Hagar hf.: Niðurstaða víxlaútboðs 19. febrúar 2026

Hagar hf. luku í dag útboði á nýjum 6 mánaða víxlaflokki HAGA260826.
Heildartilboð í flokkinn námu samtals 1.100 m.kr. að nafnvirði á flötu vöxtunum 7,65% - 7,90%.
Tilboðum að fjárhæð 840 m.kr. var tekið á 7,75% flötum vöxtum.
Útgáfudagur og uppgjör viðskipta er 26. febrúar 2026. Stefnt er að töku til viðskipta á Nasdaq Iceland.
Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útgáfu og sölu víxlanna sem og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq Iceland.
Nánari upplýsingar veita:
Ásgrímur Gunnarsson, Fossar fjárfestingarbanki hf., sími: 522 4000, asgrimur.gunnarsson@fossar.is
Arnar Geir Sæmundsson, Fossar fjárfestingarbanki hf., arnar.saemundsson@fossar.is
Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga hf., geg@hagar.is