Telefónica y Mavenir forjan una alianza estratégica para acelerar la innovación en IA en telecomunicaciones

MADRID, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica, S.A., líder global en comunicaciones integradas, y Mavenir Systems Limited, proveedor tecnológico para operadores de telecomunicaciones (telco-first), nativo de la nube (cloud-native) y diseñado con inteligencia artificial desde su origen (AI-by-design), anunciaron hoy la firma de un histórico Memorando de Entendimiento (MOU) para crear un Centro Conjunto de Innovación en IA (AI Innovation Hub). Este laboratorio colaborativo está diseñado para acelerar la integración de la inteligencia artificial en la evolución de las redes Core.

El Centro de Innovación en IA funcionará como un entorno de pruebas en el mundo real donde se pueden desarrollar, validar y optimizar capacidades avanzadas como la orquestación autónoma de red impulsada por IA, servicios basados en intención y marcos de monetización habilitados por IA. Al emular patrones de tráfico de nivel productivo en un entorno controlado, el Hub permitirá a ambas compañías probar y perfeccionar rigurosamente soluciones de próxima generación antes de su despliegue comercial a gran escala.

Esta colaboración representa un avance significativo hacia una nueva era de redes telco inteligentes, autónomas y autooptimizadas: sistemas que aprenden continuamente, anticipan necesidades y se adaptan en tiempo real. Asimismo, refuerza la visión compartida de Telefónica y Mavenir de redefinir el futuro de la evolución de redes impulsada por IA, con inteligencia cloud-native integrada en cada capa de conectividad. La iniciativa también constituye un hito transformador en la estrategia de Telefónica para reinventar su red como una plataforma digital altamente autónoma y consciente de la intención (intent-aware), capaz de comprender de forma intuitiva las necesidades de empresas y consumidores, anticiparlas antes de que surjan y traducirlas de manera fluida en acciones de red precisas y automatizadas.

La colaboración impulsará prácticas líderes en la industria en materia de IA, seguridad de datos y cumplimiento normativo, además de iniciativas conjuntas de marketing, liderazgo técnico y participación activa en foros globales del sector. Conjuntamente, Telefónica y Mavenir desarrollarán nuevos modelos de negocio, trabajarán estrechamente con las unidades operativas y acelerarán el desarrollo y lanzamiento de soluciones nativas de IA en las redes Core, posicionando firmemente a Telefónica a la vanguardia de la innovación en telecomunicaciones, la diferenciación de servicios y la monetización de próxima generación.

Cayetano Carbajo, director de core, transporte y ecosistema en CTIO, en representación de Telefónica, afirmó: “Nuestra colaboración con Mavenir establece un nuevo referente en el compromiso de Telefónica por liderar la transformación de las redes Core impulsada por IA. Al combinar el core cloud-native y las plataformas de servicios de Mavenir con nuestro entorno operativo real, podemos transformar la red central y poner rápidamente en operación servicios basados en IA listos para su despliegue comercial”.

Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo de Mavenir, dijo: “La plataforma cloud-native de Mavenir es lo que hace realidad esta AI Innovation Hub. Con una larga trayectoria en la entrega de plataformas de core, voz y mensajería en múltiples operadoras del Grupo Telefónica, aportamos innovación probada a escala productiva a esta colaboración. Al exponer estas capacidades de red a través de interfaces abiertas, permitimos que la IA convierta la red en una plataforma de servicios programable, creando una oportunidad única para que Telefónica operacionalice la IA, lance nuevos servicios digitales y empresariales con mayor rapidez y desbloquee nuevas fuentes de ingresos”.

Conozca a Mavenir y Telefónica en el Mobile World Congress 2026 (Barcelona, 2–5 de marzo de 2026, Pabellón 2, Stand 2H60): Experimente de primera mano el futuro de las telecomunicaciones impulsadas por IA con una demostración en vivo de Mavenir y Telefónica en el MWC 2026. La demostración expondrá casos de uso de próxima generación en comunicaciones enriquecidas con IA, exposición autónoma de servicios y operaciones basadas en intención.



Telefónica es uno de los proveedores líderes mundiales de servicios de telecomunicaciones, con la misión de ofrecer la mejor experiencia digital a sus clientes. La compañía ofrece conectividad fija y móvil, así como una amplia gama de servicios digitales para clientes residenciales y comerciales. Con más de 350 millones de clientes, los principales mercados de Telefónica son España, Brasil, Alemania y Reino Unido.

Mavenir impulsa redes inteligentes, automatizadas y programables mediante el desarrollo de soluciones de software para operadores de telecomunicaciones (telco-first), nativas en la nube (cloud-native) y diseñadas con IA desde su origen (AI-by-design) para operadores móviles. La vasta experiencia de la compañía en el sector de las telecomunicaciones ha sido demostrada con más de 300 operadores a nivel mundial en 120 países, que en conjunto atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Mavenir combina su amplia experiencia en telecomunicaciones con capacidades en la nube, TI y ciencia de datos, esenciales para abordar los desafíos reales de sus clientes. Sus soluciones de software comprobadas son AI-by-design, ofreciendo un futuro nativo en IA y la evolución de los operadores hacia TechCos.

