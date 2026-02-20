|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
|Le 20 février 2026
|RÉSULTATS ANNUELS 2025 :
UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE POUR MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
|En 2025, Mobilize Financial Services affiche une activité commerciale[1] en progression, marquée par une croissance du montant des nouveaux financements de 3,3%, qui atteignent 22,3 milliards d’euros.
Mobilize Financial Services affiche un résultat avant impôts de 1 181 millions d’euros.
Cette solide performance annuelle témoigne de l’efficacité de la gestion opérationnelle de Mobilize Financial Services et du dynamisme commercial des marques de Renault Group et de ses partenaires.
INDICATEURS CLÉS
Performance commerciale
Performance financière
Patrick Claude, Président du Conseil d'administration de RCI Banque S.A. : « Les résultats de Mobilize Financial Services illustrent la solidité de son modèle dans un environnement incertain. En tant qu’acteur financier clé de Renault Group et de ses partenaires, Mobilize Financial Services soutient pleinement la dynamique commerciale du Groupe et crée toujours plus de valeur pour nos clients. Le renouvellement de notre partenariat avec Nissan ainsi que notre collaboration avec Geely au Brésil nous permettent de contribuer à la stratégie partenariale du Groupe et créent de nouvelles perspectives de développement.»
Martin Thomas, Directeur Général de Mobilize Financial Services : « Nos résultats confirment la solidité de notre stratégie au service de Renault Group et de ses partenaires. Ils reposent notamment sur des progressions commerciales historiques dans plusieurs pays, démontrant la dynamique et la pertinence de nos offres. Nous renforçons également la fidélisation, portée par une meilleure couverture des segments électrique et hybride, tandis que la maîtrise du coût du risque demeure un pilier essentiel de notre performance. Ces avancées soutiennent pleinement notre ambition d’offrir des solutions toujours plus adaptées et d’accompagner durablement la croissance de Renault Group ».
UNE PERFORMANCE COMMERCIALE 2025 [4] EN LIGNE AVEC LA DYNAMIQUE DES MARQUES DU GROUPE
Mobilize Financial Services voit le montant de ses nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) progresser de 3,3% par rapport à l’année 2024 pour s’établir à 22,3 milliards d’euros, grâce à la croissance des immatriculations de Renault Group, Nissan et Mitsubishi et à la hausse des montants moyens financés. L’activité de nouveaux financements se situe à un niveau légèrement supérieur aux niveaux pré-covid. Mobilize Financial Services a financé 1 270 556 dossiers sur l’année 2025, volume en légère progression par rapport à 2024 (+1,7%).
Le taux d’intervention, toutes motorisations confondues, s’élève à 41,1% en 2025, en hausse de 0,2 point par rapport à 2024. Le taux d’intervention sur les véhicules électrifiés est de 46,6%, supérieur de 8,1 points par rapport aux autres types de motorisation. Mobilize Financial Services a également accompagné Renault dans la démocratisation de la mobilité électrique, en jouant un rôle structurant dans le dispositif de leasing Social en 2025. Proposée à partir de 120 € par mois sans apport, la Renault 5 E-Tech électrique s’est imposée comme le modèle le plus plébiscité par les ménages éligibles.
Mobilize Financial Services a vendu 3,6 millions de contrats de services et d’assurances à fin 2025, en baisse de 2,3% par rapport à 2024.
En 2025, la dynamique commerciale s’est notamment appuyée sur le déploiement et l’adaptation de plusieurs offres d’assurance sur les marchés clés. Ces évolutions traduisent une approche pragmatique, centrée sur les usages et les besoins des clients. En Allemagne, de nouveaux produits couvrant la protection du conducteur et les frais de remise en état des véhicules en fin de leasing ont été lancés. En France, l’offre d’assurance automobile pour les clients particuliers a été relancée, et l'offre d'extension de garantie pour véhicules d'occasion "Garantie 5/5" a rencontré un fort succès.
L’activité financement de véhicules d’occasion affiche un léger recul de 0,7% par rapport à l’année 2024 avec 308 614 dossiers financés.
Mobilize Financial Services poursuit son déploiement d’offres de location longue durée (LLD) en partenariat avec son réseau de concessionnaires. En 2025, Mobilize Lease&Co a financé 243 416 contrats de leasing opérationnel pour des clients particuliers et professionnels, et a atteint une flotte sous gestion de 657 760 véhicules, représentant une croissance de 4,1% par rapport à l’année 2024.
Le déploiement progressif de nouvelles méthodes de gestion de la relation client dans plusieurs pays contribue au renforcement de la fidélisation des clients des marques du Groupe. Cette approche, fondée sur une meilleure connaissance des parcours et des usages, soutient l’évolution positive du Net Promoter Score (NPS). Mobilize Financial Services a ainsi atteint un niveau de recommandation client élevé avec un NPS[5] à + 60, représentant une hausse d’un point par rapport à septembre 2024, date de la précédente édition de ce baromètre.
UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE ROBUSTE QUI CONFIRME LA SOLIDITÉ DU MODÈLE DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
En 2025, les actifs nets atteignent 64 milliards d’euros contre 61 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 4,9 % par rapport à l’année précédente.
Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 2 224 millions d’euros. La progression s’établit à 2,7% par rapport à 2024. Celle-ci résulte principalement de la croissance des encours et de l’amélioration de la marge financière, malgré l’impact négatif d’une provision complémentaire de -222 millions d’euros liée aux commissions automobiles au Royaume‑Uni.
La contribution au PNB des activités de services représente 31% en 2025.
La politique de refinancement de Mobilize Financial Services s’est montrée particulièrement dynamique. Elle s’appuie notamment sur une activité de collecte d’épargne lancée en 2012, déployée initialement sur six marchés – France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Espagne et Pays-Bas. En 2025, le groupe a procédé à l’élargissement de sa base de collecte en déployant ses activités en Pologne, où une offre de dépôts à vue ainsi que de dépôts à terme est désormais proposée.
L’activité de collecte d’épargne s’est montrée compétitive en termes de coût de la ressource collectée, confirmant son statut de levier structurant de diversification des sources de refinancement du Groupe. Les encours d’épargne collectée s’établissent à 29,9 milliards d’euros.
Les frais de fonctionnement s’élèvent à 747 millions d’euros, en hausse de 20 millions d’euros par rapport à 2024. Cette hausse s’explique par des éléments non récurrents spécifiques qui ont positivement impacté les frais de fonctionnement en 2024. Ils représentent 1,26% des Actifs Productifs Moyens (APM), en amélioration de 4 points de base par rapport à 2024.
Le coût du risque total est particulièrement maîtrisé. Il s’établit en effet à 0,36% de l’APM à fin 2025, contre 0,31% à la même date en 2024. Celui‑ci reste en ligne avec les niveaux moyens historiques.
Le résultat avant impôts s’établit ainsi à 1 181 millions d’euros contre 1 179 millions d’euros en 2024.
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, PLUS DE 4 000 COLLABORATEURS ENGAGÉS POUR FAIRE DU FINANCEMENT UN LEVIER D’ACCÈS A LA MOBILITÉ
Mobilize Financial Services poursuit quatre priorités stratégiques :
Dans la poursuite de ces axes stratégiques, Mobilize Financial Services s’appuie sur deux leviers fondamentaux :
|À propos de Mobilize Financial Services
À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a plus de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.
Implanté dans 35 pays, et comptant plus de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2025 et vendu 3,6 millions de contrats de services. À fin décembre 2025, les actifs productifs moyens sont de 59,3 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 181 millions d’euros.
Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin décembre 2025, le montant net des dépôts collectés représente 30 milliards d’euros soit 46,9 % des actifs nets de l’entreprise.
Les comptes consolidés de RCI Banque Groupe et les comptes sociaux de RCI Banque S.A. au 31 décembre 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 11 février 2026. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ont été́ substantiellement effectuées. Les rapports d’audit relatifs à la certification de ces comptes consolidés seront émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins de publication du Rapport Financier Annuel 2025 au format ESEF. Le rapport d’activité « 6 pages » avec l’analyse des résultats financiers de 2025 et les comptes consolidés non certifiés sont disponibles sur www.mobilize-fs.com dans les rubriques « Rapport d’Activité » et « Rapports Financiers » de la page « Finance ».
Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/
[1] Hors sociétés mises en équivalence
[2] Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. Pour la clientèle, il s’agit de la moyenne des actifs productifs à la fin de mois. Pour le réseau, il s’agit de la moyenne des actifs productifs journaliers.
[3] Actifs nets à fin = Encours net total à fin + Opérations de location opérationnelle nettes d’amortissements et de provisions.
[4] Les contrats d’affacturage sur les sociétés de location courte durée ont été exclus à partir de 2025. Ces contrats représentaient 33K contrats en 2024, soit un impact positif de 1,5 point sur les taux de pénétration. Un proforma a été réalisé sur les chiffres de 2024.
[5] Le Net Promoter Score (NPS) est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une entreprise, un produit ou un service à un ami ou à un collègue à 9 ou 10 ("promoteurs") moins le pourcentage évaluant cette probabilité à 6 ou moins ("détracteurs") sur une échelle de 0 à 10.
