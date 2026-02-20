Umicore : Résultats Annuels 2025

Faits marquants du Groupe Umicore pour l’année 2025

Avancées robustes dans l’exécution de la stratégie CORE Forte performance des activités clés Soutenue par des initiatives d’excellence opérationnelle à l’échelle du Groupe et d’un environnement favorable des prix des métaux Exécution du plan à moyen terme dans Battery Cathode Materials dans un contexte de défis pour l’industrie des véhicules électriques

Chiffres clés du Groupe solides au 31 décembre 2025 Revenus 1 de € 3,6 milliards EBITDA ajusté de € 847 millions et marge EBITDA ajustée de 24,0% EBIT ajusté de € 579 millions et marge EBIT ajustée de 16,5 % Résultat net ajusté (part du Groupe) de € 288 millions et bénéfice par action ajusté de € 1,20 ROCE de 15,7% Taux d’accidents déclarés pour le personnel : 4,5 par million d’heures d’exposition



Renforcement de la discipline du capital et de la performance € 100 millions de mesures d’efficacité, objectif atteint Dépenses d'investissement limitées à € 310 millions Flux de trésorerie d’exploitation de € 849 millions et flux de trésorerie opérationnel disponible de € 524 millions Dette nette de € 1,4 milliard, correspondant à un rapport dette nette/EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois de 1,60x Optimisation du modèle de raffinage de l’or via la cession et le leasing subséquent de ses inventaires d’or immobilisés, libérant une valeur significative



Proposition d’un dividende annuel brut pour 2025 de € 0,50 par action, à verser en mai 2026



Déclaration de Bart Sap, CEO

« 2025 a été une année charnière pour Umicore. Avec le lancement de notre stratégie CORE, nous continuons à renforcer notre leadership dans nos activités de base tout en prenant les mesures nécessaires pour restaurer la valeur dans les activités de matériaux pour batteries. Dans un contexte mondial dynamique, nos équipes ont livré des résultats forts, illustrant un état d’esprit résolument orienté performance, une discipline stricte en matière d’allocation du capital et une excellence opérationnelle soutenue, le tout porté par un environnement favorable des prix des métaux. À l’aube de 2026, les récentes annonces du secteur mettent en évidence les défis croissants dans l’industrie des véhicules électriques. S’appuyant sur la discipline d’exécution démontrée en 2025, nous restons concentrés sur les leviers sous notre contrôle pour mener à bien notre stratégie, tout en naviguant la volatilité qui nous entoure. »





Structure organisationnelle

Dans le cadre de la mise à jour de la stratégie en mars 2025, Umicore a regroupé ses activités liées au marché des véhicules électriques (VE) au sein d’un même Business Group appelé Battery Materials Solutions, à compter de l’exercice 2025. Le Business Group Battery Materials Solutions est désormais composé de :

La business unit Battery Cathode Materials (anciennement le Business Group « Battery Materials »), qui englobe le développement, la fabrication et la commercialisation de matériaux cathodiques et de ses précurseurs pour les batteries lithium-ion, ainsi que les activités connexes de raffinage de produits chimiques au cobalt et au nickel.

La business unit Battery Recycling Solutions, qui faisait précédemment partie du Business Group Recycling.

Le Business Group Recycling est composé des business units Precious Metals Refining, Jewelry & Industrial Metals et Precious Metals Management. Dans ce communiqué, l’information financière 2024 a été retraitée conformément à la nouvelle structure du Business Group.

Performances des activités en 2025

L’année 2025 a marqué un tournant important pour Umicore. En mars, le Groupe a lancé la stratégie CORE afin de renforcer son leadership dans ses activités clés tout en exploitant davantage son fort potentiel de génération de liquidités. En parallèle, Umicore poursuit le repositionnement de l’activité Battery Cathode Materials afin de restaurer la valeur. La performance forte des activités clés et le déploiement efficace de la stratégie CORE soutiennent des résultats solides sur l’ensemble de l’exercice 2025.

Les revenus du Groupe atteignent € 3,6 milliards, en hausse de 3 % par rapport à 2024. L’EBITDA ajusté progresse de 11 % par rapport à 2024, passant à € 847 millions, avec une marge solide de 24,0%. L’EBIT ajusté atteint € 579 millions, en hausse de 21 % sur un an. Le Groupe maintient une discipline stricte du capital, avec des dépenses d'investissement limitées à € 310 millions en 2025. L’évolution positive des bénéfices d’une année à l’autre s’explique par une amélioration de la performance sous-jacente dans un environnement favorable des prix des métaux, renforcée par des mesures d’efficacité qui ont permis de compenser presque entièrement les effets négatifs liés aux effets de change défavorables et à l’inflation. Le Groupe clôture l’exercice avec un bilan solide, une dette nette de € 1,4 milliard (1,60x l’EBITDA sur les 12 derniers mois). Le ROCE atteint 15,7%, reflétant la progression des résultats et la discipline du capital.

En 2025, les revenus dans Battery Materials Solutions atteignent € 436 millions, soit 11 % de plus que l’année précédente. Cette hausse est portée par l’augmentation des revenus de Battery Cathode Materials, soutenue par de nouveaux programmes clients ainsi que par des compensations take-or-pay liées à des volumes contractuels non atteints, partiellement compensée par une baisse des revenus de raffinage. L’EBITDA ajusté du Business Group s’est établi à € -21 millions et l’EBIT ajusté à € -91 millions. Battery Cathode Materials a atteint le seuil de rentabilité au niveau de l’EBITDA ajusté, une amélioration sous-jacente 2 importante par rapport à l’année précédente. Cette évolution résulte de la croissance des revenus, d’un levier opérationnel renforcé et d’une base de coûts optimisée. Par ailleurs, la contribution négative de Battery Recycling Solutions recule nettement, grâce à une gestion rigoureuse des coûts.

En 2025, le Business Group Catalysis affiche une nouvelle fois une performance très solide. Les revenus atteignent € 1,668 million et sont similaires à ceux de 2024. Les revenus d'Automotive Catalysts restent conformes à ceux de 2024, malgré un marché automobile légèrement moins favorable. Les revenus de Fuel Cell and Stationary Catalysts ainsi que ceux de Precious Metals Chemistry restent stables. Les résultats du Business Group progressent, avec un EBITDA ajusté de € 450 millions (+4 %) et un EBIT ajusté de € 383 millions (+6 %), reflétant une performance sous-jacente durable, combinée à la mise en œuvre de mesures structurelles de réduction des coûts et à la poursuite de l'excellence opérationnelle.

Dans un environnement favorable des prix des métaux, les revenus du Business Group Recycling 3 progressent de 5 % par rapport à 2024, à € 947 millions. L'EBITDA ajusté atteint € 371 millions, stable sur un an, et l'EBIT ajusté à € 296 millions (+1 %). Les revenus de Precious Metals Refining restent stables, tandis que les résultats reculent sous l'effet (i) de la baisse des prix moyens des couvertures de métaux précieux et les métaux du groupe du platine (PGM), (ii) d'un mix d'approvisionnement moins favorable et (iii) d'inefficacités temporaires des processus. Les résultats de Jewelry & Industrial Metals bénéficient d'une demande forte dans un contexte de prix record des métaux précieux. Precious Metals Management exploite pleinement les conditions commerciales très favorables.

Les revenus de Specialty Materials atteignent € 558 millions en 2025, en hausse de 4 % sur un an. L'EBITDA ajusté du Business Group s'élève à € 108 millions, soit une hausse de 11 % par rapport à 2024. L'EBIT ajusté atteint € 76 millions (+16 %). Le léger recul des résultats de Metal Deposition Solutions est plus que compensé par la forte croissance d'Electro-Optic Materials, portée par une demande soutenue, ainsi que par des primes plus élevées sur les produits à base de cobalt au sein de Cobalt & Specialty Materials.



Perspectives 2026

S’appuyant sur la mise en œuvre de la stratégie CORE en 2025, le Groupe aborde l’exercice avec des fondamentaux renforcés. En maintenant sa focalisation sur la discipline du capital, la génération de liquidités et l’efficacité, Umicore anticipe de poursuivre la progression de ses objectifs stratégiques en 2026.

Au sein de Battery Materials Solutions, le Groupe continuera d’exécuter son plan à moyen terme visant à restaurer la valeur dans Battery Cathode Materials, tout en naviguant dans un environnement volatil et concurrentiel. Umicore continuera de se concentrer sur une allocation rigoureuse du capital et sur la valorisation de ses contrats clients assortis d’engagements take‑or‑pay, qui gagnent en importance dans un contexte de montée en puissance plus lente des volumes clients. L’activité reste axée sur un portefeuille de produits de haute qualité, tout en réduisant sa base de coûts et en explorant des partenariats tout au long de la chaîne de valeur. Dans Battery Recycling Solutions, les dépenses liées à l’optimisation technologique devraient rester globalement en ligne avec celles de 2025.

Le Business Group Catalysis devrait continuer à tirer parti de sa solide position de marché dans les applications de catalyseurs essence pour véhicules légers au sein d’Automotive Catalysts, même si la production mondiale de moteurs à combustion interne a atteint son pic. Dans ce contexte, Umicore continuera à renforcer la qualité et la résilience de ses résultats.

Les performances du Business Group Recycling devraient être soutenues par un environnement de prix des métaux toujours favorable, pour autant que la tendance actuelle se maintienne sur l’année. Combiné aux mesures d’efficacité en cours, cela devrait contribuer à compenser l’impact annuel de niveaux moyens de couverture moins élevés ainsi que l’arrêt programmé de maintenance de l’installation de raffinage.

Forte de sa solide performance en 2025, Umicore anticipe une dynamique commerciale soutenue dans Specialty Materials en 2026. Celle-ci devrait être portée par une demande robuste pour les produits au germanium, un environnement de prix du cobalt plus porteur et des gains d’efficacité continus.

Les coûts Corporate devraient augmenter quelque peu par rapport à 2025, principalement en raison de nouveaux investissements dans la digitalisation et les capacités en intelligence artificielle. Tout en maintenant une discipline stricte en matière d’allocation du capital, en particulier dans Battery Cathode Materials, les dépenses d’investissement devraient progresser par rapport à 2025, essentiellement sous l’effet d’investissements de croissance sélectifs dans les activités fondamentales. Au second semestre 2026, Umicore prévoit de prendre une décision finale d’investissement concernant l’expansion de son schéma hydrométallurgique propriétaire au sein de la business unit Precious Metals Refining. Le projet vise à augmenter la capacité en cuivre et en nickel, à réduire les temps de traitement des métaux du groupe du platine, à élargir encore la fenêtre de procédé via l’intégration d’un 18ème métal, le cobalt, et à accroître la production d’antimoine et d’étain. Parallèlement, le projet renforcera sa performance environnementale de référence.

Dans un contexte géopolitique dynamique qui continue à générer de l’incertitude dans plusieurs marchés finaux, le Groupe s’attend à rester résilient grâce à des bases solides, un portefeuille diversifié, un leadership technologique et un portefeuille de produits de haute qualité. Le modèle circulaire et multi-métaux d’Umicore constitue un différenciateur puissant et un ancrage essentiel dans un marché fragmenté, garantissant des chaînes d’approvisionnement indépendantes, sécurisées et durables pour les métaux critiques.





Profil d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 3,6 milliards (chiffre d’affaires de € 19,4 milliards) au cours du 2025.

1 Toute mention de revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments des revenus minorés de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li et Mn).

2 L’EBITDA ajusté 2024 intégrait des effets ponctuels positifs d’environ € 40 millions.

3 Il est à noter que le Business Group Recycling n’inclut plus la business unit Battery Recycling Solutions et est désormais composé des business units Precious Metals Refining, Jewelry & Industrial Metals et Precious Metals Management. Nous vous renvoyons à la section « Structure organisationnelle » du présent communiqué de presse pour de plus amples informations. Les revenus et bénéfices du Business Group pour 2024 ont été ajustés afin de tenir compte de ce changement.

