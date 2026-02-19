Telefónica dan Mavenir Menjalin Perkongsian Strategik untuk Mempercepatkan Inovasi AI dalam Telekomunikasi

MADRID, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica, S.A., peneraju global dalam komunikasi bersepadu dan Mavenir Systems Limited, penyedia teknologi telekomunikasi berasaskan awan, reka bentuk berasaskan AI, hari ini mengumumkan pemeteraian Memorandum Persefahaman (MOU) bersejarah untuk mewujudkan Hab Inovasi AI bersama. Makmal kolaboratif ini direka untuk mempercepatkan integrasi kecerdasan buatan dalam evolusi Rangkaian Teras.

Hab Inovasi AI ini akan berfungsi sebagai platform ujian dunia sebenar, di mana keupayaan termaju seperti orkestrasi rangkaian autonomi dipacu AI, perkhidmatan berasaskan niat, serta rangka kerja pengewangan yang didayakan AI boleh dibangunkan, disahkan dan dioptimumkan. Dengan mencontohi corak trafik bertaraf produksi dalam persekitaran terkawal, Hab ini akan membolehkan kedua-dua syarikat menguji dan memperhalusi penyelesaian generasi seterusnya secara menyeluruh sebelum pelaksanaan komersial berskala besar.

Kerjasama ini menandakan lonjakan signifikan ke arah era baharu rangkaian telekomunikasi pintar, autonomi dan pengoptimuman kendiri, iaitu sistem yang sentiasa belajar, menjangka dan menyesuaikan diri secara masa nyata. Ia menegaskan visi bersama Telefónica dan Mavenir untuk mentakrif semula masa depan evolusi rangkaian dipacu AI, dengan kecerdasan berasaskan awan yang disepadukan ke dalam setiap lapisan keterhubungan. Inisiatif ini juga mewakili pencapaian transformasi penting dalam perjalanan Telefónica untuk membayangkan semula rangkaiannya sebagai platform digital berautonomi tinggi yang peka niat, berkeupayaan memahami secara intuitif keperluan perusahaan dan pengguna, meramalkannya sebelum ia berlaku, serta menterjemahkan niat tersebut secara lancar kepada tindakan rangkaian automatik yang tepat.

Kerjasama ini akan memperjuangkan amalan terbaik bertaraf industri dalam AI, keselamatan data dan pematuhan regulatori, sambil memacu inisiatif pemasaran bersama, kepimpinan pemikiran teknikal serta penyertaan aktif dalam forum industri global. Secara bersama, Telefónica dan Mavenir akan membentuk model perniagaan baharu, menyelaraskan secara rapat dengan unit operasi, serta mempercepatkan pembangunan dan pelancaran penyelesaian natif AI dalam Rangkaian Teras, sekali gus meletakkan Telefónica di barisan hadapan inovasi telekomunikasi, pembezaan perkhidmatan dan pengewangan generasi seterusnya.

Cayetano Carbajo, Pengarah Core, Transport dan Ekosistem di CTIO, yang bercakap bagi pihak Telefónica, berkata: “Kerjasama kami dengan Mavenir menetapkan penanda aras baharu dalam komitmen Telefónica untuk menerajui industri dalam transformasi Rangkaian Teras yang dipacu AI. Dengan menggabungkan platform teras berasaskan awan dan platform perkhidmatan Mavenir bersama persekitaran operasi dunia sebenar kami, kami mampu mentransformasikan rangkaian teras dan mengoperasikan dengan pantas perkhidmatan dipacu AI yang sedia untuk pelaksanaan komersial.”

Pardeep Kohli, Presiden & Ketua Pengarah Eksekutif, Mavenir, berkata: “Platform berasaskan awan Mavenir ialah faktor utama yang menjadikan Hab Inovasi AI ini suatu realiti. Dengan sejarah panjang dalam penyampaian platform teras, suara dan pemesejan merentas pelbagai syarikat operasi Telefónica, kami membawa inovasi berskala produksi yang terbukti ke dalam kerjasama ini. Dengan mendedahkan keupayaan rangkaian ini melalui antara muka terbuka, kami membolehkan AI menukar rangkaian menjadi platform perkhidmatan boleh atur cara, sekali gus mewujudkan peluang unik untuk Telefónica mengoperasikan AI, melancarkan perkhidmatan digital dan perusahaan dengan lebih pantas, serta membuka aliran hasil baharu.”

Temui Mavenir dan Telefónica di Mobile World Congress 2026 (Barcelona, 2–5 Mac 2026, Hall 2, 2H60): Alami masa depan telekomunikasi dipacu AI secara langsung melalui demonstrasi langsung daripada Mavenir dan Telefónica di MWC 2026. Demo ini akan menampilkan kes penggunaan generasi seterusnya dalam komunikasi diperkaya AI, pendedahan perkhidmatan autonomi serta operasi dipacu niat, sekali gus menghidupkan inovasi kolaboratif tersebut.



Mengenai Telefónica

Telefónica merupakan salah satu penyedia perkhidmatan telekomunikasi terkemuka dunia, dengan misi untuk menyampaikan pengalaman digital terbaik kepada pelanggannya. Syarikat ini menawarkan keterhubungan tetap dan mudah alih serta pelbagai perkhidmatan digital untuk pelanggan kediaman dan perniagaan. Dengan lebih daripada 350 juta pelanggan, pasaran utama Telefónica ialah Sepanyol, Brazil, Jerman dan United Kingdom (UK).

Mengenai Mavenir

Mavenir membolehkan rangkaian pintar, automatik dan boleh atur cara melalui pembangunan penyelesaian perisian berasaskan telekomunikasi, awan dan reka bentuk berasaskan AI untuk operator mudah alih. Kepakaran mendalam Mavenir dalam domain telekomunikasi telah terbukti melalui pelaksanaan bersama lebih 300 operator di seluruh dunia merangkumi lebih 120 buah negara, yang secara kolektif melayani lebih daripada 50% pelanggan telekomunikasi global. Mavenir menggabungkan pengalaman mendalam dalam telekomunikasi dengan kepakaran awan dan IT serta kemahiran sains data yang penting untuk menyelesaikan cabaran pelanggan sebenar. Penyelesaian perisian terbukti mereka direka berasaskan AI (AI by design), merealisasikan masa depan natif AI serta evolusi operator ke arah TechCo.

