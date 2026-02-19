Industries Lassonde inc. annonce son plan de relève pour le poste de chef de la direction financière

ROUGEMONT, Québec, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Francis Trudeau au poste de vice-président exécutif Finances, à compter du 16 mars 2026. Cette nomination s'inscrit dans le cadre d'une transition progressive au sein de la direction qui culminera avec la nomination de M. Trudeau au poste de chef de la direction financière de la Société le 19 mai 2026. Il succédera à Éric Gemme, qui prendra sa retraite de Lassonde le 19 juin 2026. Comme annoncé précédemment, M. Gemme travaillera en étroite collaboration avec M. Trudeau afin d'assurer une transition ordonnée.

M. Trudeau est un dirigeant financier accompli et talentueux qui compte plus de 25 années d'expérience dans le domaine de la finance d'entreprise au sein de sociétés dynamiques et axées sur la croissance. Il a occupé pendant cinq ans le poste de vice-président des opérations et de chef de la direction financière chez BrainBox AI inc., une société d'intelligence artificielle basée à Montréal qui est maintenant intégrée à Trane Technologies. À ce titre, il supervisait la stratégie financière et les opérations à l’échelle mondiale, notamment les fusions et acquisitions, le financement, la trésorerie, la divulgation, la gestion des risques et la fiscalité. Avant d'occuper ce poste, il était chef de la direction financière chez LGI Healthcare Solutions. Au début de sa carrière, il a assumé des rôles de direction au sein de Plus Company (anciennement Cossette), Wise Blackman LLC, CGI inc. et Arthur Andersen LLP.

M. Trudeau détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA), d'expert en évaluation d'entreprise (EEE) et de membre de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS). Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill, d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité publique de l'Université Concordia et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval.

« Je suis très heureux d’accueillir Francis dans l’équipe de direction de Lassonde », a déclaré Vince Timpano, chef de la direction de Industries Lassonde inc. « Il apporte des compétences solides en matière de leadership et une vaste expérience dans les domaines de la finance d'entreprise, de la planification stratégique et du développement d'entreprise, des opérations, ainsi qu'une expérience éprouvée dans la gestion d'environnements complexes. Ces atouts seront essentiels pour soutenir une croissance rentable et atteindre nos objectifs à long terme. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec Francis tout en maintenant notre engagement à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d’affaires. »

À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée, incluant des jus et boissons de fruits, des produits d’aliments de spécialité ainsi que de collations à base de fruits. Lassonde fabrique et commercialise aussi des sauces aux canneberges ainsi que des vins sélectionnés, des cidres et d’autres boissons alcoolisées. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis (« É.-U. ») grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.