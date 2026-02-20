MT Højgaard Holding A/S: Konsolidering skaber stærkt fundament

ÅRETS RESULTATER

MT Højgaard Holding-koncernen leverede stabil drift og produktion i 2025 og konsoliderede de senere års stærke resultater. Udviklingen levede op til forventningerne til hele året.

Omsætningen faldt 4% til 10,2 mia. kr. (forventet: 10-10,5 mia. kr.) efter afslutning af større projekter og indledende arbejde på store, flerårige projekter med lav omsætning i opstarten.

Driftsresultatet (EBIT) faldt 12% til 429 mio. kr. (forventet: 400-450 mio. kr.) efter stabil indtjening på løbende anlægs-, nybyggeri-, renoverings- og serviceopgaver. Udviklingen skyldes væsentligst engangsavancer fra grundsalg for 56 mio. kr. i 2024.

I 2025 var de fortsættende aktiviteters resultat efter skat 313 mio. kr. (2024: 357 mio. kr.).

Nettoresultatet steg 42% til 268 mio. kr. efter mindre tab på 45 mio. kr. (2024: 168 mio. kr.) i ophørende aktiviteter i forlængelse af salget og afviklingen af de internationale aktiviteter.

Pengestrømmene fra driften blev forbedret til 181 mio. kr. (2024: 25 mio. kr.) drevet af udviklingen i de ophørende aktiviteter.

På baggrund af de gode resultater og forbedringen af soliditetsgraden foreslår bestyrelsen et udbytte på 10 kr. per aktie svarende til 29% af årets resultat.

ORDREINDGANG OG ORDREPORTEFØLJE

I 2025 steg ordreindgangen efter solid fremgang i begge forretningsenheder og på tværs af koncernens strategiske fokusområder med en bred fordeling fra mindre opgaver til store, komplekse projekter med længere tidshorisont.

Indgangen af endelige, ubetingede ordrer steg 15% til 10,3 mia. kr., og forretningsenhederne vandt derudover ordrer for 8,5 mia. kr., der først vil indgå, når de kontraheres endeligt.

Koncernens samlede ordreportefølje voksede 24% til et historisk højt niveau på 24,2 mia. kr. Porteføljen udgøres af endelige, ubetingede ordrer for 11,9 mia. kr. og vundne, men endnu ikke kontraherede ordrer for op til 8,5 mia. kr. samt fremtidige opgaver i byggepartnerskaber med en skønnet værdi på 3,3 mia. kr. og ordrer i joint ventures for 0,5 mia. kr.

FORVENTNINGER TIL 2026

I 2026 forventer koncernen at levere omsætning og driftsresultat på samme niveau som i 2025 som følge af fasningen af ordreporteføljen, hvor flere store, faseopdelte projekter først for alvor vil bidrage fra 2027-28, når de går i produktion.

Omsætningen ventes at blive 10,0-10,5 mia. kr. med størst vægt i årets sidste måneder.

Driftsresultatet (EBIT) ventes at blive 400-450 mio. kr. efter stabilisering af indtjeningen i MT Højgaard Danmark og forbedring i Enemærke & Petersen.

For femte år i træk er der basis for fremgang i nettoresultatet efter fald i de finansielle udgifter som følge af tilbagebetalingen af det ansvarlige lån fra Knud Højgaards Fond i 2025 og markant lavere tab på ophørende aktiviteter efter salget af den sidste aktivitet i Grønland.

”Med regnskabet for 2025 binder vi en sløjfe om ”Vi bygger på”-strategien, som har sat rammerne for udviklingen siden 2022. Vi har skabt solid og lønsom organisk vækst, mens vi samtidig har gennemført en række tilpasninger af porteføljen. Vi skal kort og godt bygge videre i 2026-2028, hvor vi vil videreføre vores strategiske fokusområder og udnytte attraktive muligheder i markedet med en ambition om at overgå markedsudviklingen og holde fast i vores byggefaglighed og finansielle disciplin,” siger CEO Rasmus Untidt.

Kontakt

Henvendelse til CEO Rasmus Untidt og CFO Dennis Nørgaard på tlf. +45 31 21 68 72.

Rasmus Untidt og Dennis Nørgaard præsenterer årsrapporten på en telekonference den 20. februar 2026 kl. 10.00 (CET). Telekonferencen afholdes på engelsk og kan følges her.

