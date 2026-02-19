Telefónica dan Mavenir Membangun Kemitraan Strategis untuk Mempercepat Inovasi AI dalam Telekomunikasi

MADRID, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica, S.A., pemimpin global dalam komunikasi terintegrasi, dan Mavenir Systems Limited, penyedia teknologi yang mengutamakan telekomunikasi, berbasis cloud, dan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, hari ini mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk membentuk Pusat Inovasi AI bersama. Lab kolaboratif ini dirancang untuk mempercepat integrasi kecerdasan buatan ke dalam evolusi Jaringan Inti.

Pusat Inovasi AI ini akan berfungsi sebagai tempat uji coba yang memungkinkan pengembangan, validasi, dan pengoptimalan beragam kemampuan canggih, seperti orkestrasi jaringan otonom berbasis AI, layanan berbasis tujuan, dan kerangka monetisasi yang didukung AI. Dengan meniru pola lalu lintas tingkat produksi dalam lingkungan terkendali, Pusat ini akan memungkinkan kedua perusahaan untuk secara ketat menguji dan menyempurnakan solusi generasi berikutnya sebelum melakukan penerapan komersial berskala besar.

Kerja sama ini merupakan lompatan yang besar menuju era baru jaringan telekomunikasi yang cerdas, otonom, dan mampu mengoptimasi secara mandiri, menjadikannya sistem yang terus belajar, mengantisipasi, dan beradaptasi secara langsung. Kerja sama ini menggarisbawahi visi bersama Telefónica dan Mavenir untuk mengubah masa depan evolusi jaringan berbasis AI, dengan kecerdasan berbasis cloud yang tertanam di setiap lapisan konektivitas. Inisiatif ini juga merupakan tonggak pencapaian transformatif dalam perjalanan Telefónica untuk menata ulang jaringannya sebagai platform digital yang sangat otonom dan sadar tujuan. Platform tersebut dirancang untuk dapat memahami kebutuhan perusahaan dan pelanggan secara intuitif, serta mampu memperkirakannya sebelum kebutuhan itu muncul. Selain itu, platform tersebut dapat menerjemahkan tujuan tersebut secara sempurna menjadi tindakan jaringan yang otomatis dan presisi.

Kerja sama ini akan mendukung praktik industri terkemuka dalam AI, keamanan data, dan kepatuhan regulasi, sembari mendorong inisiatif pemasaran bersama, kepemimpinan pemikiran teknis, serta partisipasi aktif dalam forum industri global. Bersama-sama, Telefónica dan Mavenir akan membentuk model bisnis baru dan menyelaraskan langkah secara kompak dengan unit operasi. Langkah tersebut juga akan mempercepat pengembangan dan peluncuran solusi berbasis AI dalam jaringan Inti, sehingga memosisikan Telefónica di garda depan inovasi telekomunikasi, diferensiasi layanan, dan monetisasi generasi berikutnya.

Cayetano Carbajo, Direktur Inti, Transportasi, dan Ekosistem di CTIO, mewakili Telefónica, mengatakan: “Kerja sama kami dengan Mavenir menetapkan tolok ukur baru bagi komitmen Telefónica untuk memimpin industri dalam transformasi jaringan Inti yang didorong oleh AI. Dengan menggabungkan platform inti dan layanan berbasis cloud milik Mavenir dengan lingkungan operasi kami di dunia nyata, kami dapat mengubah jaringan inti dan secara cepat mengoperasikan layanan yang didukung oleh AI yang siap untuk diterapkan di tingkat komersial.”

Pardeep Kohli, Presiden & CEO Mavenir, mengatakan: “Platform berbasis cloud Mavenir inilah yang mewujudkan Pusat Inovasi AI. Dengan sejarah panjang dalam menyediakan platform inti, suara, dan perpesanan di berbagai perusahaan yang beroperasi di bawah Telefónica, kami menghadirkan inovasi yang terbukti dan berskala produksi ke dalam kerja sama ini. Dengan memaparkan kemampuan jaringan ini melalui antarmuka terbuka, kami memungkinkan AI untuk mengubah jaringan menjadi platform layanan yang dapat diprogram. Hal ini menciptakan peluang unik bagi Telefónica untuk mengoperasikan AI, meluncurkan layanan digital dan perusahaan baru secara lebih cepat, serta membuka sumber pendapatan baru.”

Temui Mavenir dan Telefónica di Mobile World Congress 2026 (Barcelona, 2–5 Maret, 2026, Aula 2, 2H60): Rasakan sendiri masa depan telekomunikasi yang didorong oleh AI dengan demonstrasi langsung dari Mavenir dan Telefónica di MWC 2026. Demo ini akan menampilkan kasus penggunaan generasi berikutnya dalam komunikasi yang diperkaya AI, paparan layanan otonom, dan operasi berbasis tujuan yang menghadirkan inovasi kolaboratif.



Kunjungi tim kami di Aula 2 (Stan 2H60) untuk melihat cara Telefónica dan Mavenir mempercepat evolusi menuju jaringan otonom dan berbasis AI. Hubungi kami untuk memesan pertemuan dengan tim ahli kami di #MWC26 https://www.mavenir.com/mwc-2026/#request-a-meeting-mwc

Tentang Telefónica

Telefónica adalah salah satu penyedia layanan telekomunikasi terkemuka, dengan misi menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi pelanggannya. Perusahaan ini menawarkan konektivitas tetap dan seluler serta beragam layanan digital bagi pelanggan rumahan dan bisnis. Memiliki lebih dari 350 juta pelanggan, pasar utama Telefónica berada di Spanyol, Brasil, Jerman, dan Inggris Raya.

Tentang Mavenir

Mavenir menghadirkan jaringan cerdas, otomatis, dan dapat diprogram melalui pengembangan solusi perangkat lunak yang mengutamakan telekomunikasi, berbasis cloud, dan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan untuk operator seluler. Keahlian mendalam perusahaan ini di bidang telekomunikasi telah terbukti melalui penerapan dengan lebih dari 300 operator secara global di lebih dari 120 negara, yang secara bersama-sama melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Mavenir menggabungkan pengalaman telekomunikasinya yang mendalam dengan keahlian cloud dan TI serta set keterampilan sains data yang sangat penting untuk memecahkan tantangan nyata yang dihadapi pelanggan. Solusi perangkat lunaknya yang telah terbukti mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, sehingga menghadirkan masa depan berbasis AI dan evolusi operator ke ranah perusahaan teknologi (TechCos).

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Kontak Humas Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com