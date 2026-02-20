Kreditbanken A/S: Indkaldelse til generalforsamling
| Source: Kreditbanken A/S Kreditbanken A/S
Regnskabsmeddelelse for 2025 Overskud på 202,2 mio. kr. før skat Kreditbanken har i 2025 realiseret et resultat før skat på 202,2 mio. kr. Resultatet svarer til den præcisering af forventningen til...
Kreditbanken: Kreditbanken præciserer forventningen til resultatet for 2025 og melder ud om forventningen til 2026 Vedhæftet fil 1 Meddelelse - 2026