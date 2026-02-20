Udtrækningsmeddelelse (CK95) - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

Udtrækningsmeddelelse (CK95)

I medfør af kapitalmarkedsloven § 24 offentliggør Nykredit Realkredit A/S hermed meddelelse om udtrækninger pr. den 20. februar 2026.

Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen. Oplysningerne findes også i excel-format i Nykredits obligationsdatabase på https://www.nykredit.com/en-gb/investor-relations/.

For yderligere informationer om dataformat og indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.



Spørgsmål kan rettes til head of investor relations Morten Bækmand Nielsen på tlf. 44 55 15 21.

Med venlig hilsen

Nykredit Realkredit A/S

