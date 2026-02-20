RÉSULTATS ANNUELS 2025 : UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE POUR MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

En 2025, Mobilize Financial Services affiche une activité commerciale[1] en progression, marquée par une croissance du montant des nouveaux financements de 3,3%, qui atteignent 22,3 milliards d’euros.



Mobilize Financial Services affiche un résultat avant impôts de 1 181 millions d’euros.



Cette solide performance annuelle témoigne de l’efficacité de la gestion opérationnelle de Mobilize Financial Services et du dynamisme commercial des marques de Renault Group et de ses partenaires.







INDICATEURS CLÉS







Performance commerciale







Le montant des nouveaux financements progresse de 3,3% par rapport à 2024.

Le volume de dossiers financés est en légère progression par rapport à 2024 (+1,7%).

Le taux d’intervention sur les véhicules électrifiés est de 46,6% à fin 2025 soit 8,1 point supérieur par rapport au taux d’intervention sur les autres types de motorisation.

Le taux d’intervention, toutes motorisations confondues, s’élève à 41,1% et reste stable (0,2 point de progression).

Dans un marché en progression, le portefeuille de leasing opérationnel est en hausse de 4,11% par rapport à 2024.

Mobilize Financial Services a vendu 3,6 millions de contrats de services et d’assurances sur l’année 2025, en baisse de 2,3% par rapport à l’année 2024 avec un recentrage sur les services à plus forte valeur ajoutée.



Performance financière







Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 2 224 millions d’euros, en progression de 2,7% par rapport à 2024.

Le résultat avant impôts s’établit à 1 181 millions d’euros, contre 1 179 millions d’euros à fin décembre 2024.

Les frais de fonctionnement s’établissent à 747 millions d’euros pour atteindre 1,26% des Actifs Productifs Moyens (APM) [2] , soit une amélioration de 4 points de base par rapport à 2024.

, soit une amélioration de 4 points de base par rapport à 2024. Le coût du risque total s’établit à 0,36% des APM en 2025 contre 0,31% en 2024.

En fin d’année, les actifs nets à fin [3] atteignent 64 milliards d’euros contre 61 milliards d’euros en 2024.

atteignent 64 milliards d’euros contre 61 milliards d’euros en 2024. L’activité de collecte d’épargne s’est montrée compétitive en termes de coût de la ressource collectée et s'établit à fin 2025 à 29,9 milliards d’euros.



Patrick Claude, Président du Conseil d'administration de RCI Banque S.A. : « Les résultats de Mobilize Financial Services illustrent la solidité de son modèle dans un environnement incertain. En tant qu’acteur financier clé de Renault Group et de ses partenaires, Mobilize Financial Services soutient pleinement la dynamique commerciale du Groupe et crée toujours plus de valeur pour nos clients. Le renouvellement de notre partenariat avec Nissan ainsi que notre collaboration avec Geely au Brésil nous permettent de contribuer à la stratégie partenariale du Groupe et créent de nouvelles perspectives de développement.»











Martin Thomas, Directeur Général de Mobilize Financial Services : « Nos résultats confirment la solidité de notre stratégie au service de Renault Group et de ses partenaires. Ils reposent notamment sur des progressions commerciales historiques dans plusieurs pays, démontrant la dynamique et la pertinence de nos offres. Nous renforçons également la fidélisation, portée par une meilleure couverture des segments électrique et hybride, tandis que la maîtrise du coût du risque demeure un pilier essentiel de notre performance. Ces avancées soutiennent pleinement notre ambition d’offrir des solutions toujours plus adaptées et d’accompagner durablement la croissance de Renault Group ».











UNE PERFORMANCE COMMERCIALE 2025 [4] EN LIGNE AVEC LA DYNAMIQUE DES MARQUES DU GROUPE



Mobilize Financial Services voit le montant de ses nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) progresser de 3,3% par rapport à l’année 2024 pour s’établir à 22,3 milliards d’euros, grâce à la croissance des immatriculations de Renault Group, Nissan et Mitsubishi et à la hausse des montants moyens financés. L’activité de nouveaux financements se situe à un niveau légèrement supérieur aux niveaux pré-covid. Mobilize Financial Services a financé 1 270 556 dossiers sur l’année 2025, volume en légère progression par rapport à 2024 (+1,7%).



Le taux d’intervention, toutes motorisations confondues, s’élève à 41,1% en 2025, en hausse de 0,2 point par rapport à 2024. Le taux d’intervention sur les véhicules électrifiés est de 46,6%, supérieur de 8,1 points par rapport aux autres types de motorisation. Mobilize Financial Services a également accompagné Renault dans la démocratisation de la mobilité électrique, en jouant un rôle structurant dans le dispositif de leasing Social en 2025. Proposée à partir de 120 € par mois sans apport, la Renault 5 E-Tech électrique s’est imposée comme le modèle le plus plébiscité par les ménages éligibles.



Mobilize Financial Services a vendu 3,6 millions de contrats de services et d’assurances à fin 2025, en baisse de 2,3% par rapport à 2024.







En 2025, la dynamique commerciale s’est notamment appuyée sur le déploiement et l’adaptation de plusieurs offres d’assurance sur les marchés clés. Ces évolutions traduisent une approche pragmatique, centrée sur les usages et les besoins des clients. En Allemagne, de nouveaux produits couvrant la protection du conducteur et les frais de remise en état des véhicules en fin de leasing ont été lancés. En France, l’offre d’assurance automobile pour les clients particuliers a été relancée, et l'offre d'extension de garantie pour véhicules d'occasion "Garantie 5/5" a rencontré un fort succès.







L’activité financement de véhicules d’occasion affiche un léger recul de 0,7% par rapport à l’année 2024 avec 308 614 dossiers financés.







Mobilize Financial Services poursuit son déploiement d’offres de location longue durée (LLD) en partenariat avec son réseau de concessionnaires. En 2025, Mobilize Lease&Co a financé 243 416 contrats de leasing opérationnel pour des clients particuliers et professionnels, et a atteint une flotte sous gestion de 657 760 véhicules, représentant une croissance de 4,1% par rapport à l’année 2024.



Le déploiement progressif de nouvelles méthodes de gestion de la relation client dans plusieurs pays contribue au renforcement de la fidélisation des clients des marques du Groupe. Cette approche, fondée sur une meilleure connaissance des parcours et des usages, soutient l’évolution positive du Net Promoter Score (NPS). Mobilize Financial Services a ainsi atteint un niveau de recommandation client élevé avec un NPS[5] à + 60, représentant une hausse d’un point par rapport à septembre 2024, date de la précédente édition de ce baromètre.







UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE ROBUSTE QUI CONFIRME LA SOLIDITÉ DU MODÈLE DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES







En 2025, les actifs nets atteignent 64 milliards d’euros contre 61 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 4,9 % par rapport à l’année précédente.



Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 2 224 millions d’euros. La progression s’établit à 2,7% par rapport à 2024. Celle-ci résulte principalement de la croissance des encours et de l’amélioration de la marge financière, malgré l’impact négatif d’une provision complémentaire de -222 millions d’euros liée aux commissions automobiles au Royaume‑Uni.







La contribution au PNB des activités de services représente 31% en 2025.







La politique de refinancement de Mobilize Financial Services s’est montrée particulièrement dynamique. Elle s’appuie notamment sur une activité de collecte d’épargne lancée en 2012, déployée initialement sur six marchés – France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Espagne et Pays-Bas. En 2025, le groupe a procédé à l’élargissement de sa base de collecte en déployant ses activités en Pologne, où une offre de dépôts à vue ainsi que de dépôts à terme est désormais proposée.







L’activité de collecte d’épargne s’est montrée compétitive en termes de coût de la ressource collectée, confirmant son statut de levier structurant de diversification des sources de refinancement du Groupe. Les encours d’épargne collectée s’établissent à 29,9 milliards d’euros.







Les frais de fonctionnement s’élèvent à 747 millions d’euros, en hausse de 20 millions d’euros par rapport à 2024. Cette hausse s’explique par des éléments non récurrents spécifiques qui ont positivement impacté les frais de fonctionnement en 2024. Ils représentent 1,26% des Actifs Productifs Moyens (APM), en amélioration de 4 points de base par rapport à 2024.



Le coût du risque total est particulièrement maîtrisé. Il s’établit en effet à 0,36% de l’APM à fin 2025, contre 0,31% à la même date en 2024. Celui‑ci reste en ligne avec les niveaux moyens historiques.







Le résultat avant impôts s’établit ainsi à 1 181 millions d’euros contre 1 179 millions d’euros en 2024.







MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, PLUS DE 4 000 COLLABORATEURS ENGAGÉS POUR FAIRE DU FINANCEMENT UN LEVIER D’ACCÈS A LA MOBILITÉ







Mobilize Financial Services poursuit quatre priorités stratégiques :







Des offres basées sur l’usage tout au long du cycle de vie du véhicule pour répondre à l’évolution des besoins de mobilité des clients particuliers et professionnels. Mobilize Financial Services poursuit le développement des offres fidélisantes de location longue durée pour véhicules neufs et véhicules d’occasion.

pour répondre à l’évolution des besoins de mobilité des clients particuliers et professionnels. Mobilize Financial Services poursuit le développement des offres fidélisantes de location longue durée pour véhicules neufs et véhicules d’occasion. Des assurances et services adaptés aux nouveaux besoins de mobilité : Mobilize Financial Services renforce sa stratégie Assurances & Services en sécurisant ses revenus cœur de métier grâce à la refonte de ses offres historiques et à la diversification de son portefeuille avec de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée et une expérience client enrichie tout au long du cycle de vie du véhicule.

: Mobilize Financial Services renforce sa stratégie Assurances & Services en sécurisant ses revenus cœur de métier grâce à la refonte de ses offres historiques et à la diversification de son portefeuille avec de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée et une expérience client enrichie tout au long du cycle de vie du véhicule. L’évolution continue des systèmes d’information : Mobilize Financial Services continue d’investir pour transformer ses outils digitaux, pour bénéficier des derniers standards technologiques et d’une flexibilité accrue dans la gestion de ses activités.

: Mobilize Financial Services continue d’investir pour transformer ses outils digitaux, pour bénéficier des derniers standards technologiques et d’une flexibilité accrue dans la gestion de ses activités. L’excellence opérationnelle : le groupe apporte le plus grand soin à l’amélioration de son efficience, en favorisant la simplification et l’harmonisation de ses processus, au service de toutes ses activités.



Dans la poursuite de ces axes stratégiques, Mobilize Financial Services s’appuie sur deux leviers fondamentaux :



Consolider le pilotage de sa stratégie de développement durable, en cohérence avec la démarche ESG de Renault Group.

Gérer les risques et veiller à la conformité, partout dans le groupe, pour protéger ses clients et ses activités.