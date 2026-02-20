Henriette Mersebach fratræder som forskningsdirektør i ALK

ALK (ALKB:DC / Nasdaq Copenhagen: ALK B) har i dag meddelt, at Henriette Mersebach fratræder som Executive Vice President, Research and Development, og som medlem af direktionen med virkning fra 23. februar 2026. Det er aftalt, at hun bistår med overlevering efter behov.

Efter gensidig aftale har den administrerende direktør, bestyrelsen og Henriette Mersebach aftalt, at nu er det rette tidspunkt at udpege en ny forskningsdirektør med en anden profil for at styrke ALK’s innovationsindsats under Allergy+-strategien. Formålet er at balancere vækst i kerneforretningen med udvidelse til nærtliggende terapiområder gennem den interne pipeline, eksterne partnerskaber og forretningsudvikling.

Alle igangværende kliniske udviklingsprogrammer fortsætter uændret.

Administrerende direktør Peter Halling siger: “På vegne af bestyrelsen og ALK takker jeg Henriette for hendes indsats gennem de seneste tre år. Hun og hendes team har sikret vigtige myndighedsgodkendelser – herunder til vores pædiatriske behandlinger – og, blandt andre resultater, sikret fremdrift i peanutallergi-programmet. Vi følger planen for de kortsigtede mål i Allergy+-strategien, som er gengivet i dagens årsrapport. Når vi går ind i næste fase, mener vi, at en ny leder med en anden profil er det rette skridt for at videreudvikle vores innovationsstrategi.”

ALK har indledt søgeprocessen efter en ny forskningsdirektør. Samtidig er Henrik Jacobi, ALK’s tidligere forskningsdirektør, udpeget til særlig rådgiver for CEO og ledelsen (ALK’s Executive Leadership Team) og vil bistå med videreudviklingen af ALK's innovationsmodel og andre videnskabelige projekter.

