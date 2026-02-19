Telefónica และ Mavenir เสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งสร้างนวัตกรรม AI ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

มาดริด, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Telefónica, S.A. ผู้นำระดับโลกด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ และ Mavenir Systems Limited ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นหลัก มีโครงสร้างแบบคลาวด์เนทีฟ และใช้ AI ในการออกแบบตั้งแต่ต้น ได้ประกาศการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ครั้งสำคัญ เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม AI ร่วมกัน ห้องปฏิบัติการร่วมมือนี้ออกแบบมาเพื่อเร่งการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการพัฒนายกระดับเครือข่ายแกนหลัก
ศูนย์นวัตกรรม AI แห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นสนามทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งเปิดโอกาสไปสู่การพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง และยกระดับขีดความสามารถขั้นสูงต่าง ๆ เช่น การจัดการระบบเครือข่ายอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริการที่อิงตามเจตนา และกรอบการสร้างรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการจำลองรูปแบบการรับส่งข้อมูลระดับใช้งานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ ศูนย์แห่งนี้จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถทดสอบและปรับปรุงโซลูชันยุคถัดไปได้อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ยุคใหม่ของเครือข่ายโทรคมนาคมอัจฉริยะที่ทำงานโดยอัตโนมัติและสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง โดยเป็นระบบที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ล่วงหน้า และปรับตัวได้แบบเรียลไทม์ ความร่วมมือนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ร่วมของ Telefónica และ Mavenir ที่ต้องการสร้างนิยามใหม่ให้กับอนาคตของการพัฒนาเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการฝังเทคโนโลยีอัจฉริยะแบบคลาวด์เนทีฟลงในทุกเลเยอร์ของการเชื่อมต่อ โครงการริเริ่มนี้ยังถือเป็นหมุดหมายการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเส้นทางของ Telefónica ที่จะพลิกโฉมเครือข่ายของตนให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีความเป็นอัตโนมัติสูงและรับรู้เจตนา ซึ่งสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าองค์กรและผู้บริโภคได้อย่างชาญฉลาด คาดการณ์ความต้องการเหล่านั้นก่อนที่จะเกิดขึ้น และแปลงเจตนาดังกล่าวเป็นการดำเนินการของเครือข่ายที่แม่นยำและเป็นอัตโนมัติได้อย่างราบรื่น
ความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมแนวปฏิบัติชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้าน AI การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมทั้งผลักดันกิจกรรมการตลาดร่วมกัน การเป็นผู้นำความคิดทางเทคนิค และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเวทีอุตสาหกรรมระดับโลก Telefónica และ Mavenir จะร่วมกันกำหนดรูปแบบธุรกิจใหม่ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติการ รวมทั้งเร่งการพัฒนาและเปิดตัวโซลูชันที่มี AI แบบเนทีฟภายในเครือข่ายแกนหลัก ซึ่งจะช่วยวางตำแหน่งให้ Telefónica อยู่แนวหน้าสำหรับนวัตกรรมโทรคมนาคม การสร้างความแตกต่างด้านบริการ และการสร้างรายได้ในยุคถัดไปอย่างมั่นคง
Cayetano Carbajo ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายแกนหลัก โครงข่ายขนส่ง และระบบนิเวศ ประจำ CTIO กล่าวในนามของ Telefónica ว่า "ความร่วมมือของเรากับ Mavenir ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่ให้กับความมุ่งมั่นของ Telefónica ในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการพลิกโฉมเครือข่ายแกนหลักที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อการรวมแพลตฟอร์มแกนหลักและบริการแบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir เข้ากับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานจริงของเรา เราจะสามารถพลิกโฉมเครือข่ายแกนหลักและนำบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์"
Pardeep Kohli กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mavenir กล่าวว่า "แพลตฟอร์มแบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir คือปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ศูนย์นวัตกรรม AI แห่งนี้เกิดขึ้นจริง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการส่งมอบแพลตฟอร์มแกนหลัก ระบบเสียง และการรับส่งข้อความให้กับบริษัทในเครือของ Telefónica หลายแห่ง เราได้นำนวัตกรรมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในระดับใช้งานจริงมาสู่ความร่วมมือครั้งนี้ ด้วยการเปิดเผยขีดความสามารถของเครือข่ายเหล่านี้ผ่านอินเทอร์เฟซแบบเปิด เราช่วยให้ AI สามารถเปลี่ยนเครือข่ายให้กลายเป็นแพลตฟอร์มบริการที่สั่งงานได้ ซึ่งสร้างโอกาสอันโดดเด่นให้กับ Telefónica ในการนำ AI ไปใช้ปฏิบัติงานจริง เปิดตัวบริการดิจิทัลใหม่และบริการสำหรับองค์กรได้เร็วขึ้น รวมถึงปลดล็อกแหล่งรายได้ใหม่ ๆ"
พบกับ Mavenir และ Telefónica ได้ที่งาน Mobile World Congress 2026 (บาร์เซโลนา 2-5 มีนาคม 2026 บริเวณฮอลล์ 2 บูธ 2H60): สัมผัสอนาคตของโทรคมนาคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่านการสาธิตการใช้งานจริงจาก Mavenir และ Telefónica ภายในงาน MWC 2026 ด้วยตัวคุณเอง การสาธิตนี้จะนำเสนอกรณีการใช้งานยุคถัดไปในด้านการสื่อสารที่เสริมศักยภาพด้วย AI การเปิดให้ใช้งานบริการแบบอัตโนมัติ และการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนตามเจตนา โดยแสดงให้เห็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือได้อย่างเป็นรูปธรรม
พบกับทีมงานของเราได้ที่ฮอลล์ 2 (บูธ 2H60) เพื่อดูว่า Telefónica และ Mavenir กำลังเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เครือข่ายอัตโนมัติที่มี AI แบบเนทีฟ ติดต่อเราเพื่อจองการประชุมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราในงาน #MWC26 ได้ที่ https://www.mavenir.com/mwc-2026/#request-a-meeting-mwc
เกี่ยวกับ Telefónica
Telefónica เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของโลก โดยมีพันธกิจในการส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า บริษัทให้บริการด้านการเชื่อมต่อทั้งแบบคงที่และเคลื่อนที่ ตลอดจนบริการดิจิทัลที่หลากหลายสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปและลูกค้าองค์กร ด้วยฐานลูกค้ากว่า 350 ล้านราย ตลาดหลักของ Telefónica ได้แก่ สเปน บราซิล เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir นำประสบการณ์อันลึกซึ้งด้านโทรคมนาคมมาผสานพลังกับความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และไอที รวมถึงชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบจริง ๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com
ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com