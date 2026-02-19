Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun (vika 8) og lok endurkaupaáætlunar

Í viku 8 keyptu Hagar hf. 1.928.991 eigin hluti að kaupverði kr. 231.793.683 eins og hér segir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr.)
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|16.2.2026
|09:31
|200.000
|120,000
|24.000.000
|16.110.023
|16.2.2026
|14:11
|250.000
|120,000
|30.000.000
|16.360.023
|16.2.2026
|14:43
|219.940
|120,000
|26.392.800
|16.579.963
|17.2.2026
|13:43
|500.000
|120,000
|60.000.000
|17.079.963
|18.2.2026
|11:35
|500.000
|120,500
|60.250.000
|17.579.963
|19.2.2026
|15:24
|259.051
|120,250
|31.150.883
|17.839.014
|1.928.991
|120,163
|231.793.683
|17.839.014
Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd þann 10. febrúar 2026, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 9. febrúar 2026.
Endurkaupaáætlun þessari, sem tilkynnt var um til Kauphallar þann 9. febrúar 2026, er nú lokið. Samkvæmt framangreindri tilkynningu var áætlað að kaupa allt að 96.942.683 hluti, þó þannig að heildarfjárhæð endurkaupanna yrði aldrei meiri en samtals kr. 500.000.000. Hagar keyptu samtals 4.138.811 hluti, sem nemur 0,37% af útgefnum hlutum, og nam heildarkaupverð eigin hluta samtals kr. 499.999.912. Hagar eiga nú samtals 17.839.014 hluti eða 1,61% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.106.428.863 hlutir.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar var í samræmi við viðeigandi lög og reglugerðir, þ.m.t. lög nr. 2/1995 um hlutafélög, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR) og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1052 sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, sem hafa lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga hf., í síma 530-5500 eða á geg@hagar.is