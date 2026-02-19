Telefónica et Mavenir concluent un partenariat stratégique visant à accélérer l’innovation en matière d’IA dans le secteur des télécommunications

MADRID, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica, S.A., leader mondial des communications intégrées, et Mavenir Systems Limited, fournisseur de technologies de pointe dans le domaine des télécommunications, basées sur le cloud et conçues pour l’IA, annoncent ce jour la signature d’un protocole d’accord historique visant à créer un pôle d’innovation commun dédié à l’IA. Ce laboratoire collaboratif vise à accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’évolution des réseaux centralisés.

Ce pôle d’innovation en matière d’IA servira de banc d’essai grandeur nature où des technologies de pointe, telles que l’orchestration autonome des réseaux basés sur l’IA, les services centrés sur l’intention et les cadres de monétisation habilités par l’IA, pourront être développées, validées et optimisées. En simulant les modèles de trafic à l’échelle industrielle dans un environnement contrôlé, ce pôle permettra aux deux entreprises de tester et d’affiner rigoureusement les solutions de nouvelle génération avant leur déploiement commercial à grande échelle.

Cette collaboration constitue un bond en avant significatif vers une nouvelle ère de réseaux de télécommunications intelligents, autonomes et auto-optimisés, des systèmes qui apprennent, anticipent et s’adaptent en permanence et en temps réel. Cette initiative met en évidence la volonté commune de Telefónica et Mavenir de redéfinir l’avenir de l’évolution des réseaux basés sur l’IA, avec une intelligence native du cloud intégrée à chaque phase de connectivité. Cette initiative représente également une étape décisive dans la transformation de Telefónica, qui souhaite réinventer son réseau pour en faire une plateforme numérique ultra-autonome, capable de comprendre intuitivement les besoins des entreprises et des consommateurs, de les anticiper et de les concrétiser de manière transparente par des actions réseau précises et automatisées.

Cette collaboration permettra de promouvoir les bonnes pratiques dans les domaines de l’IA, de la sécurité des données et de la conformité réglementaire, tout en encourageant les initiatives marketing conjointes, le leadership technique et la participation active à des forums industriels à l’échelle mondiale. Telefónica et Mavenir définiront conjointement de nouveaux modèles commerciaux, travailleront en étroite collaboration avec les unités opérationnelles et accéléreront le développement et le lancement de solutions basées sur l’IA dans les réseaux centralisés, positionnant ainsi Telefónica à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine des télécommunications, de la diversification des services et de la monétisation de nouvelle génération.

Cayetano Carbajo, directeur des réseaux centralisés, des transports et des écosystèmes chez CTIO, a déclaré en tant que représentant de Telefónica : « Notre collaboration avec Mavenir établit une nouvelle référence dans l’engagement de Telefónica de devenir le leader du secteur dans la transition des réseaux centralisés basée sur l’IA. En associant les plateformes de services et le réseau centralisé basé sur le cloud de Mavenir à notre environnement opérationnel réel, nous pouvons transformer le réseau centralisé et rapidement mettre en place des services basés sur l’IA prêts à être commercialisés. »

Pardeep Kohli, Président-directeur général de Mavenir, a déclaré : « C’est la plateforme cloud native de Mavenir qui rend possible la création de ce pôle d’innovation basé sur l’IA. Forts d’une longue expérience dans la mise à disposition de plateformes de réseau, de voix et de messagerie au sein de plusieurs sociétés d’exploitation de Telefónica, nous contribuons à cette collaboration en mettant à profit notre expertise éprouvée en matière d’innovation à l’échelle industrielle. En exposant ces fonctionnalités réseau via des interfaces ouvertes, nous permettons à l’IA de transformer le réseau en une plateforme de services programmable, créant ainsi une opportunité unique pour Telefónica d’opérationnaliser l’IA, de lancer plus rapidement de nouveaux services numériques et d’entreprise, et de débloquer de nouvelles sources de revenus. »

Rencontrez Mavenir et Telefónica au Mobile World Congress 2026 (Barcelone, du 2 au 5 mars 2026, Hall 2, 2H60) : Découvrez les télécommunications du futur basées sur l’IA grâce à une démonstration en direct proposée par Mavenir et Telefónica au MWC 2026. La démonstration présentera des cas d’utilisation de nouvelle génération dans les domaines des communications optimisées par l’IA, de l’exposition autonome des services et des opérations axées sur l’intention, concrétisant ainsi l’innovation collaborative.



À propos de Telefónica

Telefónica est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de télécommunications, dont la mission est d’offrir la meilleure expérience numérique à ses clients. La société propose des services de connectivité fixe et mobile ainsi qu’une large gamme de services numériques destinés aux particuliers et aux entreprises. Comptant plus de 350 millions de clients, Telefónica est majoritairement présente en Espagne, au Brésil, en Allemagne et au Royaume-Uni.

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles basées sur le cloud, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécommunications a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécommunications à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont élaborées par intégration de l’IA dès la conception, offrant ainsi aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs.

