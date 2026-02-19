טלפוניקה ומאבניר יוצרות שותפות אסטרטגית להאצת חדשנות בתחום הבינה המלאכותית בתקשורת

מדריד, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

חברת Telefónica, S.A, מובילה עולמית בתחום התקשורת המשולבת, ו-Mavenir Systems Limited, ספקית טכנולוגיות בינה מלאכותית מבוססת ענן, המובילה בתחום התקשורת, הודיעו היום על חתימה על מזכר הבנות (MOU) פורץ דרך ליצירת מרכז חדשנות משותף בתחום הבינה המלאכותית. מעבדה שיתופית זו נועדה להאיץ את שילוב הבינה המלאכותית בהתפתחות רשתות הליבה.

מרכז החדשנות של הבינה המלאכותית ישמש כבסיס ניסוי בעולם האמיתי שבו יכולות מתקדמות, כגון תיאום רשת אוטונומית מונעת בינה מלאכותית, שירותים מבוססי כוונה ומסגרות מוניטיזציה מבוססות בינה מלאכותית, יוכלו לאמת, לאמת ולאופטימיזציה. על ידי חיקוי דפוסי תעבורה ברמת ייצור בסביבה מבוקרת, המרכז יאפשר לשתי החברות לבדוק ולחדד פתרונות מהדור הבא בקפדנות לקראת פריסה מסחרית רחבת היקף.

שיתוף פעולה זה מסמן קפיצה משמעותית לעבר עידן חדש של רשתות טלקום חכמות, אוטונומיות ובעלות אופטימיזציה עצמית, מערכות שלומדות, צופות ומסתגלות באופן רציף בזמן אמת. הוא מדגיש את החזון המשותף של Telefónica ו- Mavenir להגדיר מחדש את עתיד התפתחות הרשת המונעת על ידי בינה מלאכותית, עם בינה טבעית בענן המוטמעת בכל שכבת קישוריות. היוזמה מייצגת גם אבן דרך טרנספורמטיבית במסעה של טלפוניקה לדמיין מחדש את הרשת שלה כפלטפורמה דיגיטלית אוטונומית ביותר ומודעת לכוונות, המסוגלת להבין באופן אינטואיטיבי את צרכי הארגונים והצרכנים, לחזות אותם לפני שהם מתעוררים, ולתרגם בצורה חלקה את הכוונות הללו לפעולות רשת מדויקות ואוטומטיות.

שיתוף הפעולה יקדם שיטות עבודה מובילות בתעשייה בתחום הבינה המלאכותית, אבטחת מידע ותאימות לתקנות, תוך קידום יוזמות שיווק משותפות, מנהיגות מחשבתית טכנית והשתתפות פעילה בפורומים גלובליים בתעשייה. יחד, Telefónica ו- Mavenir יעצבו מודלים עסקיים חדשים, יתחברו בשיתוף פעולה הדוק עם יחידות תפעוליות ויאיצו את הפיתוח וההשקה של פתרונות מבוססי בינה מלאכותית ברשתות הליבה, וימצבו את טלפוניקה בחזית החדשנות בתקשורת, בידול שירותים ומונטיזציה של הדור הבא.

קאייטאנו קרבחו (Cayetano Carbajo), מנהל הליבה, התחבורה והאקוסיסטם ב-CTIO, אמר מטעם Telefónica: "שיתוף הפעולה שלנו עם Mavenir קובע רף חדש במחויבותה של טלפוניקה להוביל את התעשייה בטרנספורמציה של רשתות ליבה המונעת על ידי בינה מלאכותית. על ידי שילוב פלטפורמות הליבה והשירותים של Mavenir, המבוססות על ענן, עם סביבת התפעול שלנו בעולם האמיתי, נוכל לשנות את רשת הליבה ולהפעיל במהירות שירותים המונעים על ידי בינה מלאכותית המוכנים לפריסה מסחרית".

פרדיפ קוהלי (Pardeep Kohli), נשיא ומנכ"ל Mavenir, אמר: "הפלטפורמה המותאמת לענן של Mavenir היא מה שהופכת את מרכז החדשנות של בינה מלאכותית זה למציאותי. עם היסטוריה ארוכה של אספקת פלטפורמות ליבה, קול והעברת הודעות במספר חברות הפעלה של Telefónica, אנו מביאים חדשנות מוכחת בקנה מידה ייצורי לשיתוף פעולה זה. על ידי חשיפת יכולות הרשת הללו באמצעות ממשקים פתוחים, אנו מאפשרים לבינה מלאכותית להפוך את הרשת לפלטפורמת שירות ניתנת לתכנות, ויוצרים הזדמנות ייחודית עבור Telefónica להפעיל בינה מלאכותית, להשיק שירותים דיגיטליים וארגוניים חדשים מהר יותר ולפתוח זרמי הכנסה חדשים."

פגשו את Mavenir ו-Telefónica בכנס Mobile World Congress 2026 (ברצלונה, 2-5 במרץ, 2026, אולם 2, 2H60): חוו את עתיד התקשורת המונעת על ידי בינה מלאכותית ממקור ראשון עם הדגמה חיה של Mavenir ו-Telefónica בכנס MWC 2026. בהדגמה יוצגו מקרי שימוש מהדור הבא בתקשורת מועשרת בבינה מלאכותית, חשיפת שירותים אוטונומית ותפעול מונע כוונה, ותביא לחיים את החדשנות השיתופית.

בקרו את הצוותים שלנו באולם 2 (דוכן 2H600) כדי לראות כיצד Telefónica ו- Mavenir מאיצות את ההתפתחות לעבר רשתות אוטונומיות מבוססות בינה מלאכותית. צרו קשר כדי לקבוע פגישה עם צוות המומחים שלנו ב- #MWC26- https://www.mavenir.com/mwc-2026/#request-a-meeting-mwc

Telefónica היא אחת מספקיות שירותי התקשורת המובילות בעולם, עם המשימה לספק את החוויה הדיגיטלית הטובה ביותר ללקוחותיה. החברה מציעה קישוריות קבועה וניידת וכן מגוון רחב של שירותים דיגיטליים ללקוחות ביתיים ועסקיים. עם יותר מ-350 מיליון לקוחות, השווקים העיקריים של טלפוניקה הם ספרד, ברזיל, גרמניה ובריטניה.

Mavenir מאפשרת רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות באמצעות פיתוח פתרונות תוכנה מבוססי בינה מלאכותית, להרצה בענן, עבור מפעילות סלולר. המומחיות המעמיקה של החברה בתחום הטלקום הוכחה באמצעות פריסות עם יותר מ-300 מפעילות ברחבי העולם ביותר מ-120 מדינות, המשרתות יחד יותר מ-50% ממנויי הסלולר העולם. Mavenir משלבת את ניסיונה המעמיק בתחום הטלקום עם מומחיות ענן ו-IT ומיומנויות מדעי הנתונים החיוניות כדי לפתור אתגרים אמיתיים של הלקוחות. פתרונות התוכנה המוכחים שלה משלבים בינה מלאכותית מהבסיס, ומספקים עתיד עם שילוב טבעי של בינה מלאכותית ואת התפתחות של המפעילות לחברות טכנולוגיה.

www.mavenir.com