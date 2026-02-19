Telefónica 與 Mavenir 建立策略合作夥伴關係以加快電訊業的 AI 創新

馬德里, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球綜合通訊領導者 Telefónica, S.A. 與以電訊業務為先、提供雲端原生及人工智能 (AI) 融入設計的技術公司 Mavenir Systems Limited 今天簽訂了重要的合作備忘錄 (MOU)，宣佈將攜手成立 AI 創新中心。這個聯合實驗室的成立，旨在加快人工智能在核心網絡發展過程中的整合應用。

AI 創新中心將化身為現實環境的測試平台，開發、驗證並完善多項尖端功能，涵蓋 AI 驅動的自治網絡編排、意圖導向服務，以至開拓 AI 變現潛能的商業框架。中心將在可控環境中模擬真實的生產級流量模式，讓兩間公司能在作出大規模商業部署之前，對新一代解決方案進行嚴謹測試，力求更臻完美。

是次聯手，標誌著彼此正大步邁進自治運作、自我完善的智能電訊網絡新時代，那些系統將持續學習、敏銳預判、實時應變。這亦深刻體現 Telefónica 與 Mavenir 的共同願景：將雲端原生智能融入連接的每個層面，攜手重塑以 AI 驅動的網絡發展未來。此計劃亦是 Telefónica 發展進程中的革命性里程碑，目標是將網絡重塑為高度自治且能感知用戶意圖的數碼平台，以直觀地洞察企業及消費者需求，甚至在需求產生前已能預測，並將有關意圖無縫轉化為精準的自動化網絡行動。

是次合作將引領業界在 AI、數據安全及合規方面的最佳實踐方式，同時推動聯合市場推廣活動、樹立技術思想領導力，並積極參與全球業界論壇。Telefónica 與 Mavenir 將同心塑造未來商業模式，並與營運團隊緊密對接，加速在核心網絡領域開發和推出 AI 原生方案，務求令 Telefónica 穩佔電訊創新、獨特服務及新一代盈利化模式的前沿位置。

CTIO 核心、傳輸及生態系統總監 Cayetano Carbajo 代表 Telefónica 發言：「與 Mavenir 的合作，為 Telefónica 致力引領業界以 AI 推動核心網絡轉型的承諾，奠定了新基準。透過結合 Mavenir 的雲端原生核心及服務平台，與我方實際營運環境，我們得以革新核心網絡，並迅速將已具備商業部署條件的 AI 服務投入實際運作。」

Mavenir 董事長兼行政總裁 Pardeep Kohli 指出：「Mavenir 的雲端原生平台，是促使這個 AI 創新中心化為現實的基礎。我們與 Telefónica 旗下多間營運公司合作無間，多年來為其提供核心、語音及訊息平台，而在此合作將賦予經得起大規模考驗的創新成果。透過開放介面，我們釋放出網絡的強大功能，讓 AI 得以將其化為可編程的服務平台。這為 Telefónica 開創獨特契機，使其能將 AI 化為營運動力，更快推出創新數碼及企業服務，開創新收益來源。」

歡迎於 2026 年世界移動通訊大會 (巴塞羅那，2026 年 3 月 2 日至 5 日，2 號展館，2H60 展位) 到訪 Mavenir 及 Telefónica：親臨 MWC 2026 現場，透過 Mavenir 與 Telefónica 的聯合演示，率先體驗由 AI 驅動的電訊新世界。是次示範將重點展示多項新一代應用場景，包括 AI 增強的通訊技術、自動化服務開放，以及意圖導向的營運模式，活現雙方合作的創新成果。



關於 Telefónica

Telefónica 是全球頂尖的電訊服務供應商，致力為客戶提供絕佳的數碼體驗。公司為住宅及商業客戶提供固網及流動連接服務，並涵蓋種類繁多的數碼服務。Telefónica 擁有超過 3.5 億客戶，主要市場遍及西班牙、巴西、德國及英國。

關於 Mavenir

Mavenir 正採用為流動營運商開發電訊優先、雲端原生及 AI 原生設計的軟件解決方案，實現自動化及可編程的智能網絡。公司擁有豐富的電訊專業知識，已獲全球逾 120 個國家、300 多間營運商的部署案例驗證，這些營運商共同服務全球超過半數的流動用戶。Mavenir 融合其資深電訊經驗、雲端與資訊科技 (IT) 專業知識，以及解決客戶實際挑戰所需的數據科學技能。採用 AI 原生設計的軟件方案實證可靠，實現 AI 原生未來及營運商向科技企業 (TechCo) 的轉型。

