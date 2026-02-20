Snail Games 將於 2026 年遊戲開發者大會展出《ARK》遊戲系列的最新發展，以及持續擴充的遊戲陣容

加州卡爾弗城, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (下稱「Snail Games」或「公司」) 今日宣佈，將會出席 2026 年 3 月 9 日至 13 日於加州三藩市舉辦的 2026 年遊戲開發者大會 (GDC)。 遊戲開發者大會是匯聚開發者、發行商與科技領袖的行內頂尖活動，是業界促進合作、開發業務以及掌握互動娛樂未來趨勢的重要平台。

Snail Games 參與 2026 年遊戲開發者大會，體現公司一直致力於加強與全球開發社群的聯繫，並推動長遠的策略發展計劃。 在大會期間，Snail Games 將揭曉多款全新力作，並分享旗下不斷擴充的遊戲陣容最新動態，當中包括《ARK》遊戲系列的開發進度。

公司領導層及多個開發團隊將會在現場與合作夥伴、投資者及傳媒會面，探討現行項目、發行機會及擴展策略。 會議將重點探討如何建立策略合作夥伴關係，以及在互動娛樂生態系統中推動可持續增長。

歡迎各位與會者蒞臨位於展廳的 Snail Games 1238 號展位。

有意預約採訪的傳媒代表，歡迎聯絡 press@snailgamesusa.com

有興趣探討合作機會的創作者，可透過 creatordirect@noiz.gg 與我們聯絡



