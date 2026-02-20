|Flokkur
|RIKB 28 1115
|RIKB 38 0215
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|25.02.2026
|25.02.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|2.945
|6.352
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,140
|/
|7,010
|99,000
|/
|6,620
|Fjöldi innsendra tilboða
|20
|17
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|5.005
|6.652
|Fjöldi samþykktra tilboða
|16
|15
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|16
|15
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|95,140
|/
|7,010
|99,000
|/
|6,620
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|95,230
|/
|6,970
|99,423
|/
|6,570
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|95,140
|/
|7,010
|99,000
|/
|6,620
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,181
|/
|6,990
|99,230
|/
|6,590
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,230
|/
|6,970
|99,423
|/
|6,570
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,050
|/
|7,050
|98,950
|/
|6,630
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,142
|/
|7,010
|99,217
|/
|6,600
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,70
|1,05
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 28 1115 - RIKB 38 0215
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
