restructuration annoncée en début d’année. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place, aboutissant à la suppression de 110 postes. La construction de la gigafactory de Vendôme a également été définitivement arrêtée. A ce titre, GTT a enregistré au premier semestre 2025 des charges opérationnelles non courantes de 45 millions d’euros. Les activités d’Elogen se concentrent désormais sur la recherche et le développement de stack au plus haut niveau technologique mondial.

Au 31 décembre 2025, Elogen affiche un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros, en baisse de -59,6% par rapport au 31 décembre 2024. En cohérence avec le plan d’actions issu de la revue stratégique, l’EBITDA d’Elogen est ramené à -16,1 millions d’euros au 31 décembre 2025, contre - 33,3 millions d’euros fin 2024.

Poursuite de la dynamique d’innovation





GTT a poursuivi sa forte dynamique d’innovation et ses investissements en matière de recherche et développement. Le Groupe a ainsi déposé un total de 68 brevets au cours de l’année 2025, un niveau comparable à celui de 2024 (66 dépôts au niveau du Groupe). La démarche continue d’innovation de pointe de GTT s’est également distinguée par l’obtention de plusieurs AiP4 de la part des sociétés de classification dans les différents domaines d’expertise du Groupe :

Méthaniers et éthaniers :

Deux AiP de Bureau Veritas pour ses systèmes de confinement optimisés pour le transport d’éthane, Mark III Slim TM et NO96 Slim TM . Ces approbations confirment des avantages majeurs : une capacité de cuve accrue, une réduction des coûts et un temps de construction optimisé.

et NO96 Slim . Ces approbations confirment des avantages majeurs : une capacité de cuve accrue, une réduction des coûts et un temps de construction optimisé. Lors du salon Gastech à Milan en septembre 2025, GTT a reçu un AiP de Lloyd’s Register pour ses systèmes de confinement optimisés pour le transport d’éthane ainsi qu’une Approbation Générale5 pour une version améliorée de la technologie NO96 Super+.

Navires propulsés au GNL:

Une approbation de DNV pour la conception de réservoirs à membranes à 1 bar de pression effective (1 barg), destinés aux navires propulsés au GNL. Ce concept offre plusieurs bénéfices pour les armateurs : temps de rétention prolongé, soutage à température plus élevée et conformité aux exigences de branchement à quai ( cold ironing ).

). Un AiP de Bureau Veritas pour sa nouvelle technologie de réservoir GTT Cubiq™, dédiée aux porte- conteneurs.

Carburants alternatifs :

GTT a reçu une approbation de principe de Lloyd’s Register pour la notation « NH₃-ready6 » du système de confinement Mark III applicable aux navires propulsés au GNL ainsi qu’aux méthaniers (LNGC), éthaniers (VLEC) et navires d'avitaillement. Cette innovation renforce la flexibilité des navires en leur permettant d’exploiter ou de transporter ou utiliser de l’ammoniac (NH₃), une alternative énergétique moins émettrice en CO₂.





Le Groupe a également conclu plusieurs projets de développement communs avec des partenaires de longue date pour renforcer la performance et la compétitivité de ses technologies, et participer à l’introduction de technologies de rupture, confirmant sa qualité d’acteur de référence de l’industrie du GNL. A ce titre, GTT a annoncé un partenariat stratégique avec BLOOM ENERGY et PONANT EXPLORATIONS GROUP pour développer un système énergétique intégré combinant des piles à combustible à oxyde solide (Solid Oxide Fuel Cells - SOFC) alimentées au GNL et une technologie de captage du carbone pour les applications maritimes, destiné à couvrir les besoins énergétiques de la consommation à bord.

GTT Strategic Ventures





Au cours de l’année 2025 le fonds GTT Strategic Ventures a réalisé deux investissements supplémentaires, portant ainsi à neuf le nombre de ses participations.

En avril 2025, GTT Strategic Ventures est entré au capital de novoMOF, spécialisée dans les Metal Organic Frameworks (MOFs), des matériaux compacts et performants pour le captage du CO₂, particulièrement adaptés au transport maritime. En juillet 2025, il a investi dans CorPower Ocean, dont la technologie houlomotrice exploite l’énergie des vagues avec résilience et efficacité, offrant une production d’électricité stable et compétitive parmi les énergies marines renouvelables.

GTT Strategic Ventures a également renforcé sa participation au capital de bound4blue dans le cadre d’une levée de fonds de 38 millions d’euros. Le renforcement de sa participation témoigne de la confiance durable du Groupe, et de sa capacité à accompagner ses entreprises en portefeuille dans leur développement industriel.

Performance extra-financière

La mise en place des actions issues de la feuille de route RSE de GTT pour la période 2024-2026 a abouti à une amélioration de sa performance extra financière en 2025, ainsi qu’au renouvellement de sa note « B » au questionnaire climat du CDP pour la quatrième année consécutive.

Le renouvellement de la certification ISO 9001 du Groupe confirme son ambition d’offrir à ses clients les meilleures prestations et de garantir l’excellence opérationnelle.

Les résultats de la feuille de route RSE pour l’année 2025 seront publiés dans le Document d’Enregistrement Universel à paraître fin avril 2026.

Gouvernance

Le conseil d’administration de GTT a pris acte de la démission de Mme Virginie Banet le 13 février 2026 et la remercie de sa contribution aux travaux du conseil. Le processus de recrutement pour sa succession est en cours.

Carnet de commandes au 31 décembre 2025

Au 1er janvier 2025, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 332 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 82 méthaniers, 2 éthaniers, 5 réservoirs terrestres ;

Commandes obtenues : 37 méthaniers, 7 éthaniers, et 1 FLNG

Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 288 unités, dont :

261 méthaniers ;

21 éthaniers ;

3 FSRU ;

3 FLNG.

En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison de 21 navires et les commandes de 18 porte-conteneurs et d’un navire de soutage GNL, le nombre de navires en commande au 31 décembre 2025 s’élève à 48 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé

(en millions d'euros) 2024 2025 Var. Chiffre d'affaires total 641,4 803,0 +25% Systèmes de confinement 591,1 739,3 +25% dont méthaniers / éthaniers 552,5 697,8 +26% dont FSRU7 1,4 11,5 +721% dont FLNG8 4,6 10,2 +122% dont réservoirs terrestres 1,7 0,0 - dont navires propulsés au GNL 30,9 19,7 -36% Services aux opérations 23,3 23,0 -1% Solutions marines et digitales 15,6 36,1 +131% Electrolyseurs 11,4 4,6 -60%

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2025 s’élève à 803,0 M€, en hausse de 25% par rapport à 2024, bénéficiant de l’augmentation du nombre de navires en construction et de la croissance des activités marines et digitales.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 739,3 M€, en hausse de 25% par rapport au chiffre d’affaires de 2024, reflétant l’augmentation du nombre de méthaniers en construction. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 697,8 M€ (+26%), celles des FSRU à 11,5 M€, et celles des FLNG à 10,2 M€. Les redevances générées par l’activité GNL carburant (19,7 M€) affichent une baisse de 36% par rapport à 2024, impactées par la concurrence accrue sur ce marché en essor.

Le chiffre d’affaires lié aux services aux opérations s’est maintenu à 23 M€ pour l’exercice 2025, en raison notamment du moindre volume d’études d’avant-projet réalisées au cours de l’année, compensée par la progression de l’activité d’homologation.

Le chiffre d’affaires des solutions marines et digitales s’élève à 36,1 M€, en croissance de +131% sur l’exercice 2025, grâce aux succès commerciaux des filiales Ascenz Marorka et VPS, et à l’acquisition de la société danoise Danelec le 31 juillet 2025. La contribution de Danelec sur les cinq mois de l’exercice 2025 s’élève à 16,1 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 4,6 M€ pour l’exercice 2025, contre 11,4 M€ en 2024.

Analyse du compte de résultat consolidé 2025

(en millions d'euros ; résultat par action en euros) 2024 2025 Var. Chiffre d'affaires 641,4 803,0 +25,2% Résultat opérationnel avant amortissement sur immobilisations (EBITDA) 388,1 541,8 +39,6% Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) 60,5% 67,5% Résultat opérationnel (EBIT) 374,3 521,3 +39,3% Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) 58,4% 64,9% Résultat net 347,8 413,6 +18,9% Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) 54,2% 51,5% Résultat net par action9 (en euros) 9,4 11,2 +18,7%

En 2025, le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) atteint 541,8 M€, en hausse de 39,6% par rapport à 2024. La marge d’EBITDA atteint 67,5%, contre 60,5% un an plus tôt, portée par la croissance de l’activité et la bonne maîtrise des coûts. Les charges externes sont en légère baisse (-0,5%) par rapport à l’exercice précédent, en lien avec la diminution des coûts liés aux essais et études. Les charges de personnel progressent (+12,5%), en raison de la hausse des effectifs au sein des filiales, notamment à la suite de l’intégration de Danelec à partir du 1er août 2025, et de l’ajustement des salaires en lien avec l’inflation.

Le résultat opérationnel (EBIT) s’est établi à 521,3 M€ sur l’exercice 2025, soit un taux de marge sur chiffre d’affaires de 64,9% contre 58,4% en 2024.

Le résultat net atteint 413,6 M€ sur l’exercice 2025, en hausse de 19% par rapport à l’année précédente.

Autres données financières consolidées 2025

(en millions d'euros) 2024 2025 Var. Dépenses d’investissements

(y compris subventions d’investissement) 68,5 244,8 +258% Dividendes payés 228,9 290,2 +27% Situation de trésorerie 343,3 346,9 +1%

Les dépenses d’investissements du Groupe au titre de l’année 2025 affichent une très forte augmentation, principalement en raison de l’acquisition de la société Danelec à hauteur de 194 millions d’euros. GTT a également poursuivi ses investissements pour la rénovation du siège de l’entreprise, en ligne avec sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et pris de nouvelles participations minoritaires par le biais de son fonds GTT Strategic Ventures.

Compte tenu de ces opérations d’investissements, de l’augmentation des paiements de dividendes et d’une progression maîtrisée du besoin en fonds de roulement (-26,4 M€) dans un contexte de forte croissance de l’activité, GTT disposait, au 31 décembre 2025, d’une situation de trésorerie nette positive de 346,9 millions d’euros, un montant équivalent à celui du 31 décembre 2024.

Dividende au titre de l’exercice 2025

Le Conseil d’Administration, réuni le 19 février 2026, a décidé, après avoir arrêté les comptes, de proposer la distribution d’un dividende de 8,94 euros par action au titre de l’exercice 2025, en hausse de 19% par rapport à celui de 2024. Payable en numéraire, ce dividende sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 16 juin 2026. Un acompte sur dividende d’un montant de 4 euros par action ayant déjà été versé le 11 décembre 2025 (selon la décision du Conseil d’Administration du 29 juillet 2025), le paiement en numéraire du solde du dividende, d’un montant de 4,94 euros par action, interviendra le 19 juin 2026 (détachement du solde du dividende le 17 juin 2026). Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 80 % du résultat net consolidé.

Par ailleurs, un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2026 devrait être versé en décembre 2026.

Perspectives

A fin décembre 2025, le Groupe dispose d’une très forte visibilité sur son chiffre d’affaires grâce aux succès commerciaux des trois dernières années. Le carnet de commandes correspond à un chiffre d’affaires futur cumulé qui s’établit au niveau très significatif de 1 592 M€ (609 M€ en 2026, 542 M€ en 2027, 286 M€ en 2028, 155 M€ en 2029 et au-delà).

La fin progressive de l’effet du pic de commandes de 2022 (162 unités) et le ralentissement temporaire des commandes constaté au premier semestre 2025 auront un impact limité sur l’exercice 2026. Par conséquent, l’année 2026 devrait constituer la deuxième meilleure performance financière de l’histoire de GTT, permettant au Groupe d’annoncer les objectifs suivants :

Pour l’exercice 2026 :

Un chiffre d’affaires consolidé 2026 compris dans une fourchette de 740 à 780 M€,

Un EBITDA consolidé 2026 compris dans une fourchette de 490 à 530 M€,

Maintien de la politique de distribution de dividendes10.





***

Présentation des résultats de l’exercice 2025

Agenda financier

Activité du premier trimestre 2026 : le 22 avril 2026 (après clôture de bourse)

Assemblée Générale des actionnaires : le 16 juin 2026

Publication des résultats semestriels 2026 : le 28 juillet 2026 (après clôture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2026 : le 23 octobre 2026 (après clôture de bourse)

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions maritimes et digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Annexes (états financiers consolidés IFRS)

Annexe 1 : Bilan consolidé

(en millions d'euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Immobilisations incorporelles 37,3 168,4 Goodwill 19,0 104,8 Immobilisations corporelles 56,5 62,7 Participations dans les entreprises mises en équivalence 10,4 14,7 Actifs financiers non courants 8,2 14,5 Impôts différés actifs 5,2 5,5 Actifs non courants 136,6 370,6 Stocks 29,8 25,1 Clients 186,0 189,8 Créance d'impôts exigibles 82,7 69,8 Autres actifs courants 36,0 43,7 Actifs financiers courants 0,4 0,2 Trésorerie et équivalents 343,3 346,7 Actifs courants 678,2 675,2 TOTAL DE L'ACTIF 814,8 1 045,8





(en millions d'euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Capital 0,4 0,4 Primes liées au capital 6,9 6,9 Actions autodétenues (7,4) (4,6) Réserves 113,8 172 Résultat net 347,8 413,6 Capitaux propres - part du Groupe 461,4 588,2 Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés 0,1 1,5 Capitaux propres d’ensemble 461,5 589,8 Provisions - part non courante 6,2 3,8 Passifs financiers - part non courante 13,8 88,4 Impôts différés passifs 1,2 26,3 Passifs non courants 21,2 118,5 Provisions - part courante 4,5 10,5 Fournisseurs 44,6 31,1 Dettes sur immobilisation 1,5 1,4 Dettes d'impôts exigibles 9,8 11,4 Passifs financiers courants 2,1 40,3 Autres passifs courants 269,7 242,8 Passifs courants 332,1 337,6 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 814,8 1 045,8

Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Produits des activités ordinaires (chiffre d'affaires) 641,4 803,0 Autres produits d'exploitation 2,3 0,2 Total Produits d'exploitation 643,7 803,3 Achats consommés (28,1) (20,2) Charges externes (102,9) (103,5) Charges de personnel (112,4) (126,3) Impôts et taxes (3,9) (2,4) Dotations aux amortissements et provisions (26,6) (32,9) Autres produits et charges opérationnels courants 4,5 4,5 Dépréciations suite aux tests de valeur - (1,1) Résultat opérationnel courant (EBIT) 374,3 521,3 Marge d'EBIT sur chiffre d'affaires (%) 58,4% 64,9% Résultat opérationnel non courant 21,0 (48,7) Résultat opérationnel courant et non courant 395,3 472,6 Résultat financier 11,8 9,0 Quote-part dans le résultat des entités associées (0,3) (1,2) Résultat avant impôt 406,8 480,4 Impôts sur les résultats (59,0) (66,9) Résultat net 347,8 413,6 Résultat net part du Groupe 347,8 413,6 Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle - - Résultat net de base par action (en euros) 9,40 11,16 Résultat net dilué par action (en euros) 9,37 11,12 Nombre moyen d'actions en circulation 37 007 502 37 050 170 Nombre d'actions dilué 37 136 514 37 176 012



Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Résultat de la société 347,8 413,6 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 0,3 1,2 Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations 14,7 24,7 Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées 0,0 - Charges (Produits) financiers (8,6) (9,0) Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 59,0 66,9 Paiements par remise d'actions 3,4 6,0 Autres produits et charges 0,7 24,5 Marge brute d'autofinancement 417,3 527,7 Impôt de l'exercice décaissé (74,4) (78,1) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : 18,6 (26,4) - Stocks et en cours (10,0) 8,9 - Créances clients et comptes rattachés (27,9) 4,3 - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12,2 (15,9) - Autres actifs et passifs opérationnels 44,4 (23,6) Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 361,5 423,2 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations (61,7) (40,3) Subvention d'investissement 17,3 - Cession d'immobilisations - - Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis (11,6) (194,1) Perte de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie cédés - - Acquisitions de participations dans les entreprises mises en équivalence (4,4) (10,5) Cessions d'actifs financiers - - Actions autodétenues (2,5) 0,0 Variation des autres immobilisations financières (5,5) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (68,5) (244,8) Opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires (228,9) (290,2) Augmentation de capital 3,9 - Remboursement de dettes financières (2,3) (14,5) Augmentation de dettes financières 1,1 120,0 Intérêts décaissés (0,5) (0,8) Intérêts reçus 9,3 11,3 Variation des concours bancaires Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III) (217,3) (174,3) Incidence des variations de cours des devises (IV) 0,2 (0,6) Variation de trésorerie (I+II+III+IV) 75,8 3,6 Trésorerie d'ouverture 267,5 343,3 Trésorerie de clôture 343,3 346,9 Variation de trésorerie 75,8 3,6

Annexe 4 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités Estimations de commandes (1) Méthaniers 450 ++ Ethaniers 25-40 FSRU ≤10 FLNG ≤10 Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) 25-30

(1) Période 2026 - 2035. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.

Pièce jointe