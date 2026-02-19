Groupe IT Link : Bonne résilience du chiffre d’affaires en 2025

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 19 février 2026

Second semestre

En M€



S2 2024



(1) S2 2025



(1) Variation Variation à taux de change constant France 33,73 33,40 -1,0% -1,0% International 7,01 6,87 -2,0% +3,2% Chiffre d’affaires 40,74 40,27 -1,1% -0,3%





12 mois

En M€



2024



(1) 2025



(1) Variation Variation à taux de change constant France 69,04 68,48 -0,8% -0,8% International 13,64 14,09 +3,2% +7,8% Chiffre d’affaires 82,68 82,57 -0,1% +0,6%





Répartition par nature d’activité sur 12 mois

En M€



2024



(1) 2025



(1) Variation Variation à taux de change constant Activités Solutions 8,47 10,42 +23,0% +25,2% Prestations de services 74,21 72,14 -2,8% -2,2% Chiffre d’affaires 82,68 82,57 -0,1% +0,6%





(1) Information non auditée





Croissance organique de +0,6% à taux de change constant

Le chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre 2025 s'établit à 20,4 millions d’euros, en baisse de -1,3% (-0,4% à taux de change constant). Le taux d’activité (2) ressort à 91% sur la période, en baisse de 1,1 points en séquentiel.

Au second semestre le chiffre d’affaires atteint 40,27 millions d’euros soit -1,1% (-0,3% à taux de change constant).

Sur 12 mois le chiffre d’affaires est stable à -0,1%, soit 82,6 millions d’euros. L’effet de change négatif sur les activités canadiennes produit un impact de -0,7 points. A taux de change constant, le chiffre d’affaires du Groupe ressort en légère croissance à +0,6%. Retraitée d’un effet calendaire défavorable (un jour de production en moins sur l’année), la croissance de l'activité serait positive et s'élèverait à +0,3 % (+1% à taux de change constant).

La France affiche une tendance à -0,8% sur l’année.

A l’international, le chiffre d’affaires est en croissance de +5,3% sur l’année (+7,8% à taux de change constant).

De leur côté, les activités « solutions » présentent une croissance +23,0% (+25,2% à taux de change constant).

L’année 2025 a été une année d’investissement sur le plan commercial qui a permis de renforcer la position du Groupe chez des clients stratégiques avec des renouvellements et gains de référencements importants (Stellantis, RATP, Alstom, Crédit Agricole, MBDA…).

Au 31 décembre 2025, l'effectif salarié du Groupe était de 880 collaborateurs, contre 870 fin 2024, et l’effectif productif global (3) atteignait 908 consultants.





Bilan du plan Connext’25

Depuis le lancement du plan Connext’25 en janvier 2021, le Groupe IT Link a connu une croissance de son chiffre d’affaires de +68%, passant de 49,1 M€ à 82,6M€.

Sur le plan RH, l’effectif salarié du Groupe est passé de 645 collaborateurs au 31 décembre 2020 à 880 collaborateurs fin 2025. Au 31 décembre 2025, l’effectif productif global (3) atteignait 908 consultants contre 614 consultants 5 ans plus tôt.

Portées par la bonne dynamique du Bénélux (+126% de chiffre d’affaires en 5 ans), le lancement de la filiale marocaine en 2021 et l’acquisition de Ciao Technologies en janvier 2024, les activités internationales représentent désormais 19,7% du chiffre d’affaires du Groupe.

De leur côté, les activités solutions ont connu une croissance de plus de 120% et représentent en 2025 plus de 12,5% du chiffre d’affaires du Groupe.

A l’issue du plan stratégique Connext’25, le Groupe IT Link compte 4 marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies qui, tant par leurs expertises respectives que par leurs complémentarités, ont contribué à renforcer sa position de référence dans le domaine des systèmes connectés.





IT Link présentera les résultats annuels de l’exercice 2025 et dévoilera le contenu de son nouveau plan stratégique, le 26 mars 2026 après bourse.





(2) Taux d’activité = Nombre de jours produits sur nombre de jours de production potentiels

(3) Effectif productif global = effectif productif Groupe IT Link + partenaires sous-traitants





