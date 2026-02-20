KH Group Oyj

Lehdistötiedote 20.2.2026 klo 9.15

Tuomas Myllynen KH-Koneiden toimitusjohtajaksi

Suomen johtava konekauppa, KH-Koneet, on nimittänyt Tuomas Myllysen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Nimitys ajankohtaistui, kun yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja ja toinen perustaja Teppo Sakari ilmoitti viime kesänä hallitukselle jättävänsä tehtävän vuoden 2026 aikana ja jatkavansa tämän jälkeen yhtiön neuvonantajana. Myllynen aloittaa yhtiön palveluksessa viimeistään 1.8.2026.

Tuomas Myllynen on aikaisemmin toiminut pitkään johtotehtävissä Cramolla ja hän siirtyy KH-Koneiden palvelukseen Cramon maajohtajan tehtävästä. Koulutukseltaan Myllynen on diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä korkeakoulusta.

"KH-Koneilla on pitkät ja vahvat perinteet Suomen parhaana konekauppana. On suuri kunnia päästä osaksi yhtiön tarinaa ja työskentelemään yhdessä alan parhaiden ammattilaisten kanssa. Tavoitteeni on kirkas: Haluamme olla asiakkaillemme jatkossakin se kaikkein luotettavin kumppani ja henkilöstöllemme työpaikka, jossa teemme töitä yhdessä samaan suuntaan jokaista kuunnellen ja arvostaen. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa viemään KH-Koneet kohti seuraavia onnistumisia", toteaa Myllynen.

KH GROUP OYJ

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898

Jakelu:

keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

KH-Koneet on Pohjoismaiden johtavia rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittajia. Yhtiö myy ja vuokraa kokonaisvaltaisesti laitteita, varusteita ja palveluita maanrakennuksen, kiinteistöhuollon ja materiaalinkäsittelyn tarpeisiin. KH-Koneiden edustamia merkkejä ovat muun muassa Kobelco, Kramer, Wacker Neuson, Yanmar, Ljungby Maskin ja Pronar.

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.