Galapagos verwelkomt Dr. Paulo Fontoura in haar Raad van Bestuur  

Dr. Fontoura brengt uitgebreide ervaring in wereldwijd leiderschap, klinische ontwikkeling en operationele aansturing mee naar de Raad van Bestuur

Mechelen, België; 19 februari 2026, 22:01 CET — Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag de benoeming aan, via coöptatie, van Dr. Paulo Fontoura als Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder in haar Raad van Bestuur, met ingang van 9 februari 2026.

“We zijn verheugd Paulo te verwelkomen in onze Raad van Bestuur”, aldus Jérôme Contamine, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos. “Zijn wereldwijde leiderschapservaring, diepgaande expertise in klinische ontwikkelingsstrategieën en bewezen staat van dienst in het beoordelen en ontwikkelen van gedifferentieerde assets zullen de Raad van Bestuur verder versterken. Zijn komst ondersteunt onze strategische besluitvorming en helpt het bedrijf om toekomstige, baanbrekende business development-opportuniteiten met nog meer slagkracht te evalueren.” Dr. Paulo Fontoura vervangt Dr. Susanne Schaffert, die per 1 november 2025 is teruggetreden, zoals eerder aangekondigd in het persbericht van 30 oktober 2025.

“Galapagos gaat een nieuwe fase in met een duidelijke strategische focus en een sterke ambitie voor gedisciplineerde groei”, aldus Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “Ik kijk ernaar uit om nauw te blijven samenwerken met onze ervaren Raad van Bestuur en ons senior managementteam, en om Paulo te verwelkomen terwijl we onze strategie uitvoeren om innovatieve geneesmiddelen voor patiënten te ontwikkelen en bij het creëren van duurzame langetermijnwaarde voor onze aandeelhouders.”

Biografie

Dr. Paulo Fontoura heeft 20 jaar ervaring in de farmaceutische industrie en beschikt over diepgaande expertise op het gebied van neurologie, immunologie, oftalmologie en zeldzame ziekten. Momenteel is hij Chief Medical Officer bij Xaira. Voordat Dr. Fontoura bij Xaira in dienst trad, was hij SVP en Global Head bij Roche, waar hij leiding gaf aan de klinische ontwikkeling van neurowetenschappen, immunologie, oftalmologie en zeldzame ziekten, bijdroeg aan de lancering van meerdere baanbrekende therapieën en pionierde met digitale gezondheidsbenaderingen, zoals op smartphones gebaseerde klinische eindpunten. Eerder bekleedde hij academische functies aan de New University van Lissabon, waar hij zijn MD en PhD in neuro-immunologie behaalde, en voltooide hij een postdoctorale fellowship aan de Stanford University. Dr. Fontoura is een Fellow van de American Academy of Neurology en geeft nog steeds les als gastprofessor in Lissabon en docent in Bazel.

Neem voor meer informatie contact op met Galapagos:

Investeerders

Glenn Schulman

+1 412 522 6239

ir@glpg.com

Media

Katie Morris

+1 952 288 6821

katiemorris@ententeinc.com

