Les Métallos canadiens se joignent à leurs alliés américains et mexicains pour faire le point sur la délégation syndicale au Mexique

TORONTO et MEXICO CITY, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des représentants des syndicats canadiens, américains et mexicains tiendront une conférence de presse le vendredi 20 février au Mexique pour faire le point sur leurs rencontres de cette semaine qui portent sur les droits du travail touchés par le commerce.

La délégation syndicale au Mexique comprend des membres canadiens et américains du Syndicat des Métallos, des représentants de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA) et plusieurs syndicats mexicains.

Les syndicats ont organisé une série de réunions au Mexique, du 18 au 24 février, qui coïncident avec la mission commerciale « Équipe Canada » du gouvernement canadien au Mexique, qui a exclu toute représentation syndicale.

Les représentants syndicaux abordent les répercussions des tarifs et de la guerre commerciale de l’administration Trump sur les travailleuses et travailleurs et les droits du travail en Amérique du Nord, dans le contexte de la révision en cours de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et renforcent la solidarité entre les travailleuses et travailleurs des multinationales qui ont des activités dans les trois pays.

La délégation syndicale se rendra également dans la ville d’Aguascalientes pour rencontrer des travailleurs en cours de campagnes de syndicalisation chez plusieurs multinationales. La délégation discutera des défis auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs du Mexique pour former des syndicats et de la nécessité de renforcer la protection des droits du travail dans le cadre de l’ACEUM.

« Les syndicats de nos trois pays s’engagent à renforcer la solidarité transfrontalière afin de lutter pour l’amélioration des droits du travail et des règles qui améliorent les conditions de travail et de vie des travailleuses et travailleurs de partout », a déclaré Marty Warren, directeur canadien du Syndicat des Métallos.

« Nous avons besoin d’une stratégie commerciale axée sur les travailleuses et travailleurs. Le gouvernement canadien doit collaborer avec les syndicats et les faire participer aux négociations commerciales. Les travailleuses et travailleurs doivent avoir leur place à la table », a ajouté Marty Warren.

Les représentants syndicaux des trois pays tiendront une conférence de presse conjointe à Mexico le vendredi 20 février à 12 h 30, heure de Mexico (13 h 30 HNE) . La conférence de presse aura lieu au siège du syndicat Los Mineros, situé au C. Dr. José María Vértiz 668, Narvarte Poniente, Benito Juárez.

La conférence de presse sera diffusée en direct via Zoom afin de permettre aux journalistes qui ne peuvent pas y assister en personne d’y participer. Le lien vers la conférence de presse et les informations de connexion sont les suivants :

https://us02web.zoom.us/j/82137691685?pwd=QIWUab4yTMP5HV8mbigguRztO39gQD.1

ID de réunion : 821 3769 1685

821 3769 1685 Code d’accès : 478259





Paul Bocking, agent de projet, Solidarité international, Fonds humanitaire des Métallos, 647 878-1760, pbocking@usw.ca

Denis St. Pierre, Communications des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca