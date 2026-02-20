Mowi ASA: Eks. utbytte NOK 1,50 i dag

 | Source: Mowi ASA Mowi ASA

Aksjene i Mowi ASA noteres eks. utbytte på NOK 1,50 fra og med i dag 20. februar 2026.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


GlobeNewswire

