Umicore: Jaarresultaten 2025

Umicore Groep - belangrijkste hoogtepunten van het volledige boekjaar 2025

Robuuste vooruitgang in het kader van de implementatie van de CORE-strategie Sterke resultaten binnen de kernactiviteiten Ondersteund door Groeps-initiatieven rond operationele verbetering en gunstige metaalprijzen Uitvoering van het middellangetermijnplan in Battery Cathode Materials te midden van de uitdagingen in de EV‑industrie

Solide kerncijfers van de Groep per 31 december 2025 Inkomsten 1 van € 3,6 miljard Aangepaste EBITDA van € 847 miljoen en aangepaste EBITDA-marge van 24,0% Aangepaste EBIT van € 579 miljoen en aangepaste EBIT-marge van 16,5% Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 288 miljoen en aangepaste winst per aandeel van € 1,20 ROCE van 15,7% Totaal geregistreerd ongevallenpercentage (TRIR) voor eigen werknemers van 4,5 per 1 miljoen blootstellingsuren



Versterkte focus op kapitaalsdiscipline en prestatiegerichte cultuur Efficiëntiemaatregelen van € 100 miljoen, doelstelling bereikt Strikte kapitaalsdiscipline; investeringsuitgaven beperkt tot € 310 miljoen Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 849 miljoen en vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 524 miljoen Nettoschuld van € 1,4 miljard, wat overeenkomt met een nettoschuld / aangepaste EBITDA-ratio over de laatste 12 maanden van 1,60x Optimalisatie van het bedrijfsmodel voor goudraffinage, via de verkoop en daaropvolgende lease-in van permanent aangehouden goudvoorraden, met creatie van aanzienlijke waarde als resultaat

Voorgesteld bruto jaarlijks dividend voor 2025 van € 0,50 per aandeel, uit te betalen in mei 2026



Citaat van Bart Sap, CEO

“2025 was een kanteljaar voor Umicore. Met de lancering van onze CORE strategie hebben we onze leiderspositie in onze kernactiviteiten verder versterkt, terwijl we noodzakelijke stappen hebben gezet om waarde te herstellen binnen de batterijmaterialen activiteiten. In een dynamische globale context hebben onze teams sterke resultaten geleverd, ondersteund door strikte kapitaalsdiscipline, operationele uitmuntendheid en een gunstige prijsomgeving voor metalen. Nu we 2026 aanvangen, benadrukken recente aankondigingen uit de sector de toenemende uitdagingen voor de EV industrie. Voortbouwend op de executiediscipline die we in 2025 hebben getoond, blijven we ons richten op de hefbomen die binnen onze controle liggen om onze strategie te realiseren, terwijl we de volatiliteit rondom ons blijven navigeren.”

Rapporteringsstructuur

In het kader van de strategie-update van maart 2025 heeft Umicore haar EV-gerelateerde activiteiten gegroepeerd in één Business Group Battery Materials Solutions, met ingang van het boekjaar 2025. De Business Group Battery Materials Solutions bestaat nu uit:

De business unit Battery Cathode Materials (voorheen de Business Group ‘Battery Materials’), die instaat voor de ontwikkeling, productie en commercialisering van kathodematerialen en hun precursoren voor lithium‑ionbatterijen, evenals de gerelateerde raffinage‑activiteiten van cobalt‑ en nikkelchemicaliën.

De business unit Battery Recycling Solutions, die voordien deel uitmaakte van de Business Group Recycling.

De Business Group Recycling omvat de business units Precious Metals Refining, Jewelry & Industrial Metals en Precious Metals Management. In dit persbericht is de financiële rapportering voor 2024 aangepast aan de nieuwe structuur van de Business Groups.



Bedrijfsresultaten in 2025

2025 betekende een belangrijk keerpunt voor Umicore. In maart lanceerde de Vennootschap haar CORE-strategie, die erop gericht is haar leiderschap in de kernactiviteiten te versterken en hun sterke potentieel voor kasstroomgeneratie verder te ontsluiten. Daarnaast wordt Battery Cathode Materials gepositioneerd voor waardeherstel. De combinatie van sterke resultaten in de kernactiviteiten en de succesvolle implementatie van de CORE-strategie leidde tot sterke resultaten in 2025. Dankzij de uitstekende prestaties in de kernactiviteiten en de succesvolle implementatie van de CORE-strategie realiseerde Umicore solide resultaten in 2025.

De inkomsten van Umicore bedroegen € 3,6 miljard, een stijging met 3 % tegenover 2024. De aangepaste EBITDA steeg met 11 % tot € 847 miljoen met een solide marge van 24,0%. De aangepaste EBIT bedroeg € 579 miljoen, een stijging met 21 % jaar-op-jaar. De kapitaalsdiscipline bleef strikt. De investeringsuitgaven bleven beperkt tot € 310 miljoen in 2025. De positieve winstontwikkeling jaar-op-jaar werd voornamelijk gedreven door een verbeterde onderliggende prestatie in een gunstige prijsomgeving voor metalen, gestimuleerd door efficiëntiemaatregelen die de negatieve effecten van ongunstige wisselkoersschommelingen en inflatie bijna volledig hebben gecompenseerd. De Groep behield een sterke balans en sloot het jaar af met een nettoschuld van € 1,4 miljard (1,60x EBITDA over de laatste 12 maanden). De ROCE bedroeg 15,7%, in lijn met de eerder genoemde hogere winst en kapitaalsdiscipline.

In 2025 stegen de inkomsten binnen Battery Materials Solutions tot € 436 miljoen, een stijging met 11% tegenover vorig jaar. Deze groei werd voornamelijk gedreven door hogere inkomsten in Battery Cathode Materials, dankzij nieuwe klantenprogramma’s en take-or-pay-compensatie voor contractuele volumetekorten, deels gecompenseerd door lagere raffinage-inkomsten. De aangepaste EBITDA van de Business Group bedroeg € -21 miljoen en de aangepaste EBIT kwam uit op € -91 miljoen. Battery Cathode Materials realiseerde een break-even aangepaste EBITDA, een belangrijke onderliggende 2 verbetering ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van hogere inkomsten, een verbeterde operationeel hefboomeffect en een geoptimaliseerde kostenbasis. Daarnaast daalde de negatieve resultaatbijdrage van Battery Recycling Solutions aanzienlijk, dankzij een strikte kostenbeheersing.

In 2025 realiseerde de Business Group Catalysis opnieuw een sterke prestatie. De inkomsten bedroegen € 1.668 miljoen, in lijn met 2024. De inkomsten van Automotive Catalysts bleven in lijn met 2024, ondanks een iets minder gunstige automarkt. De inkomsten voor Fuel Cell & Stationary Catalysts en Precious Metals Chemistry bleven stabiel. De winst van de Business Group nam toe, met een aangepaste EBITDA van € 450 miljoen (+4%) en een aangepaste EBIT van € 383 miljoen (+6%), een weerspiegeling van een aanhoudend sterke onderliggende prestatie in combinatie met structurele kostenmaatregelen en voortdurende operationele uitmuntendheid.

In een gunstige metaalprijsomgeving stegen de inkomsten van de Business Group Recycling tot € 947 miljoen, 5% hoger dan het vorige jaar. De aangepaste EBITDA bedroeg € 371 miljoen, stabiel ten opzichte van vorig jaar, en de aangepaste EBIT kwam uit op € 296 miljoen (+1%). Binnen Precious Metals Refining bleven de inkomsten stabiel, terwijl de winst lager uitviel door verlaagde gemiddelde afgedekte prijzen voor edelmetalen en platinagroepmetalen, een iets minder gunstige aanvoermix en tijdelijke procesinefficiënties. De resultaten van Jewelry & Industrial Metals profiteerden van een sterke vraag in een context van historisch hoge edelmetaalprijzen. Precious Metals Management kon uitstekend inspelen op een bijzonder gunstig handelsklimaat.

tot € 947 miljoen, 5% hoger dan het vorige jaar. De aangepaste EBITDA bedroeg € 371 miljoen, stabiel ten opzichte van vorig jaar, en de aangepaste EBIT kwam uit op € 296 miljoen (+1%). Binnen Precious Metals Refining bleven de inkomsten stabiel, terwijl de winst lager uitviel door verlaagde gemiddelde afgedekte prijzen voor edelmetalen en platinagroepmetalen, een iets minder gunstige aanvoermix en tijdelijke procesinefficiënties. De resultaten van Jewelry & Industrial Metals profiteerden van een sterke vraag in een context van historisch hoge edelmetaalprijzen. Precious Metals Management kon uitstekend inspelen op een bijzonder gunstig handelsklimaat. De inkomsten binnen Specialty Materials bedroegen € 558 miljoen in, een stijging met 4% op jaarbasis. De aangepaste EBITDA van de Business Group bedroeg € 108 miljoen, een stijging met 11% ten opzichte van 2024. De aangepaste EBIT kwam uit op € 76 miljoen (+16%). Hoewel Metal Deposition Solutions een lichte winst daling noteerde, werd dit ruim gecompenseerd door een significante groei in de resultaten van Electro-Optic Materials, gedreven door sterke vraag, in combinatie met hogere premies voor kobaltproducten binnen Cobalt & Specialty Materials.



Vooruitzichten 2026

Voortbouwend op de implementatie van de CORE-strategie in 2025, start de Groep het jaar vanuit een sterkere positie. Door de blijvende focus op kapitaalsdiscipline, kasstroomgeneratie en efficiëntie verwacht Umicore in 2026 verdere vooruitgang te boeken in de realisatie van haar strategische doelstellingen.

Binnen Battery Materials Solutions zal de Vennootschap haar middellangetermijnplan blijven uitvoeren om waarde te herstellen binnen Battery Cathode Materials, terwijl zij een volatiele en competitieve markt blijft navigeren. Umicore blijft focussen op een rigoureuze kapitaalsallocatie en het benutten van klantencontracten met take‑or‑pay-verplichtingen, die aan belang winnen in het licht van een trager dan verwacht opschalen van klantvolumes. De business blijft zich inzetten voor een hoogwaardig productportfolio, het verder verlagen van de kostenbasis en het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden in de waardeketen. Binnen Battery Recycling Solutions wordt verwacht dat de uitgaven voor technologie‑optimalisatie globaal in lijn zullen liggen met 2025.

Voor de Business Group Catalysis wordt verwacht dat zij verder zal profiteren van haar sterke marktpositie in katalysatortoepassingen voor lichte benzinevoertuigen binnen Automotive Catalysts, ook nu de wereldwijde productie van verbrandingsmotoren haar piek heeft bereikt. In deze context blijft Umicore inzetten op het versterken van de kwaliteit en de veerkracht van de resultaten.

De prestaties van de Business Group Recycling zullen naar verwachting ondersteund blijven door een gunstige metaalprijsomgeving, op voorwaarde dat de huidige trend zich gedurende het jaar doorzet. Samen met voortdurende efficiëntiemaatregelen zou dit moeten helpen om de jaar-op-jaareffecten van lagere gemiddelde afdekkingsprijzen en de geplande onderhoudsstilstand in de smelter te compenseren.

Voortbouwend op de solide prestaties in 2025 verwacht Umicore in 2026 een aanhoudende omzetgroei binnen Specialty Materials. Deze evolutie wordt ondersteund door een sterke vraag naar germaniumproducten, een gunstigere prijsomgeving voor kobalt en verdere efficiëntiewinsten.

De Corporate kosten zullen naar verwachting licht stijgen ten opzichte van 2025, voornamelijk door bijkomende investeringen in digitalisering en artificiële-intelligentiecapaciteiten. Terwijl Umicore de strikte kapitaalsdiscipline voortzet, in het bijzonder binnen Battery Cathode Materials, zullen de investeringsuitgaven toenemen tegenover 2025, voornamelijk gedreven door selectieve groeiprojecten in de kernactiviteiten. In de tweede jaarhelft van 2026 verwacht Umicore een finale investeringsbeslissing te nemen over de uitbreiding van haar eigen hydrometallurgische flowsheet binnen de business unit Precious Metals Refining. Het project beoogt een verhoging van de koper- en nikkelcapaciteit en kortere doorlooptijden voor platina-groepmetalen. Daarnaast zal het de procesflexibiliteit verder uitbreiden via de toevoeging van een achttiende metaal, kobalt, en een hogere output voor antimoon en tin mogelijk maken. Tegelijkertijd zal het project de toonaangevende milieuprestaties verder versterken.

Ondanks een dynamische geopolitieke context die onzekerheid blijft creëren in verschillende eindmarkten, verwacht de Groep veerkrachtig te blijven dankzij haar sterke fundamenten, gediversifieerde portfolio, technologische leiderschap en hoogwaardig productaanbod. Umicore’s circulaire, multi-metaalmodel blijft een krachtig onderscheidend element en een ankerpunt in een gefragmenteerde markt, dat onafhankelijke, veilige en duurzame toeleveringsketens voor kritieke metalen verzekert.









1 Alle verwijzingen naar inkomsten in dit document betreffen inkomsten exclusief metalen (d.w.z. alle inkomstenelementen min de waarde van volgende aangekochte metalen: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li en Mn).

2 De aangepaste EBITDA van 2024 omvatte eenmalige positieve effecten voor ongeveer € 40 miljoen.

3 Opmerking: de business unit Battery Recycling Solutions maakt niet langer deel uit van de Business Group Recycling, die voortaan bestaat uit de business units Precious Metals Refining, Jewelry & Industrial Metals en Precious Metals Management. Voor meer informatie verwijzen we naar de sectie ‘Rapporteringsstructuur’ in dit persbericht. De inkomsten en de winst van de Business Group voor de eerste helft van 2024 werden aangepast in lijn met die wijziging.

