Goodfellow annonce ses résultats pour son quatrième trimestre et pour l’exercice terminé le 30 novembre 2025 et déclare un dividende

DELSON, Québec, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers.

Pour le quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 3,2 millions $ ou 0,39 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,4 millions $ ou 0,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 s’est élevé à 137.0 millions $ comparativement à 124,2 millions $ l'an dernier.

Pour l’exercice terminé le 30 novembre 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 7,1 millions $ ou 0,86 $ par action comparativement à un bénéfice net de 13,4 millions $ ou 1,58 $ par action il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 543,0 millions $ comparativement à 509,5 millions $ l'an dernier.

L'exercice financier 2025 s’est amorcé dans un contexte marqué par l'incertitude économique, les dynamiques commerciales changeantes et une demande variable sur les marchés nord-américains. Ces facteurs, ainsi que les contraintes persistantes de main-d'œuvre, la hausse des coûts et la dépendance continue envers les matériaux importés, ont créé un environnement opérationnel complexe pour les distributeurs et manufacturiers du secteur. Malgré ces conditions difficiles, Goodfellow a réalisé une croissance de ses revenus de 6,6 %, soit 33,4 millions $, alors que le bénéfice a diminué de 6,2 millions $ par rapport à l'année dernière. Les actifs récemment acquis de manutention et de séchage de bois à valeur ajoutée aux États-Unis ont eu un impact significatif et non récurrent sur les résultats de l’exercice, soutenant une croissance des revenus tout en générant des coûts d’intégration importants qui ont réduit le bénéfice. Bien que les conditions économiques générales indiquent une croissance limitée, mais relativement stable l'an prochain, Goodfellow amorce l'année 2026 avec des fondamentaux solides qui positionnent la Société pour gérer l’incertitude et renforcer sa position en tant que leader de l’industrie.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende déterminé de 0,15 $ par action payable le 19 mars 2026 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 5 mars 2026. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC.

États consolidés du résultat global

Pour les exercices terminés le 30 novembre 2025 et 2024 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités

Exercices terminés le 30 novembre

2025 30 novembre

2024

(Retraité)1 $ $ Chiffre d’affaires 542 983 509 541 Charges Coût des ventes 439 459 409 140 Frais de vente et charges administratives et générales 89 895 79 958 Charges financières nettes 4 029 2 379 533 383 491 477 Bénéfice avant impôt sur le résultat 9 600 18 064 Impôt sur le résultat 2 458 4 695 Bénéfice net 7 142 13 369 Les éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés dans le bénéfice net Réévaluation des obligations au titre des prestations définies, déduction faite des impôts de 179 $ (1 984 $ en 2024) 459 5 103 Total aux éléments du résultat global 7 601 18 472 Bénéfice net par action - de base 0,86 1,58 - dilué 0,85 1,58

1 Au quatrième trimestre de 2025, la Société a corrigé une erreur de présentation concernant certaines dépenses liées à la production qui avaient été comptabilisées dans les frais de vente, administratifs et généraux au lieu d’être incluses dans le coût des marchandises vendues. Les informations financières comparatives pour l’exercice 2024 ont été retraitées afin de refléter cet ajustement de présentation. L’impact a été une diminution des frais de vente, administratifs et généraux de 21 344 $, avec une augmentation correspondante dans le coût des marchandises vendues. Cet ajustement de présentation n’a eu aucune incidence sur le résultat avant impôt ni sur le résultat net. Il n’a pas non plus eu d’incidence sur l’état consolidé de la situation financière, l’état des flux de trésorerie ni l’état des variations des capitaux propres.





GOODFELLOW INC.

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars)

Non audités

Au Au 30 novembre

2025 30 novembre

2024 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 3 767 5 314 Clients et autres débiteurs 55 471 56 601 Impôts à recouvrer 1 360 6 634 Stocks 144 484 131 284 Charges payées d’avance 3 168 4 047 Total des actifs courants 208 250 203 880 Actifs non courants Immobilisations corporelles 42 625 43 883 Actifs incorporels 381 896 Actifs au titre de droits d’utilisation 19 304 19 936 Actifs au titre des régimes à prestations définies 21 739 21 925 Impôt sur le résultat différé 744 - Autres actifs 1 875 1 336 Total des actifs non courants 86 668 87 976 Actifs totaux 294 918 291 856 Passifs Passifs courants Dette bancaire 17 564 5 913 Fournisseurs et autres créditeurs 42 629 49 028 Provision 624 930 Partie courante des obligations locatives 6 485 6 271 Total des passifs courants 67 302 62 142 Passifs non courants Obligations locatives 14 551 15 203 Impôt sur le résultat différé 5 436 8 303 Total des passifs non courants 19 987 23 506 Passifs totaux 87 289 85 648 Capitaux propres Capital social 9 184 9 309 Résultats non distribués 198 445 196 899 207 629 206 208 Passifs et capitaux propres totaux 294 918 291 856





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les exercices terminés le 30 novembre 2025 et 2024 (en milliers de dollars)

Non audités



Exercices terminés le



30 novembre

2025 30 novembre

2024 $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 7 142 13 369 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 5 194 4 188 Actifs incorporels 585 591 Actifs au titre de droits d’utilisation 6 123 4 787 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (20 ) (183 ) Provision (306 ) (1 859 ) Impôt sur le résultat 2 458 4 695 Charges d’intérêts 1 644 1 077 Charges d’intérêts sur obligations locatives 1 415 768 Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 825 509 Rémunération à base d’actions 1 119 - Autres (146 ) 46 26 033 27 988 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (18 834 ) (24 102 ) Intérêts payés (3 015 ) (1 918 ) Impôt sur le résultat payé (974 ) (2 836 ) (22 823 ) (28 856 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 3 210 (868 ) Activités de financement Augmentation nette des prêts bancaires 1 000 - Augmentation nette des prêts CORRA 16 000 - Paiement d’obligations locatives (5 783 ) (5 170 ) Rachat d'actions (1 374 ) (892 ) Dividende payé (5 028 ) (6 375 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 4 815 (12 437 ) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (3 634 ) (15 690 ) Acquisition des actifs incorporels (70 ) - Produit de disposition d’immobilisations corporelles 20 576 Autres actifs (539 ) (559 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (4 223 ) (15 673 ) Entrées (Sorties) nettes de 3 802 (28 978 ) Situation de trésorerie au début de l’exercice (599 ) 28 379 Situation de trésorerie à la fin de l’exercice 3 203 (599 ) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 3 767 5 314 Découvert bancaire (564 ) (5 913 ) 3 203 (599 )





GOODFELLOW INC.

États consolidés de la variation des capitaux propres

Pour les exercices terminés le 30 novembre 2025 et 2024

(en milliers de dollars)

Non audités

Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2023 9 379 185 624 195 003 Bénéfice net - 13 369 13 369 Autres éléments du résultat global - 5 103 5 103 Total aux éléments du résultat global - 18 472 18 472 Dividende - (6 375 ) (6 375 ) Rachat d’actions (70 ) (822 ) (892 ) Solde au 30 novembre 2024 9 309 196 899 206 208 Bénéfice net - 7 142 7 142 Autres éléments du résultat global - 459 459 Total aux éléments du résultat global - 7 601 7 601 Dividende - (5 028 ) (5 028 ) Rémunération à base d’actions - 222 222 Rachat d’actions (125 ) (1 249 ) (1 374 ) Solde au 30 novembre 2025 9 184 198 445 207 629



