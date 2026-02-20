Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 28 1115 - RIKB 38 0215

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKB 28 1115RIKB 38 0215
Greiðslu-og uppgjörsdagur 25.02.202625.02.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 2.9456.352
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 95,140/7,01099,000/6,620
Fjöldi innsendra tilboða 2017
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 5.0056.652
Fjöldi samþykktra tilboða 1615
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 1615
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 95,140/7,01099,000/6,620
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 95,230/6,97099,423/6,570
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 95,140/7,01099,000/6,620
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 95,181/6,99099,230/6,590
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 95,230/6,97099,423/6,570
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 95,050/7,05098,950/6,630
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 95,142/7,01099,217/6,600
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,701,05

GlobeNewswire

Recommended Reading