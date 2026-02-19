Telefónica와 Mavenir, 통신 분야 AI 혁신 가속화를 위한 전략적 파트너십 체결

마드리드, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 통합 통신 분야의 선도 기업인 Telefónica, S.A.와 통신사업자 중심의 클라우드 네이티브 AI 설계 기술을 제공하는 Mavenir Systems Limited가 코어 네트워크(Core Networks)의 진화에 인공지능 통합 가속화를 목표로 공동 AI 혁신 허브(AI Innovation Hub)를 설립하는 내용의 획기적인 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했다.

이번 AI 혁신 허브는 AI 기반 자율 네트워크 오케스트레이션, 의도 기반 서비스(intent-based services), AI 기반 수익화 프레임워크(AI-enabled monetization frameworks) 등 첨단 기능을 개발하고 검증하며 최적화할 수 있는 실제 환경 테스트베드 역할을 하게 된다. 또한 통제된 환경에서 실제 운영 수준의 트래픽 패턴을 모사함으로써, 양사는 대규모 상용 배포에 앞서 차세대 솔루션을 엄격하게 시험하고 정교하게 개선할 수 있게 된다.

양사의 이번 협력은 지속적으로 학습하고, 예측하며, 실시간으로 적응하는 지능형·자율형·자기 최적화 통신 네트워크의 새로운 시대를 향한 중요한 도약을 의미한다. 이는 연결성의 모든 계층에 클라우드 네이티브 지능을 내재화함으로써 AI 기반 네트워크 진화의 미래를 재정의하려는 Telefónica와 Mavenir의 공동 비전을 강조한다. 또한 이번 이니셔티브는 Telefónica가 자사의 네트워크를 기업과 소비자의 요구를 직관적으로 이해하고, 요구가 발생하기 전에 예측하며, 그러한 의도를 정밀하고 자동화된 네트워크 동작으로 원활하게 전환할 수 있는 고도로 자율적이고 의도 인식(intent-aware) 기반의 디지털 플랫폼으로 재구상하는 과정에서 중요한 전환점이 된다.

이번 협력은 AI, 데이터 보안, 규제 준수 분야에서 업계를 선도하는 모범 사례를 촉진하는 동시에, 공동 마케팅 활동, 기술적 사고 리더십(thought leadership), 그리고 글로벌 산업 포럼에 대한 적극적인 참여를 추진할 예정이다. Telefónica와 Mavenir는 함께 새로운 비즈니스 모델을 구축하고, 운영 조직과 긴밀히 연계하며, 코어 네트워크에서 AI 네이티브 솔루션의 개발과 출시를 가속화함으로써 Telefónica를 통신 혁신, 서비스 차별화, 그리고 차세대 수익화 전략의 최전선에 확고히 자리매김하게 할 것이다.

Telefónica의 CTIO 조직 산하 Core, Transport and Ecosystem Director인 Cayetano Carbajo는 “이번 Mavenir와의 협력은 AI 기반 코어 네트워크 전환을 선도하려는 Telefónica의 의지를 보여주는 새로운 기준점이 될 것이다. Mavenir의 클라우드 네이티브 코어 및 서비스 플랫폼과 Telefónica의 실제 운영 환경을 결합함으로써, 우리는 코어 네트워크를 혁신하고 상용 배포가 가능한 AI 기반 서비스를 신속하게 운영 단계로 전환할 수 있게 되었다.”라고 밝혔다.

Mavenir의 사장 겸 CEO인 Pardeep Kohli는 “Mavenir의 클라우드 네이티브 플랫폼은 이번 AI Innovation Hub를 현실로 만드는 핵심 요소이다. Telefónica의 여러 운영사에 코어, 음성, 메시징 플랫폼을 제공해 온 오랜 경험을 바탕으로, 우리는 검증된 상용 규모의 혁신을 이번 협력에 제공하고 있다. 이러한 네트워크 역량을 개방형 인터페이스를 통해 공개함으로써, AI가 네트워크를 프로그래밍 가능한 서비스 플랫폼으로 전환할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 Telefónica는 AI를 실제 운영에 적용하고, 새로운 디지털 및 기업 서비스를 더 빠르게 출시하며, 새로운 수익원을 창출할 수 있는 독보적인 기회를 얻게 될 것으로 기대된다.”고 말했다.

Mavenir와 Telefónica를 Mobile World Congress 2026에서 만나보세요(바르셀로나, 2026년 3월 2–5일, Hall 2, 2H60): MWC 2026에서 진행되는 Mavenir와 Telefónica의 라이브 시연을 통해 AI 기반 통신의 미래를 직접 경험해 볼 수 있는 기회가 마련되었다. 이번 시연에서는 AI 강화 통신, 자율적 서비스 노출, 의도 기반 운영(intent-driven operations) 등 차세대 활용 사례를 선보이며, 양사의 협력 혁신이 실제로 어떻게 구현되는지를 보여줄 예정이다.



Hall 2(부스 2H60)를 방문하여 Telefónica와 Mavenir가 자율형 AI 네이티브 네트워크로의 진화를 어떻게 가속화하고 있는지 확인해 볼 수 있게 되었다. #MWC26에서 전문가 팀과의 미팅을 예약하려면 다음 링크 (https://www.mavenir.com/mwc-2026/#request-a-meeting-mwc)를 통해 문의가 가능하다.

Telefónica 소개

Telefónica는 고객에게 최고의 디지털 경험을 제공하는 것을 사명으로 하는 세계적인 통신 서비스 제공업체 중 하나이다. 개인 및 기업 고객을 대상으로 유선 및 모바일 연결 서비스는 물론 다양한 디지털 서비스를 제공 중에 있다. 3억 5천만 명 이상의 고객을 보유한 Telefónica의 주요 시장은 스페인, 브라질, 독일, 영국에 걸쳐 있다.

Mavenir 소개

Mavenir는 모바일 통신 사업자를 위해 통신사 중심(telco-first)의 클라우드 네이티브, AI-설계 기반 소프트웨어 솔루션을 개발함으로써 지능형, 자동화, 프로그래머블 네트워크를 구현하고 있다. 회사가 보유한 깊이 있는 통신 분야 전문성은 전 세계 120개국 이상에서 300개 이상의 통신 사업자에 구축된 사례를 통해 입증되었으며, 이들 사업자는 전 세계 가입자의 50% 이상에게 서비스를 제공하고 있다. Mavenir는 통신 분야의 풍부한 경험과 클라우드 및 IT 전문성, 그리고 데이터 과학 역량을 결합하여 실제 고객 과제를 해결하고 있다. 검증된 소프트웨어 솔루션은 AI-설계 기반으로 구축되어, AI 네이티브 미래와 통신 사업자의 TechCo로의 진화를 지원해 나가고 있다.

