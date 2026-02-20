AS Ekspress Grupp: 2025.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ekspress Grupi müügitulu jätkas nii IV kvartalis kui ka 12 kuu kokkuvõttes kasvu, mida vedasid grupi investeeringud konverentsiäri, piletimüügi ja digitaalsete väliekraanide valdkonnas. Tugeva kasvu tegid ka meediaettevõtete digitaalsed tellimused.

Ekspress Grupi 2025. aasta IV kvartali müügitulu kasvas aastases võrdluses 0,4 miljoni euro võrra (+2%), ulatudes 23,9 miljoni euroni. 2025. aasta 12 kuu müügitulu kasvas eelmise aastaga võrdluses 4,1 miljoni euro võrra (+5%) 80,2 miljoni euroni. Suurima panuse nii IV kvartali kui ka 12 kuu kasvu andsid 2024. aasta juulis Delfi Meedia poolt omandatud Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevus ja 2024. aasta detsembris Delfi Leedu poolt omandatud konverentsiettevõte UAB Kenton Baltic. Lisaks panustasid müügitulu suurenemisse Delfi Leedu tehisintellekti projekt ning jätkuv kasv digitellimustuludes, piletimüügiplatvormide tuludes ja digitaalsete väliekraanide tuludes. Teisest küljest avaldas grupi tegevusele mõju Balti riikide ettevõtluskeskkonna üldine madalseis, mis väljendus reklaamitulude 13% vähenemises IV kvartalis ja 7% 12 kuu jooksul.

12 kuu digitaalsed tulud kasvasid aastases võrdluses 5%. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvasid samal ajal aastases võrdluses kõigis kolmes riigis. Aastaga sai kontsern Balti riikides juurde ligi 18 000 digitellimust (+7%) ja jõudis 2025. aasta IV kvartali lõpus 256 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider.

Piletimüügiplatvormide tulud kasvasid IV kvartalis aastatagusega võrreldes 6%. Samuti näitas väliekraanide äri 16% kasvu, mida toetas nii võrgustiku laiendamine 160 ekraanini kui ka müügitulu kasv ekraani kohta. Sellega on kontsern suurendanud oma kohalolu just Läti turul, kus ekraanide arv kasvas aastaga 109-lt 115-le, samas kui Eestis omame 45 ekraani. Need kaks valdkonda on osutunud vastupidavaks ka aeglasema majanduskasvu tingimustes.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 5,3 miljonit eurot, suurenedes aastases võrdluses 0,1 miljoni euro võrra (+1%). 12 kuu EBITDA oli 10,8 miljonit eurot, suurenedes aastases võrdluses samuti 0,1 miljoni euro võrra (+1%). EBITDA kasvu toetas 2024. aastal omandatud koolitus- ja konverentsiäri. Kuid tulenevalt Baltimaade nõrgast majanduskeskkonnast oli surve all meediaettevõtete reklaamimüük, mis omakorda mõjutas EBITDA’d negatiivselt.

2025. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 0,9 miljonit eurot, jäädes eelmisele aastale alla 4,0 miljoni euro võrra. 2025. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes 2,2 miljonit eurot. IV kvartali puhaskasumit mõjutasid negatiivselt ühekordsed kulud kokku summas 4,2 miljonit, mis tulenevad Leedu uudisteportaali Lrytas UAB müügitehingu kahjumist ja kontserni struktuuris Geenius Meedia osaluse Delfi Meedia alla üleviimisega seotud väärtuse allahindlusest. Lisaks IV kvartali ühekordetele kuludele mõjutas 12 kuu puhaskasumit ka ühekordne kasum osaluse müügist sidusettevõttes SIA Altero summas 2,0 miljonit eurot. Ilma ühekordseid tehinguid arvesse võtmata oli 2025. aasta IV kvartali puhaskasum 3,3 miljonit eurot, mis on eelmisest aastast 0,2 miljonit eurot (+6%) suurem ja 12 kuu puhaskasum 3,2 miljonit eurot, mis on ligilähedane eelmise aasta tulemusele, jäädes alla 1%. Kontserni 12 kuu puhaskasumile avaldas negatiivset mõju ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Samas positiivset mõju avaldas väiksem dividendidega seotud tulumaksukulu ja väiksemad intressikulud võrreldes eelmise aastaga.

2025. aasta detsembris omandas kontsern liiklusõppeplatvormi Liikluslab Baltic OÜ (liikluslab.ee), mis on kiiresti laienenud ja pakub teenust nii eraisikutele kui ka autokoolidele. Liikluslab Balticul on kaks tütarettevõtet: liiklusõppekeskkond Teooria OÜ (teooria.ee) ja juhiloa taotlejate tervisetõenditega tegelev Liikluslab Tervis OÜ. Omandamise eesmärk on digitaalse äri kasvatamine ja laienemine uude ärivaldkonda. Strateegiliselt toetab omandamine kontserni pikaajalist eesmärki suurendada digitaalsete tellimuste ja teenuste tulusid ning loob võimaluse rahvusvaheliseks laienemiseks.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks. 31. detsembri 2025 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 14,0 miljonit eurot (31. detsembril 2024: 9,0 miljonit eurot). Juunis 2025 maksis kontsern aktsionäridele dividendi 6 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,86 miljoni euro väärtuses.





IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSED





MÜÜGITULU

2025. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 23,9 miljonit eurot (IV kvartal 2024: 23,5 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu suurenes 2% võrreldes eelmise aastaga. 2025. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 80,2 miljonit eurot (12 kuud 2024: 76,2 miljonit eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 5% võrreldes eelmise aastaga.

Nii IV kvartali kui ka 12 kuu kasvu taga on peamiselt 2024. aasta juulis Delfi Meedia poolt omandatud Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevus ja 2024. aasta detsembris Delfi Leedu poolt omandatud konverentsiettevõte UAB Kenton Baltic. Lisaks panustasid kasvu Delfi Leedu tehisintellekti projekt ning jätkuv kasv digitellimustuludes, piletimüügiplatvormide tuludes ja digitaalsete väliekraanide tuludes.

Delfi UAB poolt arendatav tehisintellekti mudeli arendus on finantseeritud Euroopa Liidu poolt ja selle eesmärk on võimaldada automaatselt tuvastada valeinfot. Projekt algas 2025. aasta I kvartalis ja lõpeb eeldatavasti 2026. aasta II kvartalis ning selle oodatav tulu on kokku ca 3 miljonit eurot. Mudel saab olema avalikult kättesaadav kõigile tehisintellekti arendajatele.

Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2025. aasta IV kvartali lõpus 86% kogukäibest (2024. aasta IV kvartali lõpp: 85% kogukäibest). 2025. aasta 12 kuu digitaalsed tulud suurenesid 5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KULUD

2025. aasta IV kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud ilma kulumita kokku moodustasid 20,5 miljonit eurot (IV kvartal 2024: 18,5 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 1,9 miljonit eurot (+10%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2025. aasta 12 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud ilma kulumita kokku moodustasid 71,6 miljonit eurot (12 kuud 2024: 66,3 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 5,3 miljonit eurot (+8%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Nii IV kvartali kui ka 12 kuu kulude suurenemise taga on peamiselt uute omandatud koolitus- ja konverentside ärikulud ja Leedu tehisintellekti projektiga seotud kulud (IV kvartal 2025: 1,4 miljonit eurot; 12 kuud 2025: 3,9 miljonit eurot).

KASUMLIKKUS

2025. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 5,3 miljonit eurot (IV kvartal 2024: 5,2 miljonit eurot). EBITDA suurenes 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 22% (IV kvartal 2024: 22%). 2025. aasta 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 10,8 miljonit eurot (12 kuud 2024: 10,7 miljonit eurot). 12 kuu EBITDA suurenes samuti 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 13% (12 kuud 2024: 14%). EBITDA kasvu toetas 2024. aastal omandatud koolitus- ja konverentsiäri. Kuid tulenevalt Baltimaade nõrgast majanduskeskkonnast oli surve all meediaettevõtete reklaamimüük, mis omakorda mõjutas EBITDA’d negatiivselt.

2025. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 0,9 miljonit eurot (IV kvartal 2024: puhaskasum 3,1 miljonit eurot), jäädes eelmisele aastale alla 4,0 miljoni euro võrra. IV kvartali puhaskasumit mõjutavad negatiivselt ühekordsed kulud kokku summas 4,2 miljonit, mis tulenevad Leedu uudisteportaali Lrytas UAB müügitehingu kahjumist ja kontserni struktuuris Geenius Meedia osaluse Delfi Meedia alla üleviimisega seotud väärtuse allahindlusest. Ilma ühekordsete kuludeta oli 2025. aasta IV kvartali puhaskasum 3,3 miljonit eurot, mis on eelmisest aastast 0,2 miljonit eurot (+6%) suurem.

2025. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot (12 kuud 2024: 3,3 miljonit eurot), vähenedes 2,2 miljonit eurot. Lisaks IV kvartali ühekordetele kuludele mõjutab 12 kuu puhaskasumit ka ühekordne kasum osaluse müügist sidusettevõttes SIA Altero summas 2,0 miljonit eurot. Ilma ühekordseid tehinguid arvesse võtmata oli 2025. aasta 12 kuu puhaskasum 3,2 miljonit eurot, mis on eelmisest aastast -32 tuhat eurot (-1%) väiksem. Kontserni 12 kuu puhaskasumit mõjutas negatiivselt ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv (-1,0 miljonit eurot). Positiivset mõju avaldas aga väiksem tulumaksukulu (+0,9 miljonit eurot), mis tuli peamiselt dividendide tulumaksust ning väiksemad intressikulud (+0,4 miljonit eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 14,0 miljonit eurot ja omakapitali 57,6 miljonit eurot (49% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2024. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 9,0 miljonit eurot ja 58,4 miljonit eurot (51% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2025 oli kontserni netovõlg 13,1 miljonit eurot (31. detsember 2024: 19,6 miljonit eurot).

2025. aasta 12 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 12,9 miljonit eurot (12 kuud 2024: 10,2 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid ning väiksem makstud ettevõtte tulumaks ja intressid.

2025. aasta 12 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -5,4 miljonit eurot (12 kuud 2024: -9,4 miljonit eurot), millest 0,3 miljonit eurot moodustab netorahavoog tütar- ja sidusettevõtete müügist ja soetamisest, -2,5 miljonit eurot netomuutus lühiajalistes deposiitides ning -3,9 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega. Suuremad investeeringud olid LED väliekraanide soetamised ning investeeringud Delfi platvormi ja Delfi TV arendamisse.

2025. aasta 12 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -5,0 miljonit eurot (12 kuud 2024: -1,4 miljonit eurot), millest -1,86 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele (12 kuud 2024: -1,85 miljonit eurot). 2025. aasta 12 kuu jooksul ei toimunud laekumisi omaaktsiate müügist aktsiaoptsiooni programmi raames (12 kuud 2024: 0,5 miljonit eurot). Finantseerimistegevused sisaldavad netomuutust laenukohustustes -0,6 miljonit eurot (12 kuud 2024: 2,2 miljonit eurot) ja rendikohustustes -2,6 miljonit eurot (12 kuud 2024: -2,3 miljonit eurot) seoses järelejäänud rendiperioodi tavapärase vähenemisega.

DIVIDENDID

23. mail 2025. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 6 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 12. juunil 2025. aastal.





SEGMENTIDE ÜLEVAADE





Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu IV kv 2025 IV kv 2024 Muutus % 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Muutus % Meediasegment 23 894 23 479 2% 80 107 76 071 5% reklaam 11 187 12 919 -13% 39 099 42 234 -7% tellimused (sh üksikmüük) 5 445 5 368 1% 20 982 20 457 3% turuplatsid 1 651 1 553 6% 4 496 4 157 8% väliekraanid 1 544 1 327 16% 4 860 4 445 9% muud müügitulud 4 068 2 311 76% 10 670 4 778 123% Kesksed tegevused 204 204 0% 818 752 9% Segmentidevahelised elimineerimised (174) (169) (698) (653) KONTSERN KOKKU 23 924 23 513 2% 80 227 76 170 5% sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest* 20 841 19 740 6% 68 648 65 070 5% % tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest* 87% 84% 86% 85%





(tuhandetes EUR) EBITDA IV kv 2025 IV kv 2024 muutus % 12 kuud 2025 12 kuud 2024 muutus % Meediasegment 5 864 5 688 3% 12 431 12 364 1% Kesksed tegevused (578) (478) -21% (1 674) (1 699) 1% Segmentidevahelised elimineerimised 1 1 6 11 KONTSERN KOKKU 5 288 5 211 1% 10 763 10 677 1%





EBITDA marginaal IV kv 2025 IV kv 2024 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Meediasegment 25% 24% 16% 16% KONTSERN KOKKU 22% 22% 13% 14%

* digitulude osakaal kontserni kogutulust on ümber hinnatud tulenevalt uute ärisuundade lisandumistest





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.12.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 11 479 8 971 Lühiajalised deposiidid 2 490 0 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 16 940 14 394 Ettevõtte tulumaksu nõuded 171 170 Varud 261 373 Käibevara kokku 31 341 23 908 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 666 1 775 Edasilükkunud tulumaksu vara 84 71 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 112 872 Investeeringud sidusettevõtetesse 160 2 464 Materiaalne põhivara 10 991 10 834 Immateriaalne põhivara 72 190 74 112 Põhivara kokku 86 203 90 128 VARAD KOKKU 117 544 114 036 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 9 962 5 309 Võlad tarnijatele ja muud võlad 32 817 27 014 Ettevõtte tulumaksu kohustused 57 36 Lühiajalised kohustused kokku 42 836 32 359 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 17 094 23 232 Muud pikaajalised kohustused 0 5 Pikaajalised kohustused kokku 17 094 23 237 KOHUSTUSED KOKKU 59 930 55 596 OMAKAPITAL Aktsiakapital 18 576 18 576 Ülekurss 14 295 14 295 Omaaktsiad (5) (5) Reservid 2 494 2 364 Jaotamata kasum 22 254 23 210 OMAKAPITAL KOKKU 57 614 58 440 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 117 544 114 036





Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) IV kv 2025 IV kv 2024 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Müügitulu 23 924 23 513 80 227 76 170 Müüdud toodangu kulu (18 031) (16 356) (63 390) (58 209) Brutokasum 5 893 7 156 16 837 17 961 Muud äritulud 1 815 261 2 240 959 Turunduskulud (1 048) (1 049) (4 019) (3 369) Üldhalduskulud (3 136) (2 679) (10 986) (10 530) Muud ärikulud 15 (30) (99) (164) Ärikasum /(-kahjum) 3 539 3 660 3 973 4 857 Intressitulud 20 33 89 117 Intressikulud (302) (451) (1 425) (1 836) Muud finantstulud/(kulud) (4 265) (19) (4 464) (58) Kokku finantstulud/(-kulud) (4 547) (438) (5 800) (1 777) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 81 75 240 318 Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 9 48 2 352 471 Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist (917) 3 345 765 3 869 Tulumaks 20 (201) 266 (617) Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum) (897) 3 145 1 031 3 252 Koondkasum /(-kahjum) kokku (897) 3 145 1 031 3 252 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta (0,0290) 0,1016 0,0333 0,1058





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 3 973 4 857 Korrigeerimised (mitterahalised): Põhivara kulum 6 790 5 823 (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest (25) 33 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (3 052) (1 281) Varude muutus 146 (52) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 6 696 3 390 Makstud ettevõtte tulumaks (52) (707) Makstud intressid (1 549) (1 875) Rahavood äritegevusest kokku 12 927 10 188 Rahavood investeerimistegevusest Netorahavoog tütarettevõtte soetamisest (4 751) (5 368) Netorahavoog tütar- ja sidusettevõtte müügist 5 043 0 Laekumised muudest investeeringutest 79 0 Laekumised osaluse müügist kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutes 0 122 Laekunud intressid 92 115 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (3 906) (4 619) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 44 3 Antud laenud (42) (12) Antud laenude tagasimaksed 74 4 Laekunud dividendid 456 379 Deposiitide netomuutus (2 490) 0 Rahavood investeerimistegevusest kokku (5 400) (9 376) Rahavood finantseerimistegevusest Makstud dividendid (1 857) (1 848) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (2 607) (2 315) Saadud laenud 9 320 4 640 Laenude tagasimaksed (4 875) (2 419) Võlakirjade lunastamine (5 000) 0 Laekunud aktsiate emiteerimisest 0 98 Laekunud omaaktsiate müügist 0 397 Rahavood finantseerimistegevusest kokku (5 019) (1 447) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 2 508 (635) Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 971 9 606 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 479 8 971









Lisainfo

Rain Sarapuu

Kontserni finantsjuht

rain.sarapuu@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.

