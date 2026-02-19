テレフォニカとマベニア、通信分野におけるAIイノベーション加速に向け戦略的提携を結ぶ

マドリード発, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 統合型コミュニケーションの世界的リーダーであるテレフォニカ (Telefónica, S.A.) と、通信事業者向けにAIを設計段階から組み込んだクラウドネイティブ・テクノロジープロバイダーであるマベニア・システムズ (Mavenir Systems Limited) は本日、共同AIイノベーションハブ (AI Innovation Hub) の創設に向けた画期的な了解覚書 (MOU) の締結を発表した。このコラボレーションラボは、人工知能をコアネットワークの進化に統合する取り組みを加速させることを目的としている。

このAIイノベーションハブは、AI駆動型自律ネットワークオーケストレーション、インテントベースサービス、AI対応収益化フレームワークといった先進機能を開発・検証・最適化できる実環境テストベッドとして機能する。さらに、コントロールされた環境下で実稼働レベルのトラフィックパターンを再現することで、大規模な商用展開に先立ち次世代ソリューションを厳格にテスト・改良できる。

本コラボレーションは、インテリジェントで自律的、そして自己最適化型となる新たな通信事業者ネットワーク時代の実現に向け、継続的に学習し、予測し、リアルタイムで適応するシステムへの重要な飛躍となる。これはテレフォニカとマベニアの共通のビジョンを裏付けるもので、AI駆動型ネットワークの進化の未来を再定義し、接続性のあらゆる層に、クラウドネイティブのインテリジェンスを組み込むことを目指している。本取り組みはまた、テレフォニカがそのネットワークを高度な自律性を備え、インテントを認識するデジタルプラットフォームとして再構築する変革の節目となる。このプラットフォームは企業と消費者のニーズを直感的に理解し、生じる前にニーズを予測し、それらのインテントを正確かつ自動化されたネットワーク動作へとシームレスに変換する能力を備えることになる。

本コラボレーションは、AI、データセキュリティ、規制コンプライアンスにおける、業界をリードする実践を推進すると同時に、共同マーケティング活動、技術的ソートリーダーシップ、グローバル業界フォーラムへの積極的参加を促進する。テレフォニカとマベニアは共同で新たなビジネスモデルを構築し、オペレーショナル部門と緊密に連携しながら、コアネットワークにおけるAIネイティブソリューションの開発・導入を加速させ、これによりテレフォニカは、通信技術革新、サービス差別化、次世代収益化の最前線で確固たる地位を築く。

テレフォニカを代表して、CTIOのコア・トランスポート・エコシステム担当ディレクターであるカエターノ・カルバホ (Cayetano Carbajo) は次のように述べている。「マベニアとの協力は、AI駆動型コアネットワーク変革において業界をリードするというテレフォニカの取り組みに、新たな基準を打ち立てるものです。マベニアのクラウドネイティブ・コアおよびサービスプラットフォームと、当社のオペレーショナル環境を組み合わせることで、コアネットワークを変革し、商用展開可能なAI駆動型サービスを迅速に運用化できます。」

マベニアの社長兼CEOであるパルディープ・コーリ (Pardeep Kohli) は次のように述べている。「マベニアのクラウドネイティブプラットフォームこそが、このAIイノベーションハブを実現する基盤です。テレフォニカの複数の事業会社向けにコア、音声、メッセージングプラットフォームを長年提供してきた実績がある当社は、実証済みの実稼働規模のイノベーションを、この協力にもたらすことができます。オープンインターフェースを通じてこれらのネットワーク機能を露出させることで、AIがネットワークをプログラマブルなサービスプラットフォームへと変革できるようにし、テレフォニカはAIの実用化、新たなデジタルおよびエンタープライズサービスの迅速な立ち上げ、新たな収益源の開拓など、絶好の機会を得ることができます。」

マベニアとテレフォニカ、モバイルワールドコングレス2026 (バルセロナ、2026年3月2日～5日、ホール2、2H60) にブースを共同出展：MWC 2026では、マベニアとテレフォニカによる実演を通じて、AI駆動型通信の未来を直接体験することができる。この実演では、AI強化型通信、自律型サービスエクスポージャー、インテントドリブンのオペレーションにおける次世代ユースケースを紹介し、この協力によるイノベーションを具現化する。



来場者は、ホール2 (ブース2H60) にて、テレフォニカとマベニアが大きく貢献している自律型AIネイティブネットワークへの進化の状況をその目で確認できる。#MWC26での同社専門家チームとの面談予約については、こちらまで問い合わせされたい。https://www.mavenir.com/mwc-2026/#request-a-meeting-mwc

テレフォニカは世界有数の通信サービスプロバイダーであり、顧客に最高のデジタル体験を提供することを使命としている。同社は、固定回線およびモバイル接続に加え、個人および法人顧客向けに多様なデジタルサービスを提供している。3億5000万人以上の顧客を持つテレフォニカの主な市場は、スペイン、ブラジル、ドイツ、英国である。

マベニアは、モバイル通信事業者向けに通信事業者を第一に考えたクラウドネイティブかつAI設計によるソフトウェアソリューションを開発し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークの実現を支援している。同社は、世界120か国以上で300社を超える通信事業者に導入されており、これらの事業者が世界の加入者の50%以上にサービスを提供していることから、通信分野における深い専門知識が実証されている。マベニアは、豊富な通信分野の経験に加え、クラウドおよびITの専門知識、ならびにデータサイエンスのスキルを融合し、実際の顧客課題の解決に必要な能力を備えている。同社の実績あるソフトウェアソリューションはAI設計に基づいており、AIネイティブな未来の実現と通信事業者のテクノロジー企業への進化を支援している。

