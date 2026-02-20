Mowi ASA: Eks. utbytte NOK 1,50 i dag

Aksjene i Mowi ASA noteres eks. utbytte på NOK 1,50 fra og med i dag 20. februar 2026.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
| Source: Mowi ASA Mowi ASA
Aksjene i Mowi ASA noteres eks. utbytte på NOK 1,50 fra og med i dag 20. februar 2026.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
(Bergen, 11. februar 2026) Mowi rapporterte rekordhøye inntekter på 1,59 milliarder euro (18,7 milliarder kroner) og et operasjonelt driftsresultat på 213 millioner euro (2,5 milliarder kroner) i...Read More
The Board of Mowi ASA has resolved on 10 February 2026 to make a quarterly distribution to shareholders of NOK 1.50 per share. Mowi ASA’s shares listed on the Oslo Stock Exchange will be traded...Read More