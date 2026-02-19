Telefónica 与 Mavenir 建立战略合作伙伴关系，加速电信领域 AI 创新

马德里, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的综合通信服务商 Telefónica, S.A. 与电信优先、云原生、AI 原生设计技术提供商 Mavenir Systems Limited 今日宣布签署一项具有里程碑意义的谅解备忘录 (MOU)，共同创建一座 AI 创新中心。这一协作中心旨在加速人工智能在核心网络演进中的融合应用。

这座 AI 创新中心将作为现实世界的试验平台，用于开发、验证并优化 AI 驱动的自主网络编排、意图驱动型服务，以及 AI 赋能的货币化框架等先进能力。通过在受控环境中模拟生产级流量模式，该中心将使两家公司能够在进行大规模商业部署之前，对下一代解决方案进行严格测试与优化。

此次合作标志着迈向智能、自主、自优化的电信网络新时代的重要飞跃，这些系统能够持续学习、预测并实时适应变化。这彰显了 Telefónica 与 Mavenir 的共同愿景，即通过将云原生智能嵌入网络的每个层级，重新定义 AI 驱动网络演进的未来。该举措同样标志着 Telefónica 在网络转型征程中的变革性里程碑——其致力于将网络重塑为高度自主、具备意图感知能力的数字平台，能够直观理解企业与消费者的需求，在需求产生前予以预测，并将其意图无缝转化为精准、自动化的网络操作。

此次合作将倡导 AI、数据安全及监管合规方面的行业领先实践，同时，双方还将推动联合营销计划、技术思想领导力建设，并积极参与全球行业论坛。Telefónica 与 Mavenir 将携手打造全新商业模式，与运营部门紧密协作，加速核心网络中 AI 原生解决方案的开发与部署，使 Telefónica 稳居电信创新、服务差异化及下一代商业化模式的前沿阵地。

CTIO 核心、运输与生态系统总监 Cayetano Carbajo 代表 Telefónica 发言称：“我们与 Mavenir 的合作，树立了 Telefónica 引领行业实现 AI 驱动的核心网络转型的全新标杆。通过将 Mavenir 的云原生核心与服务平台融入我们的实际运营环境，我们得以实现核心网络转型，并迅速将具备商业部署条件的 AI 服务投入实际运营。”

Mavenir 总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示：“Mavenir 的云原生平台正是让这座 AI 创新中心成为现实的关键。凭借为多家 Telefónica 运营公司提供核心网络、语音及消息平台的悠久历史，我们为此次合作带来了经实践检验、具备生产规模的创新成果。通过开放接口外化网络能力，我们使 AI 能够将网络转化为可编程的服务平台，为 Telefónica 创造了独特机遇，以加速 AI 的业务化进程、更快推出新型数字及企业服务，并开拓新的收入来源。”

诚邀您在 2026 年世界移动通信大会莅临 Mavenir 与 Telefónica 的联合展台 (巴塞罗那，2026 年 3 月 2 日至 5 日，2 号馆 2H60 展位)：亲临 MWC 2026 现场，通过 Mavenir 与 Telefónica 的现场演示，亲身体验 AI 驱动的电信行业未来。本次演示将展示 AI 增强型通信、自主服务外化和意图驱动操作等领域的下一代应用场景，生动呈现协同创新的实践成果。



欢迎莅临 2 号展厅 (展位号 2H60) 拜访我们的团队，了解 Telefónica 与 Mavenir 如何加速推动网络向自主化 AI 原生网络的演进。如需在 #MWC26 与我们的专家团队会面，请联系我们预约 https://www.mavenir.com/mwc-2026/#request-a-meeting-mwc

关于 Telefónica

Telefónica 是全球领先的电信服务提供商之一，致力于为客户提供最佳数字体验。该公司为家庭用户和企业客户提供固定和移动网络连接，同时提供一系列种类繁多的数字服务。Telefónica 拥有超过 3.5 亿客户，其主要市场包括西班牙、巴西、德国和英国。

关于 Mavenir

Mavenir 致力于为移动运营商开发电信优先、云原生、AI 原生设计的软件解决方案，助力构建智能化、自动化、可编程的网络。该公司在电信领域的深厚专长已获得全球验证，业务部署覆盖 120 多个国家和地区的 300 多家运营商，共同为全球超半数用户提供支持。Mavenir 将自身深厚的电信经验，与为应对客户现实挑战所必需的云计算、IT 专业知识及数据科学技能相结合。其成熟的软件解决方案采用 AI 原生设计，推动运营商向科技公司 (TechCo) 转型，实现 AI 驱动的未来。

如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com