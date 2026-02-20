BOURSE DIRECT :   2025 Produits d’exploitation bancaire consolidés : 77,2m€ Résultat d’exploitation consolidé de 26,7 m€(+2,4%) Résultat net–part du groupe à 19,7 m€ (+3,2%)   Proposition d’un dividende de 24 centimes par action (+20%)

En M€ 2025 2024 Var* Produits d’exploitation bancaire 77,2 76,4 +1,0% Charges d’exploitation bancaire -6,9 -6,0 +14,6% Produit Net Bancaire consolidé 70,3 70,4 -0,2% Charges d’exploitation -43,6 -44,4 -1,7% Résultat d’exploitation consolidé 26,7 26,0 +2,4% Quote-part de sociétés associés - - - Impôt sur le bénéfice -6,9 -6,7 +2,2% Résultat net consolidé 19,8 19,3 +2,8% Participation ne donnant pas le contrôle -0,1 -0,2 - Résultat net –part du groupe 19,7 19,1 +3,2%

‘* Les variations sont calculées sur les montants en euro.

Le Conseil de surveillance de Bourse Direct s’est réuni le 19 février 2026 pour examiner les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2025. Les procédures d’audit relatives à ces comptes annuels et consolidés sont en cours de réalisation. Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le document d’enregistrement universel de la société.

L’année 2025 est marquée par une amélioration de la rentabilité dans un contexte de baisse des produits de trésorerie mais d’une forte croissance des courtages liés au volume d’ordres exécutés.

Il sera proposé un dividende en croissance de 20% au titre de l’année 2025, à 24 centimes contre 20 centimes en 2024.

La base de clients continue de s’élargir, traduisant la diversité et l’attractivité durable de l’offre. Bourse Direct compte ainsi plus de 406 000 comptes à fin décembre 2025, en augmentation de 10,8% sur un an.

Dans le cadre de marchés boursiers volatiles en 2025, les clients particuliers ont été actifs et Bourse Direct a enregistré 5,4 millions d’ordres exécutés, en hausse de 16,9 % par rapport à l’année précédente.

Résultat consolidé de Bourse Direct

Les produits d’exploitation bancaire de Bourse Direct s’élèvent à 77,2 millions d’euros contre 76,4 millions d’euros en 2024, en hausse de 1,0 %, comportant une baisse des produits d'intérêts et une hausse soutenue des produits de courtage.

Les charges d’exploitation bancaire consolidées s’établissent à 6,9 millions d’euros en hausse par rapport à 2024, liée au fort volume d'ordres exécutés sur les marchés. Ces charges sont principalement constituées de commissions de marché dans le cadre de l’exécution des ordres de bourse.

Le produit net bancaire consolidé enregistre s’inscrit ainsi à 70,3 millions d’euros contre 70,4 millions en 2024 (-0,2%). En 2025, le nombre d’ordres exécutés atteint 5,4 millions pour la clientèle directe contre 4,6 millions en 2024. L’activité professionnelle d’EXOE a enregistré une baisse de 11,4 % de son chiffre d'affaires.

Les charges d’exploitation sont en baisse de 1,7% et atteignent 43,6 millions d’euros contre 44,4 millions d’euros en 2024, dans une démarche de maitrise des coûts. Ces charges comprennent notamment des charges de personnel à hauteur de 17,7 millions d’euros, contre 18,9 millions d’euros en 2024.

Le résultat d’exploitation consolidé s’inscrit ainsi en bénéfice de 26,7 millions d’euros en 2025, contre 26,0 millions d’euros en 2024 en hausse de 2,4 % soit une marge d’exploitation sur les produits d’exploitation bancaire en progression à 34,5 % par rapport à 34,0 % l’année précédente.

Le résultat net consolidé atteint à 19,8 millions d’euros contre 19,3 millions d’euros en 2024 après enregistrement d’une charge d’impôt d’un montant de 6,9 millions d’euros.

Après prise en compte du résultat bénéficiaire de l’exercice, les capitaux propres consolidés de Bourse Direct s’élèvent à 88,7 millions d’euros au 31 décembre 2025 contre 80,5 millions d’euros au 31 décembre 2024. La trésorerie propre consolidée de Bourse Direct s’établit à 59,7 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Dividende

Bourse Direct proposera un dividende en hausse de 20% par rapport à l’année précédente, à 24 centimes par action lors de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 12 mai 2026.

Perspectives

L’année 2026 s’ouvre sur un environnement qui devrait rester incertain mais porteur d’opportunités. Dans ce contexte, la sélectivité, la diversification et l’accompagnement des investisseurs demeureront essentiels.

Bourse Direct poursuivra son développement en innovant et en enrichissant sa gamme d'outil et de produits d’épargne. La priorité reste la qualité du service proposée à ses clients, soutenue par une expertise reconnue et les nombreuses formations gratuites dispensées, pour répondre efficacement à leurs besoins.

Avec un ordre à moins de 1 €, Bourse Direct propose une plateforme complète et performante pour investir sur une large gamme de produits financiers : actions françaises et internationales, ETF, produits dérivés, OPC… sur les principaux marchés européens et internationaux.

Bourse Direct complète son offre avec des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), permettant aux particuliers de se construire un patrimoine en toute sécurité, avec des avantages fiscaux et des options de gestion personnalisées.

L’offre globale de Bourse Direct est conçue pour répondre aux besoins des investisseurs individuels en matière d’investissement et d’épargne.

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous. Sa mission : démocratiser l’accès à la bourse et offrir expertise, innovation et accompagnement à chaque étape. Des outils performants, des solutions adaptées à tous les profils et des coûts compétitifs permettent aux investisseurs particuliers de suivre et gérer leur portefeuille en toute simplicité. Bourse Direct propose également des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), pour accompagner les particuliers dans la construction de leur patrimoine.

BOURSE DIRECT – Julie Ruffin 01 56 88 40 40

IMAGE 7 - Claire Doligez 01 53 70 74 48

