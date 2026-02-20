Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Anmodning om ophør af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
Der anmodes om ophør af suspension for afdelinger/andelsklasser nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest:
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN-kode
|OMX Identifikation
|Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
|DK0010207141
|DKIFJIX
|Nye Markeder, klasse DKK d
|DK0015710602
|DKINYM
|Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK
|DK0060042026
|DKINMAKK
|Nye Markeder 2, klasse DKK d
|DK0060080380
|DKINM2
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring