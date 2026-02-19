Telefónica und Mavenir schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung von KI-Innovationen in der Telekommunikationsbranche

MADRID, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica, S.A., ein weltweit führender Anbieter integrierter Kommunikationslösungen, und Mavenir Systems Limited, ein auf Telekommunikation spezialisierter, cloud-nativer Technologieanbieter mit Schwerpunkt auf KI, gaben heute die Unterzeichnung einer wegweisenden Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zur Gründung eines gemeinsamen KI-Innovationszentrums bekannt. Ziel dieses Kooperationslabors ist die beschleunigte Integration künstlicher Intelligenz in die Weiterentwicklung von Kernnetzen.

Das KI-Innovationszentrum dient als Testumgebung für die Entwicklung, Validierung und Optimierung fortschrittlicher Funktionen wie KI-gesteuerte autonome Netzwerkorchestrierung, absichtsbasierte Dienste und KI-gestützte Monetarisierungsframeworks. Durch die Nachahmung produktionsnaher Verkehrsmuster in einer kontrollierten Umgebung ermöglicht das Innovationszentrum beiden Unternehmen, Lösungen der nächsten Generation vor einem großflächigen kommerziellen Einsatz gründlich zu testen und zu optimieren.

Diese Zusammenarbeit markiert einen signifikanten Fortschritt in Richtung einer neuen Ära intelligenter, autonomer und selbstoptimierender Telekommunikationsnetze. Es handelt sich um Systeme, die kontinuierlich lernen, vorausschauend agieren und sich in Echtzeit anpassen. Sie verdeutlicht die gemeinsame Vision von Telefónica und Mavenir, die Zukunft der KI-gesteuerten Netzwerkentwicklung neu zu definieren, wobei cloud-native Intelligenz in jede Ebene der Konnektivität eingebettet ist. Zudem stellt die Initiative einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von Telefónica dar, sein Netzwerk als hochgradig autonome, absichtsbewusste digitale Plattform neu zu konzipieren. Diese ist in der Lage, die Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern intuitiv zu verstehen, sie vorherzusagen, bevor sie entstehen, und diese Absichten nahtlos in präzise, automatisierte Netzwerkaktionen umzusetzen.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, branchenführende Praktiken in den Bereichen KI, Datensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu fördern und gleichzeitig gemeinsame Marketinginitiativen, die technische Vordenkerrolle und die aktive Teilnahme an globalen Branchenforen voranzutreiben. Gemeinsam werden Telefónica und Mavenir neue Geschäftsmodelle entwickeln, sich eng mit den operativen Einheiten abstimmen und die Entwicklung und Einführung von KI-basierten Lösungen in den Kernnetzen beschleunigen. Dies wird Telefónica eine führende Position in den Bereichen Telekommunikationsinnovation, Dienstleistungsdifferenzierung und Monetarisierung der nächsten Generation verschaffen.

Cayetano Carbajo, Leiter für Kernnetze, Transport und Ökosystem bei CTIO, erklärte im Namen von Telefónica: „Unsere Zusammenarbeit mit Mavenir setzt neue Maßstäbe für das Engagement von Telefónica, die Branche bei der KI-gesteuerten Transformation der Kernnetze anzuführen. Durch die Kombination der cloud-nativen Kern- und Serviceplattformen von Mavenir mit unserer realen Betriebsumgebung können wir das Kernnetzwerk transformieren und KI-gestützte Dienste, die für den kommerziellen Einsatz bereit sind, zeitnah implementieren.“

Pardeep Kohli, President & CEO von Mavenir, dazu: „Die cloud-native Plattform von Mavenir macht dieses KI-Innovationszentrum möglich. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von Kern-, Sprach- und Messaging-Plattformen für mehrere Telefónica-Betriebsgesellschaften können wir bewährte und produktionsreife Innovationen in diese Zusammenarbeit einbringen. Die Offenlegung dieser Netzwerkfunktionen über offene Schnittstellen ermöglicht es der KI, das Netzwerk in eine programmierbare Serviceplattform zu verwandeln. Dies bietet Telefónica eine einzigartige Gelegenheit, KI zu operationalisieren, neue digitale und Unternehmensdienste schneller auf den Markt zu bringen und neue Einnahmequellen zu erschließen.“

Treffen Sie Mavenir und Telefónica auf dem Mobile World Congress 2026 (Barcelona, 2. bis 5. März 2026, Halle 2, 2H60): Erleben Sie die Zukunft der KI-gesteuerten Telekommunikation hautnah mit einer Live-Demonstration von Mavenir und Telefónica auf dem MWC 2026. Dabei werden Anwendungsfälle der nächsten Generation in den Bereichen KI-gestützte Kommunikation, autonome Servicebereitstellung und absichtsgesteuerte Abläufe präsentiert und so die kollaborative Innovation veranschaulicht.



Über Telefónica

Telefónica ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsdienstleister mit dem Ziel, seinen Kunden das beste digitale Erlebnis zu bieten. Das Unternehmen bietet Festnetz- und Mobilfunkverbindungen sowie eine breite Palette digitaler Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Mit mehr als 350 Millionen Kunden sind die Hauptmärkte von Telefónica Spanien, Brasilien, Deutschland und das Vereinigte Königreich.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern – gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften – Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.

