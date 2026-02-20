COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON annonce la suspension temporaire du cours de ses actions sur Euronext Paris

Communiqué de presse

Lesquin, 20 février 2026, à 7H30

NACON annonce la suspension temporaire du cours de ses actions

sur Euronext Paris





Lesquin, le 20 février 2026, Nacon (la « Société ») annonce avoir demandé à Euronext Paris la suspension temporaire du cours de ses actions sur le marché réglementé Euronext Paris (ISIN : FR0013482791) à compter de l’ouverture des marchés ce jour.





Le 17 février 2026, la Société annonçait avoir pris acte du communiqué de presse publié à la même date par son actionnaire majoritaire, la société Bigben Interactive (« BBI »), indiquant que cette dernière se trouvait dans l’impossibilité, à date, de procéder au remboursement partiel de 43 millions d’euros auprès des porteurs d’obligations émises par BBI.

La Société indique ce jour que cette situation impacte de façon significative ses propres activités. La situation de liquidité de la Société nécessite la mise en œuvre rapide d’une restructuration financière auprès de ses créanciers afin de lui permettre d’assurer la continuité de son exploitation. La Société envisage de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l’égide du tribunal de commerce.

Au regard de ce qui précède, la Société annonce avoir demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension du cours de ses actions ISIN : FR0013482791 à compter de l’ouverture des marchés ce jour. Il a également été décidé de suspendre le contrat de liquidité sur le titre Nacon.

La suspension sera effective jusqu’à nouvelle communication publiée par la Société attendue dans les prochains jours.





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024/2025 : 167,9 M€







RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2024/2025 : 1,1 M€







EFFECTIF

Plus de 1 000 collaborateurs











INTERNATIONAL

25 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01









Pièce jointe