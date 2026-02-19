Goodfellow annonce ses résultats pour son quatrième trimestre et pour l’exercice terminé le 30 novembre 2025 et déclare un dividende

DELSON, Québec, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers.

Pour le quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 3,2 millions $ ou 0,39 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,4 millions $ ou 0,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 s’est élevé à 137.0 millions $ comparativement à 124,2 millions $ l'an dernier.

Pour l’exercice terminé le 30 novembre 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 7,1 millions $ ou 0,86 $ par action comparativement à un bénéfice net de 13,4 millions $ ou 1,58 $ par action il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 543,0 millions $ comparativement à 509,5 millions $ l'an dernier.

L'exercice financier 2025 s’est amorcé dans un contexte marqué par l'incertitude économique, les dynamiques commerciales changeantes et une demande variable sur les marchés nord-américains. Ces facteurs, ainsi que les contraintes persistantes de main-d'œuvre, la hausse des coûts et la dépendance continue envers les matériaux importés, ont créé un environnement opérationnel complexe pour les distributeurs et manufacturiers du secteur. Malgré ces conditions difficiles, Goodfellow a réalisé une croissance de ses revenus de 6,6 %, soit 33,4 millions $, alors que le bénéfice a diminué de 6,2 millions $ par rapport à l'année dernière. Les actifs récemment acquis de manutention et de séchage de bois à valeur ajoutée aux États-Unis ont eu un impact significatif et non récurrent sur les résultats de l’exercice, soutenant une croissance des revenus tout en générant des coûts d’intégration importants qui ont réduit le bénéfice. Bien que les conditions économiques générales indiquent une croissance limitée, mais relativement stable l'an prochain, Goodfellow amorce l'année 2026 avec des fondamentaux solides qui positionnent la Société pour gérer l’incertitude et renforcer sa position en tant que leader de l’industrie.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende déterminé de 0,15 $ par action payable le 19 mars 2026 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 5 mars 2026. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC.
 
États consolidés du résultat global
 
Pour les exercices terminés le 30 novembre 2025 et 2024 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action)
Non audités
 
    
 Exercices terminés le 
 30 novembre
2025		 30 novembre
2024
(Retraité)1		 
 $ $ 
     
Chiffre d’affaires 542 983  509 541 
Charges    
Coût des ventes439 459  409 140 
Frais de vente et charges administratives et générales89 895  79 958 
Charges financières nettes4 029  2 379 
 533 383  491 477 
     
Bénéfice avant impôt sur le résultat9 600  18 064 
     
Impôt sur le résultat2 458  4 695 
     
Bénéfice net7 142  13 369 
     
Les éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés dans le bénéfice net    
     
Réévaluation des obligations au titre des prestations définies, déduction faite des impôts de 179 $ (1 984 $ en 2024)459 5 103 
     
Total aux éléments du résultat global7 601 18 472 
     
Bénéfice net par action    
- de base0,86 1,58 
- dilué0,85 1,58 

1 Au quatrième trimestre de 2025, la Société a corrigé une erreur de présentation concernant certaines dépenses liées à la production qui avaient été comptabilisées dans les frais de vente, administratifs et généraux au lieu d’être incluses dans le coût des marchandises vendues. Les informations financières comparatives pour l’exercice 2024 ont été retraitées afin de refléter cet ajustement de présentation. L’impact a été une diminution des frais de vente, administratifs et généraux de 21 344 $, avec une augmentation correspondante dans le coût des marchandises vendues. Cet ajustement de présentation n’a eu aucune incidence sur le résultat avant impôt ni sur le résultat net. Il n’a pas non plus eu d’incidence sur l’état consolidé de la situation financière, l’état des flux de trésorerie ni l’état des variations des capitaux propres.

GOODFELLOW INC.
 
États consolidés de la situation financière
 
(en milliers de dollars)
Non audités
 
     
 Au Au 
 30 novembre
2025		 30 novembre
2024		 
 $ $ 
Actifs    
Actifs courants    
Trésorerie3 767  5 314 
Clients et autres débiteurs55 471  56 601 
Impôts à recouvrer1 360  6 634 
Stocks144 484  131 284 
Charges payées d’avance3 168  4 047 
Total des actifs courants208 250  203 880 
     
Actifs non courants    
Immobilisations corporelles42 625  43 883 
Actifs incorporels381  896 
Actifs au titre de droits d’utilisation19 304  19 936 
Actifs au titre des régimes à prestations définies21 739  21 925 
Impôt sur le résultat différé744 - 
Autres actifs1 875 1 336 
Total des actifs non courants86 668  87 976 
Actifs totaux294 918 291 856 
     
Passifs    
Passifs courants    
Dette bancaire17 564 5 913 
Fournisseurs et autres créditeurs42 629  49 028 
Provision624  930 
Partie courante des obligations locatives6 485  6 271 
Total des passifs courants67 302 62 142 
     
Passifs non courants    
Obligations locatives14 551  15 203 
Impôt sur le résultat différé5 436 8 303 
Total des passifs non courants19 987  23 506 
Passifs totaux87 289  85 648 
     
Capitaux propres    
Capital social9 184  9 309 
Résultats non distribués198 445  196 899 
 207 629 206 208 
Passifs et capitaux propres totaux294 918  291 856 


GOODFELLOW INC.  
États consolidés des flux de trésorerie  
Pour les exercices terminés le 30 novembre 2025 et 2024
(en milliers de dollars)
Non audités

  
Exercices terminés le
 

 		30 novembre
2025		 30 novembre
2024		 
 $ $ 
Activités opérationnelles  
Bénéfice net7 142 13 369 
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :  
Amortissement des :  
Immobilisations corporelles5 194 4 188 
Actifs incorporels585  591 
Actifs au titre de droits d’utilisation6 123  4 787 
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles(20)(183)
Provision(306 )(1 859)
Impôt sur le résultat2 458 4 695 
Charges d’intérêts1 644  1 077 
Charges d’intérêts sur obligations locatives1 415  768 
Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges825  509 
Rémunération à base d’actions1 119 - 
Autres(146 )46 
 26 033  27 988 
   
Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement(18 834)(24 102)
Intérêts payés(3 015)(1 918)
Impôt sur le résultat payé(974)(2 836)
 (22 823)(28 856)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles3 210 (868)
   
Activités de financement  
Augmentation nette des prêts bancaires1 000 - 
Augmentation nette des prêts CORRA16 000 - 
Paiement d’obligations locatives(5 783)(5 170)
Rachat d'actions(1 374)(892)
Dividende payé(5 028 )(6 375)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement4 815 (12 437)
   
Activités d’investissement  
Acquisition d’immobilisations corporelles(3 634)(15 690)
Acquisition des actifs incorporels(70)- 
Produit de disposition d’immobilisations corporelles20  576 
Autres actifs(539)(559)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement(4 223)(15 673)
   
Entrées (Sorties) nettes de3 802 (28 978)
Situation de trésorerie au début de l’exercice(599 )28 379 
Situation de trésorerie à la fin de l’exercice3 203 (599)
   
La situation de trésorerie comprend les éléments suivants :  
Trésorerie3 767 5 314 
Découvert bancaire(564)(5 913)
 3 203 (599)


GOODFELLOW INC.
États consolidés de la variation des capitaux propres
Pour les exercices terminés le 30 novembre 2025 et 2024
(en milliers de dollars)
Non audités
  
 Capital
social		 Résultats non
distribués		 Total 
 $ $ $ 
    
Solde au 30 novembre 20239 379 185 624 195 003 
    
Bénéfice net- 13 369 13 369 
Autres éléments du résultat global- 5 103 5 103 
    
Total aux éléments du résultat global- 18 472 18 472 
    
Dividende- (6 375)(6 375)
Rachat d’actions(70)(822)(892)
    
Solde au 30 novembre 20249 309 196 899 206 208 
    
Bénéfice net - 7 142 7 142 
Autres éléments du résultat global- 459 459 
    
Total aux éléments du résultat global- 7 601 7 601 
    
Dividende - (5 028)(5 028)
Rémunération à base d’actions- 222 222 
Rachat d’actions (125)(1 249)(1 374)
    
Solde au 30 novembre 20259 184 198 445 207 629 


