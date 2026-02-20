COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN annonce la suspension temporaire du cours de ses actions sur Euronext Paris et de ses obligations sur Euronext Access Paris

Communiqué de presse

Lesquin, 20 février 2026, 7H30

BIGBEN annonce la suspension temporaire du cours de ses actions sur Euronext Paris et de ses obligations sur Euronext Access Paris





Lesquin, le 20 février 2026, Bigben Interactive (la « Société ») annonce avoir demandé à Euronext Paris la suspension temporaire du cours de ses actions sur le marché réglementé Euronext Paris (ISIN : FR0000074072) et de ses obligations échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon sur le marché Euronext Access Paris (ISIN FR0014001WC2) à compter de l’ouverture des marchés ce jour.





Le 17 février 2026, la Société annonçait qu'en raison du refus inattendu et tardif de son pool bancaire de donner suite à l’avis de tirage qui lui avait été adressé dans le cadre du refinancement partiel de ses obligations échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon (les « Obligations »), la Société se trouvait dans l'impossibilité de procéder au remboursement partiel de l'encours des Obligations d’un montant d’environ 43 millions d’euros prévu initialement le 19 février 2026.

Au regard des difficultés financières rencontrées par la Société face à cette situation, en particulier sur sa situation de trésorerie, la Société a immédiatement initiée des discussions avec ses principaux créanciers et partenaires financiers afin de lui permettre d’assurer la continuité de son exploitation et de restructurer sa dette, notamment obligataire. La Société envisage de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l’égide du tribunal de commerce.

Au regard de ce qui précède, la Société annonce avoir demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension du cours de ses actions (FR0000074072), et de ses Obligations (FR0014001WC2) à compter de l’ouverture des marchés ce jour. Il a également été décidé de suspendre le contrat de liquidité sur le titre Bigben Interactive.

La suspension sera effective jusqu’à nouvelle communication publiée par la Société attendue dans les prochains jours.





