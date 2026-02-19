Yanik Guillemette annonce le lancement des catalogues internationaux USD et EUR d’Accolad pour soutenir les entreprises mondiales et le travail hybride





BOISBRIAND, Québec, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accolad Technologies Inc., entreprise canadienne spécialisée dans l’automatisation de la reconnaissance des employés et des paiements de récompenses, annonce aujourd’hui le lancement officiel de ses nouveaux catalogues internationaux en devises USD et EUR, permettant aux organisations de reconnaître leurs employés et partenaires partout dans le monde avec une expérience locale et conforme aux réalités régionales.

Cette nouvelle infrastructure donne accès à plusieurs centaines de cartes-cadeaux numériques provenant de détaillants majeurs en Amérique du Nord et en Europe, entièrement intégrées à la plateforme Accolad.

Alors que le travail hybride et les équipes distribuées deviennent la norme, de nombreuses entreprises font face à un défi opérationnel majeur : offrir des programmes de reconnaissance cohérents à des employés situés dans différentes juridictions, devises et marchés commerciaux.

« Les entreprises ne fonctionnent plus dans une seule devise ni dans un seul pays. Nos clients avaient besoin d’une solution capable de reconnaître leurs équipes globales sans friction administrative ou financière », explique Yanik Guillemette, président du Comité consultatif externe en technologies et innovation d’Accolad. « Avec les catalogues USD et EUR, nous éliminons une barrière importante à la reconnaissance internationale des employés. »

Une reconnaissance adaptée à la réalité internationale

Grâce à cette expansion, les entreprises peuvent désormais :

Envoyer des récompenses en USD ou EUR selon la localisation du destinataire

selon la localisation du destinataire Offrir un catalogue localisé de marques reconnues dans chaque marché

Simplifier la gestion des programmes de reconnaissance pour les filiales internationales

Reconnaître efficacement les employés en télétravail ou les équipes distribuées

La plateforme automatise entièrement l’envoi des récompenses, la gestion des devises et l’expérience utilisateur, permettant aux équipes RH et aux gestionnaires de déployer des programmes globaux sans complexité opérationnelle.

Une étape clé dans la croissance internationale d’Accolad

Déjà utilisée par des organisations canadiennes et internationales dans les secteurs manufacturier, aéronautique, financier et technologique, Accolad poursuit ainsi son expansion afin de répondre aux besoins croissants des entreprises opérant dans plusieurs marchés.

Cette annonce s’inscrit dans la vision d’Accolad visant à transformer la reconnaissance des employés en une infrastructure numérique automatisée, adaptée à l’économie moderne et aux environnements de travail distribués.

