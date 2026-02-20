|Selskabsmeddelelse nr. 7 2026
|Danske Bank
Bernstorffsgade 40
1577 København V
Tlf. 45 33 44 00 00
16. februar 2026
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 7
Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 7 foretaget følgende transaktioner :
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|-
|-
|-
|9. februar 2026
|5,000
|341.2823
|1,706,411.50
|10. februar 2026
|5,000
|344.6047
|1,723,023.50
|11. februar 2026
|5,000
|339.9574
|1,699,787.00
|12. februar 2026
|5,000
|341.4677
|1,707,338.50
|13. februar 2026
|5,000
|329.0833
|1,645,416.50
|I alt akkumuleret i uge 7
|25,000
|339.2791
|8,481,977.00
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|25,000
|339.2791
|8,481,977.00
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.003% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70
|Nasdaq Copenhagen
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|9. februar 2026
|2,711
|341.3481
|925,394.70
|10. februar 2026
|4,005
|344.5276
|1,379,833.04
|11. februar 2026
|3,384
|340.1264
|1,150,987.74
|12. februar 2026
|2,232
|341.6981
|762,670.16
|13. februar 2026
|2,159
|328.7553
|709,782.69
|I alt akkumuleret i uge 7
|14,491
|340.1193
|4,928,668.33
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|14,491
|340.1193
|4,928,668.33
|CBOE Europe
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|9. februar 2026
|2,289
|341.2045
|781,017.10
|10. februar 2026
|995
|344.9154
|343,190.82
|11. februar 2026
|1,616
|339.6036
|548,799.42
|12. februar 2026
|2,768
|341.2820
|944,668.58
|13. februar 2026
|2,841
|329.3326
|935,633.92
|I alt akkumuleret i uge 7
|10,509
|338.1206
|3,553,309.84
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|10,509
|338.1206
|3,553,309.84
