ZenaDrone, filial de ZenaTech, inicia solicitud de certificación Green UAS para el ZenaDrone 1000 con el fin de fortalecer sus perspectivas de adquisición en los sectores de defensa y gobierno de EE. UU.

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software como servicio (SaaS) empresarial y soluciones de computación cuántica, anunció hoy que su filial ZenaDrone ha iniciado el proceso de solicitud de certificación Green UAS (sistema de aeronaves no tripuladas) para su plataforma ZenaDrone 1000 (ZD1000). "El producto insignia ZenaDrone es una plataforma multifuncional de drones de carga pesada impulsada por IA, diseñada para su posible inclusión en vías de adquisición aprobadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) y otros organismos gubernamentales, una vez obtenida la certificación".

“Iniciar el proceso de certificación Green UAS para el ZenaDrone 1000 representa un paso estratégico clave para ampliar nuestra participación en el sector de defensa y gobierno de Estados Unidos”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., CEO de ZenaTech. "Los sistemas de drones seguros y alineados con la NDAA se están convirtiendo cada vez más en un requisito esencial para la adquisición federal. Al avanzar el ZD1000 a través de la ruta de los UAS verdes, nuestra plataforma de carga pesada está en camino de ofrecer capacidades críticas de ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) y carga para misiones de defensa. El inicio de este proceso de solicitud también refuerza nuestro compromiso con la ciberseguridad, la integridad de la cadena de suministro y la innovación alineada con Estados Unidos”.

La certificación Green UAS es un marco de cumplimiento y ciberseguridad desarrollado por AUVSI, la asociación comercial líder para el sector de sistemas no tripulados, en colaboración con el Departamento de Defensa de EE. UU. Garantiza que los drones estén libres de componentes de adversarios extranjeros y cumplan con rigurosos estándares de ciberseguridad, protección de datos e integridad de la cadena de suministro. Se espera que el proceso de certificación Green UAS se agilice para lograr aprobaciones más rápidas en virtud de recientes órdenes ejecutivas, lo que permitirá una mejor alineación con la certificación Blue UAS, para la cual constituye un requisito previo. Blue UAS se basa en Green UAS y proporciona un mayor nivel de garantía para operaciones de defensa de misión crítica. Facilita una adquisición agilizada por parte del DoD, acelera la aprobación de contratos y permite el despliegue en entornos operativos sensibles o clasificados, asegurando que las plataformas certificadas sean plenamente confiables para aplicaciones de defensa y del gobierno federal.

El ZenaDrone 1000 está diseñado como una plataforma avanzada VTOL (despegue y aterrizaje vertical) de carga pesada impulsada por IA, optimizada para uso en defensa. Ofrece capacidades de ISR, incluyendo vigilancia en tiempo real, reconocimiento táctico y recopilación segura de datos, además de transporte de carga y entrega de cargas útiles críticas de misión crítica. Su diseño modular permite una configuración rápida para operaciones multimisión en entornos de alto riesgo, desde la supervisión de infraestructuras hasta el apoyo logístico operativo.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la compañía ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y levantamientos topográficos. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La compañía opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden integrar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de topografía, monitoreo, inspección, rastreo, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y transporte de carga crítica en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental y el dron IQ Quad para levantamiento topográfico.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "puede", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. ‎‎‎En consecuencia, se recomienda a los lectores ‎ no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.‎