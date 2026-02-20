Anmodning om ophør af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Der anmodes om ophør af suspension for afdelinger/andelsklasser nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasseISIN-kode OMX Identifikation
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDK0010207141DKIFJIX
Nye Markeder, klasse DKK dDK0015710602DKINYM
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDK0060042026DKINMAKK
Nye Markeder 2, klasse DKK dDK0060080380DKINM2

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring


