Snail Games 将携《ARK》系列最新进展及不断壮大的游戏产品阵容亮相 2026 年游戏开发者大会

加利福尼亚州卡尔弗城, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL，以下简称 “Snail Games” 或 “公司”)，今日宣布将参展于 2026 年 3 月 9 日至 13 日在加利福尼亚州旧金山举行的 2026 年游戏开发者大会 (GDC)。 作为开发商、发行商及技术领导者汇聚的行业顶级盛会之一，GDC 是推动协作、促进业务发展以及洞察互动娱乐未来趋势的关键活动。

Snail Games 参加 GDC 2026，体现了公司持续致力于加强全球开发者社区联系、推进长期战略增长计划的承诺。 大会期间，Snail Games 将公布新项目，并分享其不断扩大的游戏产品阵容的新动态，包括《ARK》系列的最新进展。

公司领导层及多个开发团队将亲临现场，与合作伙伴、投资者及媒体会面，探讨当前举措、发行机遇及拓展战略。 会面将聚焦于在互动娱乐生态内培育战略合作伙伴关系并推动可持续增长。

与会者欢迎莅临展览层第 1238 号 Snail Games 展位参观。

有意安排采访的媒体代表，请联系 press@snailgamesusa.com

有意寻求潜在合作机会的内容创作者，可联系 creatordirect@noiz.gg

关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发与发行公司，为全球玩家提供互动式数字娱乐内容。公司拥有高品质游戏产品组合，涵盖主机、PC 端及移动设备等多个平台。 如需了解更多信息，请访问： snail.com

